Radan Lenc po návratu do Liberce. | foto: Bílí Tygři Liberec / Facebook

„Těším se na novou výzvu a jsem plný očekávání. Vracím se o pár let starší, věřím, že jsem ve Švédsku získal nějaké zkušenosti a chtěl bych je využít,“ říká třiatřicetiletý český reprezentant.

Jak jste přijal rozhodnutí reprezentačního kouče Rulíka, jemuž jste se nevešel do finální nominace na světový šampionát?

Byl jsem z toho samozřejmě smutný, ale neříkám, že vyloženě zklamaný. Byl to poslední týden, takže mě vyřazení mrzelo, nominace byla blízko, a zároveň daleko. Snažím se na tom ale hledat pozitiva. Po delší době si víc odpočinu a udělám si o to lepší přípravu na další sezonu. Věřím, že se vrátím ještě silnější. Loni jsem měl letní přípravu jen čtyři týdny a vracel jsem se do rozjetého koloběhu, volno s rodinou jsem měl jen týden.

Budete mistrovství světa sledovat?

Určitě. V neděli jsem se s národním týmem rozloučil a popřál klukům, ať se jim daří a ať zopakují loňskou Prahu, protože to bylo něco neskutečného. Mám na to krásné vzpomínky a nasbíral jsem další zkušenosti, ač jsem do žádného zápasu nenastoupil. Ale být součástí týmu pro mě znamenalo hodně.

Teď jste zpátky v Liberci. Byla i varianta, že zůstanete v zahraničí?

To jsem vůbec nezvažoval. Věděl jsem, že se chci vrátit domů.

Proč?

Ve švédském HV71 jsem měl smlouvu ještě na příští rok a po jejím vypršení jsem se chtěl vrátit domů z rodinných důvodů, protože syn bude nastupovat do školy, ale okolnosti nahrály tomu, že jsem to o rok uspíšil. Dvě sezony po sobě jsme hráli baráž, navíc se v týmu změnil trenér a nebylo to úplně podle mých očekávání. Neměl jsem pocit, že můžu být přínosem pro tým. Proto jsem se rozhodl pro návrat domů s ročním předstihem.

Radan Lenc

Měl jste i jiné nabídky než od Bílých Tygrů?

Osobně jsem to směřoval do Liberce. Hovorů s jinými týmy jsem moc neměl. V hlavě jsem měl jasno, co chci, a toho jsem se držel.

Rozhodlo i to, že v Liberci budete mít pozici jednoho z lídrů?

Ano. Moje role v Liberci by měla být jiná, než jsem měl poslední rok ve Švédsku. Ohromně mě to nabíjí a věřím, že dokážu naplnit očekávání, která od sebe mám hlavně já sám.

Berete to tak, že Liberec rozjíždí po neúspěšné sezoně novou hokejovou éru?

Cítím to tak a jsem rád, že u toho můžu být. Věřím, že dojde k restartu a tým se bude ubírat směrem k lepším místům.