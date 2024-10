Platové stropy v extralize? Zamysleme se nad udržitelností hokeje, říká Koreis

Předchozí ztráta východočeského klubu činila 7,2 milionu, naposledy byl Hradec ziskový v sezoně 2020/21 (1,2 milionu korun). Mezi fanoušky se šířily obavy o prodeji extraligové licence, ale členové představenstva i politici černý scénář odmítají.

„Doba, kdy se Mountfield nebál vyndat hodně peněz, je pryč. Museli najet na úspornější režim, už se nepouští do závodů o nejlepší hráče. A popravdě neznám týmy, které jsou nějak závratně v plusu,“ říká kladenský kapitán Radek Smoleňák v novém díle podcastu Bomby k tyči.

Zavedení platových stropů nepovažuje za ideální řešení. A to ani v aktuální situaci, kdy se rozdíly ve výši rozpočtů a hráčských platů napříč soutěží neustále zvětšují.

„Když někdo ty prostředky má, jako třeba pan Dědek v Pardubicích, ať si klidně koupí támhle Jardu Nováka za milion.“

Na složité téma se v podcastu rozjela živá debata. Koreisovi se nelíbí, že některé kluby musí být dotované městem, a i tak mají problémy si na sebe vydělat.

„Můžeme být rádi, že do toho Pardubice a Sparta sypou peníze. Nechci jim bránit, ale chci říct, že když to dělají, tak ať podpoří i menší kluby. Co budeme dělat, až to lidi v Karlových Varech, Plzni nebo Olomouci přestane bavit? Takové týmy jsou dvě špatné sezony od toho, že dopadnou jako Zlín.“