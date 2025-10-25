Třinecký obránce Jank bude měsíc hostovat v Českých Budějovicích

„Máme nyní k dispozici osm kvalitních beků. Je jasné, že všichni nemohou mít takové vytížení, jaké by si přáli. S Bobbym jsme se proto dohodli, že mu umožníme krátkodobé hostování,“ uvedl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.
Důvodem přetlaku je skutečnost, že reprezentační bek Tomáš Kundrátek se po květnové operaci uzdravil rychleji, než Slezané počítali. Zpět do hry se po zlomenině prstu vrátil i Patrik Koch. „Dostali jsme se tak do opačné situace než loni, kdy nám v jednu chvíli chybělo pět obránců,“ řekl Peterek.
Jank v aktuální sezoně odehrál za Třinec 11 zápasů a jednou skóroval. Naposledy zasáhl do hry ve 13. kole 10. října. Celkově má na kontě v extralize 580 zápasů s bilancí 37 branek a 59 asistencí.