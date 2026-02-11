Olympijská pauza? Liberečtí hokejisté jsou zpátky na ledu, vyzvou Drážďany

„Je super, že je pauza, aspoň se s libereckým týmem seznámím na ledě a zažiju si, jak co hrát. Je to pro mě určitě lepší, než naskočit přímo do extraligy,“ říká obránce Marek Baránek, kterého Bílí Tygři přivedli poslední lednový den z Litvínova jako posilu pro rozšíření kádru před závěrečnými boji sezony. „V Litvínově měl celou sezonu člověk v hlavě, že jsme poslední, ale tady je to úplně něco jiného. Jsem za možnost být v Liberci strašně rád,“ dodává třicetiletý bek.
Po dvojzápase v Karlových Varech dostali hokejisté Liberce necelý týden volna, aby si odpočinuli před vyvrcholením základní části nejvyšší soutěže. Více než polovina hráčů tuto příležitost využila pro dovolenou v zahraničí, nejčastěji ve Španělsku nebo Spojených arabských emirátech.
V pátek už se však Bílí Tygři bez olympioniků Šimka, Ivana a Zileho hlásili zpátky v Home Credit Areně, kde se nyní připravují na zbylých pět utkání dlouhodobé fáze ligy a následnou vyřazovací část.
Po 47 odehraných kolech se Liberec s 81 body nachází na čtvrtém místě extraligové tabulky. Na druhé Karlovy Vary ztrácí pouhý bod, od pátého Třince jej dělí body tři.
Nejbližší extraligový zápas po olympijské pauze sehrají Bílí Tygři až 25. února, kdy přivítají pražskou Spartu. Aby si zkrátili dlouhé čekání, domluvili si přátelské utkání s německými Drážďany. Účastníka nejvyšší německé ligy DEL vyzvou doma ve čtvrtek 19. února od 18 hodin.
„Nechtělo se nám moc hrát s extraligovými týmy. Víme, v jaké fázi už sezona je. A myslím si, že není úplně ideální sehrávat s některým z klubů utkání navíc. Hledali jsme proto v zahraničí,“ vysvětluje zajímavou herní konfrontaci liberecký sportovní ředitel Michal Birner. „Drážďany mají dobrou dojezdovou vzdálenost a je to tým, který hraje německou nejvyšší soutěž. Bude to velice kvalitní soupeř a zase jiný hokej, než na který jsme zvyklí. Kvůli tomu jsme se snažili dohodnout s nimi. Pomáhal nám k tomu i Kuba Ficenec, který je jedním z trenérů naší juniorky a v Drážďanech má obrovské vazby.“
Liberečtí věří, že s německým týmem naváží dlouhodobější spolupráci. „Je naprosto ideální mít takhle blízko u sebe kvalitního zahraničního soupeře, se kterým se nepotkáváte v lize,“ říká Birner. „Doufám, že dorazí i hodně fanoušků z Německa. Sice to bude přípravný zápas, ale věřím, že bude dobrá atmosféra a diváci uvidí pěkný hokej.“