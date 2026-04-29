Třinečtí oceláři se zase rvali o titul a jejich trenér Žabka si uhrál novou smlouvu

„Stříbro je sice hořké, ale byli jsme hodně blízko dalšímu titulu. Jsem neskutečně pyšný na to, co jsme v této sezoně předvedli, klobouk dolů před celou naší partou,“ prohlásil třinecký obránce Marian Adámek.
„Hrát finále je krásné, ale pokud ho prohrajete, tak v ten moment převládá zklamání,“ konstatoval třinecký trenér Boris Žabka. „Sílu na to, abychom pohár vyhráli, jsme měli. Všichni jsme tomu věřili. Rozhodovaly malinké detaily.“
O obrovské síle Ocelářů svědčí, že v play off vítězili o jediný gól a šestkrát uspěli v prodloužení. Až v tom sedmém ne... A to rozhodlo. Jsou druzí, počtvrté v historii klubu. K tomu mají šest titulů.
„Smekám před naším týmem. Kolikrát jsme doma prohrávali už 1:4 a dokázali stav otočit,“ připomněl Adámek semifinálový duel s Karlovými Vary i třetí finálový s Pardubicemi. „A k tomu těch šest prodloužení. Ukázali jsme velký charakter. Je velká škoda, že jsme finále prohráli, ale s odstupem času si budeme hodně vážit i toho stříbra.“
V čem je kouzlo Ocelářů, kteří od roku 2018 byli vždy ve finále vyjma minulé sezony, kdy si vzali oddechový čas?
„Stojíme vždycky při sobě, na trénincích si nenecháme nic líbit a hokeji dáváme vždycky sto procent,“ odpověděl Marian Adámek.
Brankář Ondřej Kacetl dodal, že je to i tím, že jádro mužstva je stabilní. „Vždy se vymění pár hráčů, a když se kluci, kteří přijdou, tomu týmu trošku podvolí a vědí, jakou mají roli a nechtějí být egoisti, tak je ostatní vezmou. Díky tomu máme obrovskou sílu,“ řekl Kacetl. „Ta parta, která tady je, dokáže i ve zdánlivě ztracených zápasech rubat a dokážeme za výhrami jít.“
Třinečtí v této sezoně zvládli i výměnu trenéra, kdy po Vánocích odstoupil Zdeněk Moták a na jeho místo se posunul asistent Boris Žabka. Pod jeho vedení Třinečtí v play off své soupeře ve většině utkání přestříleli, hráli útočněji, aktivněji.
Je to hořké! Měli jsme na ně, míní Adámek. Třinec byl podle něj ve finále poprvé lepší
„To ale není jen moje zásluha,“ upozornil Žabka. „Je to zásluha celého realizačního týmu. Snažili jsme se trochu povolit ofenzivu, být nebezpečnější dopředu, více točit hru, přidat četnost střelby, práce v předbrankových prostorech. To jsme se snažili zvednout, protože jsme věděli, že útočná síla je tady veliká. Z toho vyplývá i to, že ten tým je schopný otočit nepříznivý vývoj zápasu. To byla taková změna, o kterou jsme se pokoušeli.“
Uhrál si Boris Žabka postupem do finále novou smlouvu, jelikož původně ji měl do konce sezony?
„Musím poděkovat celému klubu za podporu a důvěru. Ano dostal jsem nový kontrakt. Ale bez hráčů by to nešlo, měl jsem velkou zpětnou vazbu z kabiny, což mi moc pomohlo. Hodně si toho vážím,“ prozradil Žabka.
Třinecké i v příští sezoně povede nynější realizační tým s asistenty Jiřím Raszkou a Vladimírem Draveckým, který se z pozice útočníka na trenérský post definitivně přesunul v závěru sezony. „Vladovi jsme už ukončili kariéru,“ usmál se Boris Žabka.
Tu uzavřel rovněž Petr Vrána, jenž Oceláře do tohoto ročníku extraligy vedl v roli kapitána. Odehrál 31 utkání, poslední v lednu v Olomouci.
Z Třince odejdou obránci Tomáš Kundrátek do Českých Budějovic a Richard Nedomlel do Brna. „To už je známo. Ještě si musíme sezonu vyhodnotit a podívat se, jaké další změny můžeme udělat, ale nepředpokládám, že by byly nějaké velké,“ uvedl Žabka. „Někdo určitě přijde, protože musíme nahradit hráče, kteří odejdou.“
Povídá se o možných změnách v brankářské dvojici a o odchodu útočníka Andreje Nestrašila do Vítkovic. „To nemůžu potvrdit, to nechám bez komentáře. Na to, jak vše dopadne, si ještě nějaký den musíte počkat,“ řekl Nestrašil, který v play off patřil k největším tahounům Ocelářů.