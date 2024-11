Obchod výhodný pro obě strany. Posílí Pardubice reprezentační bek Gazda?

Sedmadvacetiletý zadák momentálně působí ve finském Ilvesu. V klubu z Tampere mu běží platný kontrakt do konce sezony.

A předvedl se také během poslední reprezentační přestávky, kdy ve třech utkáních na finské Karjale posbíral tři body. Z toho dvěma góly sestřelil Švédsko.

„Víme, že pan Dědek (majitel Pardubic) rád přivádí kluky z reprezentace a jeden pravák by se mu určitě hodil,“ přidal se Radek Smoleňák v podcastu Bomby k tyči.

„Teď záleží, aby si dal na stůl, jestli chce vydržet v cizině a jít pak ještě dál, nebo si vzít lepší peníz, vrátit se do Čech, zabojovat o titul a spokojeně tu zůstat,“ doplnil kladenský kapitán.

Pokud by Gazda dorazil, stal by se v probíhající sezoně druhou význačnou posilou do defenzivy Východočechů po Jakubu Zbořilovi. Do Finska odcházel z brněnské Komety, kde v minulém extraligovém ročníku nasbíral třicet bodů (17+13) v dvaapadesáti utkáních základní části.

Daniel Gazda se raduje ze své první branky v zápase proti Švédsku.

Za Dynamo si ofenzivní bek mohl zahrát už dříve, když měl předminulou sezonu na jaře 2023 domluvené střídavé starty ze Zlína. Z nich ale sešlo, poněvadž Gazda s mateřským klubem zvítězil v prvoligovém finále, a dokráčel tak až do baráže o nejvyšší soutěž.

„Je otázka, jestli dlouhodobá smlouva v tomto týmu (Pardubicích) není lepší než chodit rok po roce v zahraničí,“ míní bývalý vsetínský, sparťanský či boleslavský útočník Michal Broš s tím, že přestup by ho nepřekvapil. „Tenhle bek by se jim mohl hodit. A dávalo by to smysl pro sobě strany.“