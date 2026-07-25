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Tipsport extraliga 2026/27

Tygři trénují na ledě. Základ máme výborný, tým zůstal pohromadě, těší kouče

Michael Havlen
  10:55
Liberecký kouč Jiří Kudrna

Liberecký kouč Jiří Kudrna | foto: ČTK

Gólová euforie libereckých hokejistů v utkání proti Vítkovicím.
Karlovarský Tory Dello (vlevo) a liberecký Adam Musil.
Momentka ze zápasu Mladá Boleslav - Liberec.
Brankář Liberce předvádí zákrok ve čtvrtfinálovém zápase proti Karlovým Varům.
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Hokejisté Liberce už jsou zase pohromadě a na ledě své arény se připravují na nadcházející sezonu. Ta jim letos odstartuje o něco dříve, už začátkem září totiž Bílí Tygři vstoupí do ostrých bojů Ligy mistrů. Na prvních trénincích se trenérům hlásila většina kádru, několik jmen scházelo.

„Chybí nám obránci. Lukáš Kachlíř je v reprezentaci do 18 let, Tomáš Galvas má drobnou zdravotní indispozici. Nejsou tu ještě Kristaps Zile a Layton Ahac, ale všichni by se k nám měli připojit v příštím týdnu,“ hlásí trenér Jiří Kudrna.

V Liberci nenastalo přes léto žádné zemětřesení, kostra týmu zůstala pohromadě. Velkou posilou by měl být útočník Jakub Rychlovský, který se pod Ještěd vrátil po dvou letech v zámoří. Návrat ohlásili také obránce Tomáš Hanousek a Ondřej Procházka.

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„Kuba Rychlovský pro nás bude obrovská posila. V týmu se navzájem známe, parta fungovala minulý rok dobře a věřím, že bude fungovat i dál. Chceme na to navázat a posunout se zase o level výš,“ říká zkušený forvard Jaroslav Vlach.

„To, že se tým příliš nezměnil a zůstal pohromadě, je samozřejmě výhoda. Základ máme výborný. Aby ale výhoda zůstala výhodou, musíme tvrdě pracovat dál a neslevit ani o milimetr,“ uvědomuje si kouč Kudrna.

S dosavadním průběhem letní přípravy může být spokojen. Výsledky testů potvrdily, že hráči během náročného bloku odvedli poctivou práci. „Při testování jsme viděli, že jsme tuhle část přípravy splnili a hráči tvrdě pracovali. Máme porovnání s minulým rokem a výstupy ukázaly, že jsou na tom kluci velice dobře,“ pochvaluje si šéf liberecké střídačky.

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Motivace uspět v příští sezoně je v Liberci obrovská. V té minulé Bílí Tygři vypadli ve čtvrtfinále s Karlovými Vary a kapitán týmu Radim Šimek to pořád těžce nese. „Já osobně jsem minulou sezonu ještě úplně nevstřebal, protože tým měl kvalitu na to, aby se dostal dál. Pořád je ve mně zklamání, ale zároveň vůle a motivace dokázat letos mnohem víc,“ prohlašuje Šimek.

Hokejisty Liberce čeká v srpnu série přípravných duelů a už začátkem září naskočí do bojů Ligy mistrů. Na severočeský led dorazí například švédská Frölunda, dánský Herning či rakouský Graz, zatímco venku Tygry čekají atraktivní tripy do finského Tampere, rakouského Salcburku nebo švýcarského Davosu.

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Pro Jiřího Kudrnu půjde o premiéru v roli hlavního trenéra na mezinárodní scéně. „Moc se na to těším, stejně jako celý tým. Je to skvělá konfrontace s evropskou špičkou a jinými styly hokeje. Chceme se prezentovat dobrými výkony a ukázat náš hokej i za hranicemi Česka. Společné cestování a přelety navíc tým ještě více utuží,“ míní Kudrna.

Vzhledem k návratu do Ligy mistrů bude mít Liberec o dva týdny kratší přípravu na ledě. „Už teď na prvních ledech pracujeme na systému a kondici,“ říká liberecký trenér s tím, že základy složení týmu má z loňské sezony. „Zároveň si chceme hlavně v prvních dvou týdnech sestavu proházet a podívat se i na různé vazby, abychom měli porovnání a možné záložní varianty.“

Žádné konkrétní cíle pro extraligu Kudrna nevyřkl, ale je jasné, že loňské čtvrtfinále bylo i jemu málo. „Máme na to být lepší, než jsme byli minulý rok. Chceme být ambiciózní a sebevědomí, ale tvrdí pracanti,“ dodává.

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12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
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