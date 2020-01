Vítkovice ho nechtěly, teď Gregorce vítají pod hrozbou sestupu zpátky

„Blaž Gregorc má bohaté hráčské zkušenosti a má i svou kvalitu. V naší současné situaci potřebujeme a využijeme každého, kdo je ochoten bojovat za Vítkovice i za záchranu extraligového hokeje v Ostravě a je schopen být přínosem do naší hry,“ řekl trenér Mojmír Trličík klubovému webu.

Vítkovice jsou momentálně na dvanáctém místě, na poslední Pardubice mají pouze dvoubodový náskok.

„Trénuje s námi od začátku týdne. Jsem rád, že se k nám vrátí a bude bojovat za Vítkovice,“ doplnil Trličík.

Ten je ve funkci hlavního kouče od sedmého prosince, Gregorc skončil ještě před odvoláním jeho předchůdce a generálního manažera Jakuba Petra.

„Co bylo v minulém roce, to už neřeším, dívám se jen dopředu a soustředím se na to, co mě čeká. A to je boj za záchranu Vítkovic,“ uvedl Gregorc.

V této sezoně si připsal ve 20 zápasech šest bodů za dvě branky a čtyři asistence. Do Ostravy zamířil v polovině listopadu 2018 ze Sparty. V české extralize, kde hrál i za Pardubice a Hradec Králové, má na kontě 363 utkání a 122 bodů za 25 gólů a 97 přihrávek.