„V letošní sezoně se nám zatím vůbec nedaří vstupy do utkání. Musím říct, že je to velký problém a budeme s tím muset něco udělat a zaměřit se na to, protože jsme v každém z utkání prohrávali,“ uvědomuje si trenér Jiří Kudrna, který tým převzal po minulé sezoně.
Liberečtí vstoupili do letošního ročníku domácím zápasem s Plzní, který prohráli 1:3. Ve druhém kole prohrávali doma s Pardubicemi už 0:2, ale po parádním obratu tým vedený exlibereckým koučem Filipem Pešánem přehráli 4:2. Ani následně v Třinci nepodali špatný výkon, deset minut před koncem vedli 2:1, ale pak inkasovali dva rychlé góly a vyšli naprázdno.
V úterý ve své aréně Bílí Tygři přivítali do té doby poslední Litvínov a umožnili mu vyniknout. Na soupeřovu branku sice vyslali neuvěřitelných 60 střel, ale nebylo jim to nic platné. Hosté postupně odskočili až do tříbrankového vedení a i díky skvělému výkonu brankáře Čajana si nakonec z Liberce odvezli první výhru v sezoně 4:2.
„To, že jsme soupeře přestříleli, absolutně nic neznamená. Celý zápas jsme tlačili do kopce, a když už jsme se nadechovali, dostali jsme čtvrtý gól. Nemůžeme takhle vstupovat do utkání, pak je to extrémně těžké. I když potom tlačíme, v předbrankovém prostoru nejsme dostatečně důrazní,“ lamentoval Kudrna.
Jeho svěřenci navíc proti Litvínovu nevyužili ani jednu ze sedmi přesilovek. „Souvisí to s celou ofenzivní hrou, kdy tam není tlak do branky. Často jsme neměli clony ani dorážky. Přesilovky zapadly do celého rázu utkání,“ dodal liberecký trenér.
První liberecký gól proti Litvínovu dal obránce Denis Zeman, který právě z Litvínova pod Ještěd po minulé sezoně přišel. „Nehrajeme špatně, ale vždycky v nějaké části zápasu ztratíme body. V Třinci to byl závěr, v tomto případě si opět myslím, že jsme to měli urvat na naši stranu. Hrajeme padesát minut dobře, ale pak se objeví chyba, ze které dostaneme gól, a ta nás stojí zápas. Musíme zlepšit začátky a vést hned od prvních minut,“ velí Zeman.
V pátek čeká hokejisty Liberce další těžká zkouška. V 5. kole extraligy se představí na ledě vedoucí Komety Brno.