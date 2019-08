Liberec čeká na výhru v přípravě. Opakují se ty samé chyby, říká Lenc

„Opakovaly se tam některé chyby z loňské sezony, takže teď víme, že jsme je neodstranili. Musíme na tom pracovat,“ doplnil Lenc.

Zápas Liberec - KooKoo startuje v Home Credit Areně ve čtvrtek v 17.30, vstupné je stokoruna, majitelé permanentek neplatí nic.

Zatímco v úvodním utkání s běloruským soupeřem Liberec nenastoupil zdaleka kompletní, proti Novokuzněcku už nasadil téměř nejsilnější sestavu. Góly vstřelili útočníci Petr Jelínek, Libor Hudáček a Radan Lenc, branku hájil Marek Schwarz.

„Do dalších zápasů musíme zlepšit nasazení a hru dozadu. V útoku jsme kreativní, vytváříme si šance. Na můj vkus ale hrajeme až moc na krásu,“ poznamenal trenér Patrik Augusta.

V sestavě finského týmu KooKoo sídlícímu ve městě Kouvola o něco menším než Liberec stojí za zmínku jména brankáře Henrika Haukelanda a obránce Alexandera Bonsaksena, kteří pravidelně reprezentují Norsko na světových šampionátech.

Tým KooKoo působí v nejvyšší soutěži od roku 2015 a ještě nikdy nepostoupil do play off. Dá se očekávat, že Liberec nastoupí v nejsilnější sestavě. Kouč Augusta ovšem postrádá pětici hráčů, kteří jsou na reprezentačním kempu - obránce Hanouska a Bukače s útočníky Zacharem, Ordošem a Musilem. Pod Ještěd navíc stále nedorazil Kanaďan Peters, liberecká posila do branky.