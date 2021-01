Jank se vrátí proti svým. Chce jim nasázet, co nejvíc to půjde

Na tohle ale obránce hradeckého Mountfieldu, jenž se do sestavy týmu vrací po kratším zranění, moc nemyslí. „Ano, pocházím z jižních Čech, znám tam kluky, ale pro mě jsou všechny zápasy stejné, všechny chci vyhrát,“ říká osmadvacetiletý Jank, jenž v extralize od 10. ledna absentoval.

Jank se nepříjemně zranil v první polovině ledna a ačkoliv to na první pohled tak nevypadalo, jeho absence se protáhla na téměř dvacet dnů.

„Z obyčejného souboje se mi polámaly chrupavky na žebrech, takže šlo jen o to, kdy to půjde pocitově, abych mohl začít trénovat a hrát,“ přibližuje důvody své absence, „musím poděkovat našim fyzioterapeutům, masérům a doktorům, že se mnou intenzivně pracovali každý den, doba léčení byla docela krátká.“

Dnes tak bude připraven k zápasu, ke kterému přijede soupeř, jenž jako nováček extraligovou tabulku uzavírá. Ve prospěch Hradce mluví i to, že předcházející tři vzájemné zápasy – dvakrát dokonce vysoko – vyhrál, o výsledcích rozhodl hned v jejich úvodech. V prvním zápase celé sezony v Českých Budějovicích (5:1) Hradec nastřílel tři góly za necelé čtyři úvodní minuty, a dobré starty do zápasů předvedl také v obou dalších (6:1 a 5:3).

ONLINE: Hradec vs. Budějovice podrobná reportáž od 18:00

Motor je – nejen vinou těchto tří proher – po svém návratu mezi elitu v tabulce jasně poslední. „Poslední sice jsou, ale už několikrát dokázali překvapit silné soupeře a porazit je, o nějakém podcenění a lehkovážnosti vůbec nemůžeme přemýšlet. Musíme do zápasu jít se stoprocentní koncentrací a nasázet jim, co nejvíc to půjde,“ burcuje Jank.

Mountfield do dnešního zápasu (začátek v 17 hodin) nastoupí po nedělní pohodové výhře 4:0 nad Karlovými Vary. A po delší době také poté, co ho po nečekají tři zápasy během jednoho týdne. I proto měl čas i na dvoufázový trénink. „Mohli jsme zapracovat na věcech, na které od Vánoc nebyl v tréninku čas,“ poznamenal Jank.