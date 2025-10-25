Tipsport extraliga 2025/26

Třinecký obránce Jank bude měsíc hostovat v Českých Budějovicích

  13:58
Hokejový obránce Bohumil Jank bude hostovat v Českých Budějovicích. Třinec na klubovém webu oznámil, že s ohledem na přetlak ve svých obranných řadách uvolnil třiatřicetiletého beka na měsíc na jih Čech.

Bohumil Jank | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Máme nyní k dispozici osm kvalitních beků. Je jasné, že všichni nemohou mít takové vytížení, jaké by si přáli. S Bobbym jsme se proto dohodli, že mu umožníme krátkodobé hostování,“ uvedl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Důvodem přetlaku je skutečnost, že reprezentační bek Tomáš Kundrátek se po květnové operaci uzdravil rychleji, než Slezané počítali. Zpět do hry se po zlomenině prstu vrátil i Patrik Koch. „Dostali jsme se tak do opačné situace než loni, kdy nám v jednu chvíli chybělo pět obránců,“ řekl Peterek.

Jank v aktuální sezoně odehrál za Třinec 11 zápasů a jednou skóroval. Naposledy zasáhl do hry ve 13. kole 10. října. Celkově má na kontě v extralize 580 zápasů s bilancí 37 branek a 59 asistencí.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 16 11 2 1 2 51:32 38
2. HC Kometa BrnoKometa 17 10 0 2 5 47:43 32
3. HC Dynamo PardubicePardubice 17 8 2 1 6 51:40 29
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 16 8 1 2 5 35:28 28
5. HC OlomoucOlomouc 17 9 0 1 7 42:43 28
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 17 9 0 0 8 50:42 27
7. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 4 0 6 41:36 26
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 17 6 3 2 6 51:47 26
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 17 8 0 2 7 40:40 26
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 17 7 1 1 8 39:42 24
11. HC Sparta PrahaSparta 18 6 2 1 9 51:50 23
12. Rytíři KladnoKladno 17 5 1 2 8 36:47 19
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 5 0 1 10 31:43 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 17 2 1 1 13 28:60 9
