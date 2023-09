Jank je zpátky: Koleno ani jednou nezabolelo, kluci mi neskutečně pomohli

Byla z toho vysoká výhra 7:0 pro tým a pro Janka samotného příjemné zjištění, že po jarní operaci se dal více než rychle zdravotně dohromady tak, že může hrát. „Musím říct, že jsem byl překvapený z toho, jak koleno drželo. Během celého zápasu nebyl ani jediný moment, kdy by mě v něm něco zabolelo,“ vypravoval po posledním zápase Mountfieldu jeden ze základních kamenů obrany týmu posledních sezon.

Jak si hokejista užívá zápas, ve kterém se po tak dlouhé rekonvalescenci může vrátit do zápasu?

Kluci mi neskutečně pomohli. Hrál jsem s Freibim (Ralfsem Freibergsem) v obranném páru. Před zápasem jsme řešili co a jak, co bychom na ledě měli dělat. Hodně mi pomohl, a i díky němu dopadl návrat více než dobře.

Nastoupil jste na led v úvodní pětce Mountfieldu. Velké překvapení vzhledem k tomu, že to bylo vaše první utkání v přípravě, v níž vaši spoluhráči hrají už měsíc?

Podle mě spíše náhoda. Ráno před utkáním jsem se ale podíval na sestavu a v té jsem byl v první obraně právě vedle Freibiho, bylo to asi v plánu trenérů.



Generálka na nový extraligový ročník pro vás dopadla ve Vídni skvěle, vítězství 7:0 musí být povzbuzující. Jak to přijímáte?

Tak, že se pro nás utkání vyvíjelo výsledkově velmi dobře. Podle mě to ale pramenilo z toho, jakou práci odváděli útočníci. Neustále se snažili soupeře napadat, vysloveně po nich chodili. My jako obránci jsme tak vlastně vůbec nemuseli couvat, Capitals prakticky nechodili do protiútoků. V tom jsme měli my obránci o něco lehčí práci. Výhra jde za útočníky, kteří předvedli výborný výkon.

Brzy jste vcelku jasně vedli, jak je těžké v takovém zápase nepolevit a dál jít za dalšími góly?

V těchto situacích musíme být profíky a být v hlavě nastavení tak, že musíme hrát celých šedesát minut. Už jsme se několikrát přesvědčili, že pokud polevíte, vymstí se to a stav 4:0, i když vypadá jednoznačně, nic neznamená. Zápas se může vždycky zdramatizovat a najednou koukáte, že je prodloužení. Napadá mě třeba loňský domácí zápas s Kladnem, kdy jsme dotahovali velkou ztrátu, a nakonec to skončilo naším vítězstvím v prodloužení, což bylo neuvěřitelné. Musíme být nastavení na to pracovat šedesát minut všichni na sto deset procent. Potom můžeme být úspěšní.

V pátek startuje extraliga, velké očekávání?

Těšíme se opravdu moc, příprava je strašně dlouhá. Příští týden už to všechno vypukne a následně se ukáže, co jsme všechno dokázali dát dohromady a jak jsme na tom. Jsem rád, že se nám generálka povedla. Tým ukázal sílu a to, že může hrát s kýmkoliv.