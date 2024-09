Liberečtí Tygři chtějí dotírat na velkou trojku, sezonu začínají v Brně

„Chtěli bychom otravovat tu nejsilnější trojici. Nemůžeme jim konkurovat šířkou a kvalitou kádru, ale pro celou extraligu bude motivací tyhle tři velikány porazit. Jediná cesta je být na ně nachystaný, dodržovat všechna pravidla ve hře a také ta interní systémová. Někdo z toho balíku, který bude tuhle trojku následovat, může být černým koněm,“ říká liberecký trenér Filip Pešán.„Vlčáků, kteří budou chtít dotírat na velkou trojku, je samozřejmě hodně. Extraliga bude zase o další level lepší a vyrovnanější, než byla vloni. Vrátila se do ní opět některá velká jména. Bude to velký boj.“

Liberec je v extralize 22 sezon a za tu dobu získal jeden mistrovský titul (2016), tři stříbra a dva bronzy. Poslední medailí je stříbro z roku 2021. Od té doby pouť Bílých Tygrů skončila pokaždé ve čtvrtfinále.

„Minulou sezonu jsem nehodnotil úplně kladně z hlediska týmových výkonů. Věřím proto, že je před námi sezona, v níž budeme úspěšnější,“ řekl klubový prezident Petr Syrovátko, který letos slaví 30 let ve funkci šéfa a majitele hokejového Liberce.

Bílí Tygři jdou do sezony s rozpočtem zhruba 170 milionů korun, do finančních dostihů s největšími favority se pouštět nehodlají. „Když někdo ty peníze má a chce je utrácet, je to jeho volba. My to ale takto nechceme a dělat nebudeme. Do budoucna chceme pokračovat v práci s mládeží, zdokonalovat trenéry i sami sebe. Vylepšovat prostředí, celkově se posouvat dál, aby se k nám hráči rádi vraceli,“ prohlásil Syrovátko na předsezonní tiskové konferenci.

Kapitán týmu Tomáš Filippi a prezident klubu Petr Syrovátko na tiskové konferenci libereckých hokejistů.

Liberec přes léto získal zajímavá jména. Největší posilou by měl být obránce Radim Šimek, který se pod Ještěd vrátil po letech angažmá v NHL. Právě obranu by Severočeši rádi pozvedli.

„Budeme chtít zabrat v defenzivě, ta nás trápila minulou sezonu velmi významně. Na tom budeme chtít stavět. Zároveň ale chceme navázat na to, jak jsme byli nebezpeční do útoku. Tam jsme patřili ke špičce extraligy a díky tomu jsme do poslední chvíle bojovali o první čtyřku a měli šanci porážet velké týmy,“ podotkl Pešán.

I do útoku získali Liberečtí velké jméno: z konkurenční Mladé Boleslavi přetáhli slovenského reprezentanta Róberta Lantošiho. Z Pardubic se vrátil útočník Adam Musil, dalšími posilami se stali obránce Michael Krutil, kanadský útočník Christian Thomas nebo další ofenzivní hráč Martin Ryšavý. Naopak největší ztrátou byl odchod útočníka Jakuba Rychlovského, který se v Detroitu popere o svou šanci v NHL.

Ze Švédska se do Liberce po roce vrátil gólman Petr Kváča, který svede souboj v brankovišti s nadějným Danielem Králem. „Oba gólmani se jeví velmi dobře. Podle mě vytvoří jednu z nejlepších dvojic v lize. Očekávám jejich vyrovnaný souboj a vzájemné posouvání se,“ uvedl Pešán.

Na koho vsadí v úvodu ligy, to bude jasné už ve středu na ledě Komety. „Pro mě je určitě lepší vybírat ze dvou špičkových gólmanů, než přebírat přebrané,“ dodal.

Po konci kariéry Michala Birnera zvolili trenéři za nového kapitána útočníka Tomáše Filippiho. „V úvahu připadali určitě i další zkušení hráči, ale rozhodli jsme se pro Tomáše, protože vedle zahraničí nemá v historii za posledních mnoho let žádný jiný klub než Liberec. Druhá věc je, že s klubem uzavřel dlouhodobou smlouvu. Je lídrem v kabině i na ledě. A třeba oproti Radimu Šimkovi hrál pro Tomáše fakt, že bydlí v Liberci a tráví hodně času v aréně i po večerech, což si myslím, že je také důležitá věc,“ vysvětlil Pešán.

Kromě známých jmen bude Liberec znovu sázet i na mladíky ze své líhně. „Můžeme využít hráče z akademie, máme několik hráčů rozesetých v první lize. Kluci typu Jardy Péreze nebo Radima Handla klepou na dveře extraligy pravidelně, takže budeme sahat do vlastních řad, když bude třeba,“ naznačil liberecký trenér.

V přípravě odehrál Liberec sedm zápasů. Čtyři z nich prohrál, vítězil jen na turnaji ve Švýcarsku, kde ovládl dva zápasy a jeden se nedohrál. „Až začátek ligy nám ukáže, jak jsme se připravili,“ ví Pešán.

Hokejisté Liberce se radují po vstřeleném gólu do olomoucké branky.

Bílí Tygři nepůjdou do sezony s kompletním týmem. Ze hry jsou se zlomeným prstem na ruce obránce Vojtěch Budík a útočník Marek Zachar. Další forvard Michal Bulíř také laboruje se zraněnou rukou, ten je však návratu do hry nejblíž.

Na ledě Komety nemůže hrát ani útočník Oscar Flynn, který si ještě odpykává zbytek trestu z minulé sezony. „Má ještě jeden zápas stop, takže sestava bude taková polepená. Musíme i nějak připravit formace na přesilovky. Nechceme se ale soustředit pouze na zápas na Kometě, ale na start extraligy komplexně,“ podotýká trenér Pešán. První domácí utkání sezony sehraje jeho tým v pátek, kdy přijedou Vítkovice.