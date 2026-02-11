Tipsport extraliga 2025/26

Olympijská pauza? Liberečtí hokejisté jsou zpátky na ledu, vyzvou Drážďany

Michael Havlen
  9:55
Dobít baterky někde v teple a zase zpátky na led. Po týdenním volnu jsou hokejisté Liberce v olympijské extraligové přestávce už několik dní znovu v tréninkovém procesu.

Brankář Stanislav Škorvánek z Hradce Králové inkasuje gól od soupeřů z Liberce. | foto: ČTK

„Je super, že je pauza, aspoň se s libereckým týmem seznámím na ledě a zažiju si, jak co hrát. Je to pro mě určitě lepší, než naskočit přímo do extraligy,“ říká obránce Marek Baránek, kterého Bílí Tygři přivedli poslední lednový den z Litvínova jako posilu pro rozšíření kádru před závěrečnými boji sezony. „V Litvínově měl celou sezonu člověk v hlavě, že jsme poslední, ale tady je to úplně něco jiného. Jsem za možnost být v Liberci strašně rád,“ dodává třicetiletý bek.

Po dvojzápase v Karlových Varech dostali hokejisté Liberce necelý týden volna, aby si odpočinuli před vyvrcholením základní části nejvyšší soutěže. Více než polovina hráčů tuto příležitost využila pro dovolenou v zahraničí, nejčastěji ve Španělsku nebo Spojených arabských emirátech.

V pátek už se však Bílí Tygři bez olympioniků Šimka, Ivana a Zileho hlásili zpátky v Home Credit Areně, kde se nyní připravují na zbylých pět utkání dlouhodobé fáze ligy a následnou vyřazovací část.

Po 47 odehraných kolech se Liberec s 81 body nachází na čtvrtém místě extraligové tabulky. Na druhé Karlovy Vary ztrácí pouhý bod, od pátého Třince jej dělí body tři.

Nejbližší extraligový zápas po olympijské pauze sehrají Bílí Tygři až 25. února, kdy přivítají pražskou Spartu. Aby si zkrátili dlouhé čekání, domluvili si přátelské utkání s německými Drážďany. Účastníka nejvyšší německé ligy DEL vyzvou doma ve čtvrtek 19. února od 18 hodin.

Liberecký brankář Petr Kváča slaví čisté konto proti Kometě.

„Nechtělo se nám moc hrát s extraligovými týmy. Víme, v jaké fázi už sezona je. A myslím si, že není úplně ideální sehrávat s některým z klubů utkání navíc. Hledali jsme proto v zahraničí,“ vysvětluje zajímavou herní konfrontaci liberecký sportovní ředitel Michal Birner. „Drážďany mají dobrou dojezdovou vzdálenost a je to tým, který hraje německou nejvyšší soutěž. Bude to velice kvalitní soupeř a zase jiný hokej, než na který jsme zvyklí. Kvůli tomu jsme se snažili dohodnout s nimi. Pomáhal nám k tomu i Kuba Ficenec, který je jedním z trenérů naší juniorky a v Drážďanech má obrovské vazby.“

Liberečtí věří, že s německým týmem naváží dlouhodobější spolupráci. „Je naprosto ideální mít takhle blízko u sebe kvalitního zahraničního soupeře, se kterým se nepotkáváte v lize,“ říká Birner. „Doufám, že dorazí i hodně fanoušků z Německa. Sice to bude přípravný zápas, ale věřím, že bude dobrá atmosféra a diváci uvidí pěkný hokej.“

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 47 21 5 8 13 130:97 81
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 46 20 5 4 17 143:121 74
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 47 16 5 5 21 126:135 63
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Ruskou vlajku nechaly české hokejistky z hlediště odstranit. Přihlížel i Vance

Ruská vlajka v pozadí hokejistek Česka a USA.

Od našeho zpravodaje v Itálii V průběhu hokejového utkání české ženské reprezentace se Spojenými státy se v ochozech milánské arény objevila ruská vlajka. Hned vedle vstupu do české šatny. Utkání navíc ve čtvrtek přímo v hale...

Už jsem tu jako doma! Pastrňáka pobavila hosteska, Charvátovou z vlajky bolely ruce

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. Vlajkonošem Česka je...

Měl velkou radost, že českou vlajku na zahájení olympijských her v Miláně nesl právě on. „Doufejme, že nám to přinese štěstí,“ usmíval se hokejista David Pastrňák. Nadšení prožívala také biatlonistka...

Česko - Finsko 2:0. Hokejistky mají první triumf na hrách, rozhodly v úvodní části

Tereza Pištěková oslavuje svůj úvodní gól spolu s brankářkou (8. února 2026)

Na třetí pokus se dočkaly. České hokejistky poprvé na olympijském turnaji zvítězily, v Miláně si poradily s Finkami 2:0 po trefách Terezy Pištěkové a Natálie Mlýnkové z první třetiny. Brankářka Klára...

Česko - Kanada 1:5. Špatný start a marný vzdor, prohru hokejistek mírnila Mlýnková

Kanaďanka Julia Goslingová slaví se spoluhráčkami pátý gól jejího týmu během...

Na závěr první fáze turnaje náročné vystoupení a jasná porážka s velkými favoritkami. České hokejistky v olympijském Miláně nestačily na Kanadu, která předvedla suverénní výkon a zvítězila 5:1....

Olympijská pauza? Liberečtí hokejisté jsou zpátky na ledu, vyzvou Drážďany

Brankář Stanislav Škorvánek z Hradce Králové inkasuje gól od soupeřů z Liberce.

Dobít baterky někde v teple a zase zpátky na led. Po týdenním volnu jsou hokejisté Liberce v olympijské extraligové přestávce už několik dní znovu v tréninkovém procesu.

11. února 2026  9:55

Naštěstí jsme malá země. Slováci vzývají vyspělou oporu, řeči o zázraku raději krotí

Juraj Slafkovský na tréninku slovenských hokejistů v Miláně.

Před čtyřmi lety vzal olympijský turnaj útokem. S košíkem na helmě, mimořádnou formou a nefalšovaným mladickým elánem. „Zase chci být rozdílovým hráčem,“ povídá Juraj Slafkovský. Musí, aby Slováci...

11. února 2026  9:20

Kanaďané z Ústí: Hokejové zlato chceme i natruc Trumpovi. Co soudí o Češích?

Ústí nad Labem, 7. 2. 2026. Volejbalová extraliga, SK Volejbal Ústí nad Labem -...

Jejich láskou je volejbal, jejich vášní hokej. Tři kanadští mušketýři už hecují ústecké spoluhráče, že dospělá reprezentace javorových listů se na olympiádě pomstí za vyřazení jejich mladíků na...

11. února 2026  8:41

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

11. února 2026

Divoký starší kluk Pasta a burčák Dostál. Gudas v Miláně vtipkoval a chválil dceru

Tomáš Hertl doráží puk před Lukášem Dostálem, situaci sledují Radko Gudas,...

Od našeho zpravodaje v Itálii Z uzavřeného tréninku přišel Radko Gudas v rozverné náladě. Dva dny před úvodním zápasem na olympiádě proti Kanadě dal najevo, že žádná deka kvůli tlaku na české hokejové reprezentaci neleží. A hezky...

10. února 2026  21:30

Zavřeno! Hokejisté nepouští veřejnost na tréninky. Ani jsme to netušili, reagují hráči

David Pastrňák na tréninku českých hokejistů, dotírá na něj Matěj Stránský.

Od našich zpravodajů v Itálii Jde o nezvyklý tah, který dost zvýrazňuje důležitost okamžiku. Čeští hokejisté s blížícím se úvodním zápasem proti Kanadě zavírají tréninky v olympijském Miláně před médii a veřejností. V úterý...

10. února 2026  18:22

Tomášek do Sparty? Rozhodl se jinak, měl by nejvyšší smlouvu v historii, zní z klubu

Čeští hokejisté (zleva) David Tomášek a Filip Chlapík na tréninku hokejové...

Moc o něj stáli. Členové vedení i fanoušci. Ale jejich přání se nenaplní. Reprezentační útočník David Tomášek se do Sparty nevrátí, odmítl jejich štědrou nabídku a míří jinam. „Učinila by z něj...

10. února 2026  14:23

Česko - Kanada 1:5. Špatný start a marný vzdor, prohru hokejistek mírnila Mlýnková

Kanaďanka Julia Goslingová slaví se spoluhráčkami pátý gól jejího týmu během...

Na závěr první fáze turnaje náročné vystoupení a jasná porážka s velkými favoritkami. České hokejistky v olympijském Miláně nestačily na Kanadu, která předvedla suverénní výkon a zvítězila 5:1....

9. února 2026  23:29,  aktualizováno  23:45

Přísný, ale lidský. Povolání do Dukly Jihlava se Pitner snažil zvrátit na ministerstvu

Trenéři národního týmu Československa Jaroslav Pitner (vlevo) a Vladimír Kostka...

O uplynulém víkendu, přesně v sobotu 7. února, by se býval dožil 100. narozenin jeden z nejlepších trenérů československé hokejové historie - Jaroslav Pitner. Rodák z Chorušic u Mělníka sám hokej...

9. února 2026  15:34

Pastrňák: Ester je mi líto, ještě jsem jí nepsal. Proti Kanadě musíme být odvážní

David Pastrňák se připravuje na trénink národního týmu v Miláně.

Od našeho zpravodaje v Itálii Druhý den, stejná sestava. David Pastrňák tvoří v týmu českých hokejistů elitní útok s Martinem Nečasem a Tomášem Hertlem. Trénovali takhle i v pondělí hned po Kanadě, která reprezentaci ve čtvrtek...

9. února 2026  14:33

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Česko - Finsko 2:0. Hokejistky mají první triumf na hrách, rozhodly v úvodní části

Tereza Pištěková oslavuje svůj úvodní gól spolu s brankářkou (8. února 2026)

Na třetí pokus se dočkaly. České hokejistky poprvé na olympijském turnaji zvítězily, v Miláně si poradily s Finkami 2:0 po trefách Terezy Pištěkové a Natálie Mlýnkové z první třetiny. Brankářka Klára...

9. února 2026

Vedoucí Slavia v první lize znovu prohrála, ale Jihlava ji nesesadila. Kolín se dotahuje

Jihlavský brankář Adam Beran

Hokejisté Slavie prohráli v první lize čtvrtý zápas za sebou, béčko Pardubic je v 46. kole zdolalo 3:0. Přesto Pražané o první místo nepřišli, neuspěla totiž ani druhá Jihlava, která po čtyřzápasové...

8. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.