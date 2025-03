Krvavé steaky v žaludku, Budějovice v hledáčku. Šimek vede Tygry do play off

Po tréninku si se spoluhráči přímo na stadionu ugriloval hovězí steaky, což už je pod Ještědem před play off tradice. Kapitán libereckých hokejistů Radim Šimek věří, že právě soudržná parta může být pro Bílé Tygry ve vyřazovací části extraligy konkurenční výhodou.

„Vůbec jsem si neuvědomil, že máme společné grilování, a den předtím jsem si koupil steaky i domů. No tak si dám další krvavý steak a doufám, že to bude znát na mých výkonech,“ směje se dvaatřicetiletý obránce, který se na sever Čech vrátil před sezonou po letech strávených v NHL.

Kus základní části extraligy promarodil, ale když se vrátil, potvrdil svou důležitost pro tým v defenzivě i ofenzivě a s více než 24 minutami na zápas je nejvytěžovanějším hráčem celé extraligy.

V předkole se hraje na tři vítězné zápasy. První dva jsou na programu v pátek a v sobotu v Českých Budějovicích. Třetí se hraje v pondělí v Liberci, a pokud nebude rozhodnuto, uvidí liberecká aréna v úterý i čtvrtý duel.

Nad Libercem v základní části extraligy dlouho visela hrozba baráže, unikl jí až v závěru. Jak jste to prožíval?

Mám z toho smíšené pocity. Chtěli jsme skončit určitě líp než na jedenáctém místě, ale po průběhu základní části to musíme brát. Teď pro nás začíná nová soutěž. Myslím si, že už ve druhé půlce dlouhodobé části jsme předvedli, že patříme úplně jinam než do spodku tabulky. Za posledních dvacet zápasů jsme byli, tuším, druzí nejlepší v celé extralize.

Kde se to zlomilo? Třeba tím, že jste se stal novým kapitánem týmu?

V kapitánovi bych to neviděl. Spíš v tom, že se konečně uzdravili všichni hráči, co byli zranění. Zdravotní problémy nás hodně srážely. Mladí kluci kvůli nim dostávali takové pozice v týmu, na které neměli zkušenosti a nebyli na ně připravení. Pak si ale všechno sedlo a dokázali jsme, že jsme konkurenceschopní.

Berete to tak, že jste letošní nepovedenou základní část vybrali takzvaně v poslední zatáčce?

Dlouho jsme nevěděli, jak to skončí, nezvládali jsme důležité zápasy, bylo to nepříjemné. Definitivní pohodu jsme získali až po zápase v Olomouci, když jsme tam vyhráli 6:1. Byla to sezona nahoru-dolů, ale jak jsem říkal, v závěru jsme už rozhodně nepatřili do spodku tabulky.

Byly pro vás chvíle, kdy se Liberec nacházel na posledním místě, hodně psychicky náročné?

Já jsem si to nijak zvlášť nepřipouštěl. Vždycky jsem se snažil individuálně připravit na zápas co nejlíp, abych odvedl pro tým maximum. Pro mě je vždycky důležité, abych byl přínosem. Když jsem šel domů s pocitem, že jsem pro tým nic neudělal, tak jsem byl ještě víc naštvaný.

Jak jste reagoval, když jste zjistil, že vás v předkole čekají České Budějovice, kde jste končili základní část a prohráli jste 2:5?

Abych byl upřímný, hlavně jsem nechtěl Litvínov. Vadí mi tamní zimák, není se tam pořádně kde rozcvičit, takže tam jsem jet opravdu nechtěl. Byl jsem proto rád, když Třinec v posledním kole vyhrál a pak už mi bylo celkem jedno, kam pojedeme. Dostali jsme Budějovice a věřím, že to pro fanoušky bude dobrá série, která pro nás snad skončí úspěšně.

Očekáváte vyrovnané zápasy?

Vždycky když jsme s Budějovicemi letos hráli, byly to vyrovnané zápasy, i když výsledky tomu třeba neodpovídaly. Vzhledem k tomu, že jsme skončili až jedenáctí, na nás teď není takový tlak jako na soupeře. Oni budou pod mnohem větším tlakem, začínají doma a musí. Myslím, že to bude dobrá série. Určitě na jih Čech jedeme s tím, že chceme urvat minimálně jeden zápas a pak před domácími fanoušky předvádět hezký hokej. Play off nebývá příliš ofenzivní. Spíš bych se zaměřil na dobrou defenzivu, a když se něco naskytne v útoku, tak toho využít.

Je veřejným tajemstvím, že útočné liberecké opory Michal Bulíř a Róbert Lantoši po sezoně odejdou právě do Českých Budějovic. Budou mít proti nim v předkole hodně složitou pozici?

Abych pravdu řekl, s kluky jsem se o tom nebavil. Ale určitě je to pro ně speciální, když vědí, že odcházejí a zrovna ten tým dostanou do předkola. Můžu ale uvést příklad z minulosti. Petr Vampola v titulové sezoně už věděl, že jde do Boleslavi, taky jsme ji dostali v play off a vyprovodili jsme ji 4:0. Vampy byl tehdy důležitou součástí týmu a udělal maximum pro to, aby byl Liberec úspěšný. Věřím, že to oba kluci budou mít stejně. Jak je znám charakterově, tak tomu věřím.

Jak se po letech strávených v zámoří těšíte na extraligové play off?

Hodně. Loni jsem měl po dlouhé době šanci zahrát si play off v AHL. Play off je úplně jiná soutěž než základní část, jde tam víc o systém. Teď budu hrát v Čechách před domácími fanoušky a před rodinou a už se nemůžu dočkat.

Bude teď na vás na zkušených hráčích, abyste těm mladým dodali klid?

Určitě. Play off je o zkušenostech. Zbytečně si nekomplikovat život a hrát hokej jednoduše.

V čem jsou podle vás Bílí Tygři lepší než Budějovice?

Věřím, že máme lepší partu.

Vyžíváte se v blokování střel, také patříte na špičku Radegast indexu oceňujícího bojovnost. I proto se na play off těšíte?

Byly měsíce, kdy jsem zblokoval všechno a pak najednou přišel měsíc, zrovna ten poslední, kdy mě puky netrefovaly. Snažím se hodně blokovat, ale někdy to je i o umění hráče, který střílí, jestli si dává pozor, že před ním stojí blokující hráč. Pokud budu moci zablokovat střelu, samozřejmě to udělám.

Liberecký Radim Šimek dává gól proti Třinci.

Je to pro obránce pocit srovnatelný se vstřelením gólu?

Vždycky když neodejdu ze zápasu s asistencí nebo gólem, kouknu na tyhle statistiky. Před časem jsem měl v Boleslavi rekord v počtu zablokovaných střel, bylo jich dvanáct. Kdyby jedna z nich padla do brány, neuhráli bychom ani bod. Takže ano, pro mě je to důležité. Chci být pro tým platný, a když se to nepovede, jsem na sebe naštvaný.

Na nejvyšší úrovni jste hrál play off naposledy před osmi lety za Liberec. Nemrzí vás, že vám vyřazovací část po celou dobu vašeho působení v NHL unikala?

Tu sezonu, kdy jsem začínal hrát za San Jose Sharks, jsem si bohužel urval koleno. Tenkrát tým došel až do finále konference, a tam jsem si to mohl užít. Ale to je bohužel hokejový život. Teď je nová příležitost a věřím, že to dopadne dobře a budeme hrát tak, jak si přejeme. A i kdyby se v sérii prohrálo, abychom mohli jít se vztyčenou hlavou a říct si, že jsme do toho dali všechno. Bude to možná proces na další roky, třeba za pár let už budeme tým, který se bude prát o finále a o titul.