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Tipsport extraliga 2026/27

Zdraví riskovat nechceme. Žabka si po předčasně ukončeném zápase stěžoval

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  13:00
Nová posila třineckých hokejistů Filip Pyrochta na tréninku brání útočníka...

Nová posila třineckých hokejistů Filip Pyrochta na tréninku brání útočníka Michala Kovařčíka. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Na tréninku hokejistů Třince se přetlačují zleva Filip Pyrochta, Michal...
Třinecký trenér Boris Žabka v šestém finálovém utkání s Pardubicemi.
Třinecký trenér Boris Žabka
Třinecký trenér Boris Žabka debatuje s rozhodčím během čtvrtého finálového...
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Zůstával klidný, i když zrovna přišel o Michala Kovařčíka. Klíčový hráč schytal ránu v souboji, led opustil na nosítkách a jeho zdravotní stav byl nejistý. „Vypadá to, že to asi dobré nebude,“ povzdechl si kouč třineckých hokejistů Boris Žabka. V přípravném duelu v Brně pak vyřídil rozhodčím, že jeho tým nebude pokračovat. Vadilo mu ale něco jiného než samotný střet.

Asi i vzhledem k tomu, že k zákroku domácího obránce Jana Ščotky na Kovařčíka došlo pouhých dvacet sekund před koncem úvodní třetiny, počkal. S rozhodčími se domluvil, že vše proberou po pauze.

Oceláři dokonce před druhým dějstvím vyšli na střídačku, někteří hokejisté se i sklouzli po ledě. Až potom hlasatel na stadionu Komety oznámil, že se nedohraje, jelikož hosté pokračování v zápase odmítli.

Třinec odmítl pokračovat v zápase s Kometou. Kovařčík utrpěl otřes mozku

„My tam chtěli jít. Dali jsme rozhodčímu prostor, aby se podíval na záběry a že se ke všemu po pauze vrátíme,“ vysvětloval Žabka. Jenže sudí mu pak oznámili, že v záznamech nenašli jediný průkazný pohled.

Což patrně rozhodlo. Ještě při připočtení šarvátek, které se v závěru první třetiny na ledě strhly, nedávalo podle Ocelářů smysl dál hrát.

„Přijde mi, že tohle by se nemělo stávat,“ stěžoval si osmačtyřicetiletý trenér na kamerové pokrytí. „Další věc je, že riskujeme zdraví hráčů, a to nechceme. Máme tu hráče, kde jsou rodinné vazby a prostě jsme nechtěli riskovat střet, který by pro přípravu nebyl vhodný.“

Třinecký trenér Boris Žabka.

V první lajně vedle centra Michala Kovařčíka pochopitelně na křídle nechyběl jeho starší bratr Ondřej. Případná další střídání by tak podle hostujícího kouče asi neplnila účel.

A to ani s výhledem do dalších vzájemných střetnutí, i v rámci blížící se extraligové sezony: „Myslím, že i tohle byl ten hlavní důvod, kvůli kterému jsme to udělali. Aby se nic takového nestalo. Nechtěli jsme, abychom se pak potkali někde v lize a někdo se zranil, nebo aby se tam něco přenášelo,“ citoval Žabku klubový web.

Záležitost tak komunikoval i s Liborem Zábranským, majitelem, manažerem a hlavním trenérem domácích v jedné osobě: „Vysvětlili jsme si to a řekl jsem, že to beru na sebe a nechci dnes riskovat.“

Jeho protějšek posléze v krátkém prohlášení vyjádřil pochopení a rozhodnutí soupeře respektoval.

Třinecký útočník Michal Kovařčík tlačí na mantinel českobudějovického Róberta Lantošiho. Vlevo od nich se rozhlíží Ondřej Kovařčík.

Hosté měli v utkání herně mírně navrch, a tak bylo v jejich zájmu i přípravný duel v tempu dohrát, také Žabka výkon svých svěřenců chválil. Přesto za stavu 0:0 radši vše utnul. „My to dotrénujeme,“ prohlásil.

Otázkou zůstává, kdy se bude moct zase připojit Kovařčík, který upadl do bezvědomí a zatímco tým nasedal do autobusu, on nedlouho předtím zamířil do nemocnice v Brně-Bohunicích. Odtud jej naštěstí rychle propustili, žádné další poranění kromě otřesu mozku vyšetření neodhalilo.

Jeden zdánlivě obvyklý čtvrteční zápas každopádně vzbudil neobvyklou pozornost. Když už se na podobné úrovni ruší přípravná utkání, bývá to předem, například kvůli marodkám, logistickým komplikacím a podobně. U již rozehraných duelů jde ale o vzácnost.

Někteří příznivci Komety možná pamatují utkání ze srpna 2021 v Třebíči. Na stadionu tehdy v 52. minutě odpálili pyrotechniku, z které se vyvalil takový dým, jaký ve vlhkých letních podmínkách nešlo v hale rozptýlit. O rok později mlha, tentokrát vyvolaná jen počasím, zase předčasně ukončila souboj rivalů ve Vsetíně, kam přijel Zlín.

Konrád má po zásahu bruslí do krku po operaci, je stabilizovaný

Asi nejznámější případ z nedávné doby ale představuje zranění bývalého olomouckého brankáře Branislava Konráda, který v přípravě zkraje září proti Hradci schytal zásah bruslí do krku. Slovenský gólman zamířil rovnou do nemocnice na operaci. Navzdory hluboké ráně se štěstím nedošlo k zasažení žíly ani tepny. Utkání ale v 53. minutě za stavu 1:3 skončilo.

Teď se snad i přes nepříznivé prognózy obejde také další předčasně ukončené klání bez vážnějších následků.

„Nepřejeme si nic jiného, než aby byl Michal Kovařčík v pořádku,“ zdůraznil také za domácí Kometu v krátkém prohlášení Zábranský.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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