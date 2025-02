Nervák až do úplného konce. Liberecké Tygry ještě čeká těžká šichta

Bílí Tygři byli v minulosti zvyklí spíš rvát se o čelo extraligy. Letos se však celou sezonu pohybují u dna tabulky a pět kol před koncem základní části se přetahují s dalšími týmy o to, komu zůstane v ruce černý Petr v podobě baráže o udržení v soutěži. Nervy to budou až do konce.

„Venku z nejhoršího budeme až po 52. kole. Závěr ligy je vypjatý pro všechny týmy, ve hře je ještě hodně bodů. Bude to nadále těžké,“ uvědomuje si asistent libereckého trenéra Jiří Kudrna.

Liberec od začátku aktuálního ročníku stíhaly zdravotní pohromy, ze hry vypadávali klíčoví hráči v čele s kapitánem Radimem Šimkem, který se v létě vrátil pod Ještěd po dlouholetém působení v NHL. Bílí Tygři se herně trápili, šli od porážky k porážce a všechno vyvrcholilo po Novém roce, kdy trenér tehdy posledního týmu tabulky Filip Pešán hlasitě zauvažoval o své rezignaci. „Baráž je pro nás velký strašák,“ přiznal tehdy.

Poté však jeho tým konečně rozjel vítěznou šňůru, která se zastavila na čísle 7 a katapultovala Liberec v tabulce výš. V poslední době však Pešánovi svěřenci začali střídat výhry s prohrami a situaci si zase zkomplikovali.

I proto bylo pondělní vítězství nad Třincem pro Liberec extrémně důležité. Bílí Tygři díky němu zvýšili své šance na postup do předkola play off. „Je to povzbuzení do závěru základní části a tři body mají pro nás cenu zlata,“ dodal asistent Kudrna. K zápasu proti Třinci nastoupili Liberečtí necelých 24 hodin po prohře v Karlových Varech, o to byl triumf nad úřadujícími mistry cennější.

Pět kol před koncem základní části extraligy je Liberec jedenáctý a má pětibodový náskok na trojici týmů za sebou. Olomouc, Vítkovice i Kladno však mají zápas k dobru, takže odstup Severočechů se může zase rychle smrsknout.

Brankář Petr Kváča proti Třinci svůj tým hodně podržel, vítězství však po utkání nepřeceňoval. „Jsou to důležité body ve chvíli, kdy se vše láme, ale my jedeme pořád stejně. Dokud neskončí základní část, tak makáme, fáráme a pracujeme,“ řekl Kváča. „Stejně jako ostatní kluci v kabině tabulku moc nesleduju. Po očku koukáte, ale nerozptyluje nás to. Soustředíme se jen na náš výkon, abychom sbírali body. A na konci si to sečteme,“ dodal sedmadvacetiletý gólman.

Vítězný gól proti Třinci dal devatenáctiletý útočník Jaromír Pérez. Odmítá, že by ho napínavý boj v závěru tabulky nějak zvlášť stresoval. „Je to ale nepříjemné pro celý tým a organizaci. Do takové situace už se znovu dostat nechceme. Upřímně doufám, že už se nebude opakovat. Alespoň ale vím, jaké to je,“ řekl Pérez.

Tomáš Galvas (vlevo) a Martin Ryšavý z Liberce prohánějí Jordanna Perreta z Hradce Králové.

Liberec táhne zkušený obránce Šimek, který značnou část sezony promarodil. „Je to náš lídr, kapitán týmu. Bylo strašně znát, že nám půlku sezony chyběl. Teď dohrává minuty, které měl hrát už od začátku,“ říká liberecký trenér Filip Pešán. „Důležitý byl i návrat Bulíře z marodky, z dvacítek se nám vrátil Galvas, do hry se po zranění zapojil i Musil. Tým už se snad konečně dostal do fáze, kdy bude hrát v plánované sestavě, a doufám, že se odrazíme k lepším zítřkům.“

O osudu liberecké sezony rozhodne posledních pět kol základní části. Nejbližší utkání sehrají Bílí Tygři v neděli v Olomouci, tedy na ledě jednoho z týmů, s nímž se perou o postup do předkola. Pak je čeká rychlá série s mužstvy z horních pater tabulky příští úterý hostí Pardubice, v pátek jedou na Spartu a v neděli přivítají Mladou Boleslav.

Končí v úterý 4. března v Českých Budějovicích.