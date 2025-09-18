Tipsport extraliga 2025/26

Liberecká noční můra? Bídné vstupy do utkání. Velký problém, mračí se kouč

Michael Havlen
  8:22
Čtyři kola, pouhé tři body a až jedenácté místo v tabulce. Vstup do nového extraligového ročníku se hokejistům Liberce příliš nevydařil, i když měli hned třikrát výhodu domácího prostředí. Ve všech dosavadních zápasech v úvodu prohrávali. Zlomit se jim to podařilo jen jednou, a to paradoxně proti silným Pardubicím.
Trenér Jiří Kudrna z Liberce sleduje své svěřence v zápase s Pardubicemi.

Trenér Jiří Kudrna z Liberce sleduje své svěřence v zápase s Pardubicemi. | foto: ČTK

Jakub Rychlovský v dresu Liberce
Zklamaný liberecký gólman Hamalčík.
Pavel Čajan chytá pokus libereckého Procházky.
Liberecký Najman bojuje na buly s Jíchou z Litvínova.
17 fotografií

„V letošní sezoně se nám zatím vůbec nedaří vstupy do utkání. Musím říct, že je to velký problém a budeme s tím muset něco udělat a zaměřit se na to, protože jsme v každém z utkání prohrávali,“ uvědomuje si trenér Jiří Kudrna, který tým převzal po minulé sezoně.

Liberečtí vstoupili do letošního ročníku domácím zápasem s Plzní, který prohráli 1:3. Ve druhém kole prohrávali doma s Pardubicemi už 0:2, ale po parádním obratu tým vedený exlibereckým koučem Filipem Pešánem přehráli 4:2. Ani následně v Třinci nepodali špatný výkon, deset minut před koncem vedli 2:1, ale pak inkasovali dva rychlé góly a vyšli naprázdno.

V úterý ve své aréně Bílí Tygři přivítali do té doby poslední Litvínov a umožnili mu vyniknout. Na soupeřovu branku sice vyslali neuvěřitelných 60 střel, ale nebylo jim to nic platné. Hosté postupně odskočili až do tříbrankového vedení a i díky skvělému výkonu brankáře Čajana si nakonec z Liberce odvezli první výhru v sezoně 4:2.

„To, že jsme soupeře přestříleli, absolutně nic neznamená. Celý zápas jsme tlačili do kopce, a když už jsme se nadechovali, dostali jsme čtvrtý gól. Nemůžeme takhle vstupovat do utkání, pak je to extrémně těžké. I když potom tlačíme, v předbrankovém prostoru nejsme dostatečně důrazní,“ lamentoval Kudrna.

Jeho svěřenci navíc proti Litvínovu nevyužili ani jednu ze sedmi přesilovek. „Souvisí to s celou ofenzivní hrou, kdy tam není tlak do branky. Často jsme neměli clony ani dorážky. Přesilovky zapadly do celého rázu utkání,“ dodal liberecký trenér.

Zraněný Jaroslav Vlach z Liberce.

První liberecký gól proti Litvínovu dal obránce Denis Zeman, který právě z Litvínova pod Ještěd po minulé sezoně přišel. „Nehrajeme špatně, ale vždycky v nějaké části zápasu ztratíme body. V Třinci to byl závěr, v tomto případě si opět myslím, že jsme to měli urvat na naši stranu. Hrajeme padesát minut dobře, ale pak se objeví chyba, ze které dostaneme gól, a ta nás stojí zápas. Musíme zlepšit začátky a vést hned od prvních minut,“ velí Zeman.

V pátek čeká hokejisty Liberce další těžká zkouška. V 5. kole extraligy se představí na ledě vedoucí Komety Brno.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 4 4 0 0 0 14:5 12
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 4 3 0 0 1 14:8 9
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 4 2 1 0 1 13:9 8
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 4 2 0 1 1 11:10 7
5. HC Oceláři TřinecTřinec 4 2 0 0 2 15:11 6
6. HC Dynamo PardubicePardubice 4 2 0 0 2 14:10 6
7. HC Sparta PrahaSparta 4 2 0 0 2 9:8 6
8. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 4 2 0 0 2 12:12 6
9. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 2 0 0 2 6:9 6
10. HC OlomoucOlomouc 4 2 0 0 2 11:15 6
11. Rytíři KladnoKladno 4 1 0 1 2 6:9 4
12. Bílí Tygři LiberecLiberec 4 1 0 0 3 9:13 3
13. HC Verva LitvínovLitvínov 4 1 0 0 3 6:13 3
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 4 0 1 0 3 10:18 2
Zobrazit více
Sbalit

