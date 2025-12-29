Tipsport extraliga 2025/26

Nový třinecký kouč Žabka: Práci mám založenou na dobrých vztazích s hráči

Jiří Seidl
  7:45
Boris Žabka se v roli hlavního trenéra hokejových Ocelářů Třinec uvedl výhrou nad Kladnem 3:1 v nedělním 35. kole extraligy. Na post kouče se posunul z pozice asistenta poté, co Zdeněk Moták v sobotu nečekaně rezignoval.
Třinecký trenér Boris Žabka zůstává na střídačce klidný, zatímco obránce David...

Třinecký trenér Boris Žabka zůstává na střídačce klidný, zatímco obránce David Musil dává emoce najevo. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Kladenský útočník Daniel Audette střílí gól svého týmu proti Třinci.
Třinecký útočník Martin Růžička brání před svou brankou kladenského Adama...
Šarvátka mezi kladenským obráncem Jeremiem Blainem a třineckým útočníkem Markem...
Třinecký brankář Marek Mazanec sleduje souboj o puk mezi svým spoluhráčem...
8 fotografií

„Výkon nebyl úplně ideální, hlavně v první třetině jsme se dostávali pod tlak, což možná vyplynulo z malinké nervozity, protože jsme všichni chtěli ten zápas zvládnout,“ hodnotil Boris Žabka svou premiéru.

Váhal jste, zda se posunout na post trenéra?
Všichni jsme byli překvapení tím, co se stalo, nečekali jsme to. Šlo ale o to, aby byl zásah do týmu, co nejmenší. Samozřejmě trénovat mužstvo jako Třinec je čest. Jsem vděčný celému vedení za podporu.

Neměli jste od Zdeňka Motáka ani žádné náznaky, že by chtěl skončit?
Ne, přišlo to najednou.

Trenér Moták rezignoval po tom, co jste z 16 minulých utkání dvanáct prohráli. Mohla být rozhodující páteční prohra v Pardubicích?
To byla každá prohra, ale určitě tomu pomohla. To je spíše otázka na Zdeňka (ten zatím nechtěl s médii hovořit). Přeji mu ale vše dobré a děkuji mu za šanci, kterou mi dal, že jsem tady.

Tušíte, zda budete v roli trenéra delší dobu, anebo jde o dočasné řešení?
Na to se mi těžko odpovídá. Uvidíme, jak vše bude fungovat, ale uděláme vše pro to, aby mužstvo zase šlapalo, a potom se uvidí, jak se situace vyvine.

Změní se hodně fungování trenérského štábu?
Velká výhoda je, že Jirka Raszka (asistent) zůstal se mnou. V devadesáti devíti procentech se shodneme. Jsme rovnocenní partneři, rozhodujeme se týmově. Pro mě to je samozřejmě trošku náročnější psychicky, protože momentálně je zodpovědnost na mé hlavě.

Zůstanete ve dvou?
To není úplně otázka na mě, ale nyní je taková dohoda.

Co musíte udělat, aby se tým znovu nakopl?
Možná nám k tomu pomůže právě výhra nad Kladnem... Ale víme, že nejsme produktivní v přesilovkách, v nich si musíme vést lépe. I nyní jsme se na ně připravovali, ale úplně nám nevyšly. Hodně zápasů, v nichž jsme si přesilovkami nepomohli, jsme ztratili o gól. Podle mě to je přesilovkách.

Ke všemu vám nejdou ani ty pěti proti třem. Proti Kladnu jste nevyužili hned dvě dvouminutové.
To je to samé, pět na tři, pět na čtyři. Furt je to přesilovka. Na ty se potřebujeme zaměřit, uděláme vše pro to, abychom se v nich zlepšili.

O tom, že byste přeházel útoky, neuvažujete?
Ty jsme měnili i dnes během hry, abychom reagovali na průběh zápasu. Před koncem jsme věděli, že musíme vedení ubránit, takže šanci dostali defenzivnější hráči. Uvidíme, co se vyvine do budoucna.

Prezident třineckého klubu Ján Moder před utkáním s Kladnem poděkoval trenéru Zdeňku Motákovi, který rezignoval, za práci v klubu a předal mu model Werk Arény.

Na střídačce působíte velice klidně. Emoce skrýváte?
Kdo pozná mou historii, tak ví. Člověk se vyvíjí. Vím, že hráči potřebují na střídačce klid.

Jako hráč jste býval emotivnější...
Malinko ano. Občas jsem ale i jako trenér v kabině při nějakých situacích hlučnější.

Obránce Marian Adámek, když o vás mluvil, tak přezdívkou Žába, ale rychle se opravil a řekl pan Žába. Budou mít nyní hráči k vám více respektu?
Mám svou práci založenou na dobrých vztazích s hráči. Vše je o tom, aby odváděli maximum. Na tom se vůbec nic nemění.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 34 19 2 4 9 108:77 65
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 5 1 13 96:83 59
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 34 18 1 2 13 84:83 58
4. HC Sparta PrahaSparta 35 16 4 1 14 108:88 57
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 35 15 3 6 11 87:68 57
6. HC Oceláři TřinecTřinec 35 16 4 1 14 103:88 57
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 37 16 3 2 16 101:104 56
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 34 16 0 5 13 87:83 53
9. HC Kometa BrnoKometa 34 15 2 4 13 91:91 53
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 35 13 5 2 15 94:95 51
11. HC OlomoucOlomouc 36 14 3 2 17 82:105 50
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 11 3 2 18 68:90 41
13. Rytíři KladnoKladno 35 9 3 5 18 78:102 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 35 10 2 3 20 76:106 37
Zobrazit více
Sbalit

