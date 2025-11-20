Tipsport extraliga 2025/26

Hanousek je po letech zpět v Liberci, krátkodobá posila má nahradit Galvase

Michael Havlen
  11:07
Po čtyřech letech se do hokejového Liberce vrací obránce Tomáš Hanousek. Přichází v rámci výměny s prvoligovým Zlínem, kam naopak zamířil bek David Aubrecht. Jedná se o dočasnou hráčskou výměnu. Kluby se dohodly na hostování do konce ledna 2026.

Zleva autor prvního gólu Liberce Ladislav Šmíd a jeho spoluhráč Tomáš Hanousek se radují z gólu. | foto: ČTK

David Aubrecht v aktuální sezoně odehrál za Liberec 16 zápasů a připsal si v nich gól a nahrávku. Dalších pět utkání přidal v dresu prvoligových Litoměřic. V poslední době ale pětadvacetiletý obránce nedostával u Bílých Tygrů tolik prostoru, a tak se ho vedení klubu rozhodlo uvolnit do Zlína.

„Zlín měl o Davida zájem už delší čas. U nás v poslední době vypadl ze základní sestavy. Proto jsme se rozhodli, že ho do ledna uvolníme na hostování, aby získal zpátky herní praxi a byl nachystaný na druhou polovinu sezony. Na druhou stranu jsme potřebovali obránce, který má zkušenosti s extraligou,“ vysvětlil liberecký sportovní ředitel Michal Birner.

Zlín zažil v posledních třech týdnech dlouhou šňůru proher a potřeboval vyztužit obranu, k čemuž by měl Aubrecht přispět. „David je důrazný defenzivní obránce, což je typ hráče, kterého aktuálně v sestavě potřebujeme. Jsme rádi, že se nám podařilo se s Libercem domluvit na střídavých startech a věříme, že bude dohoda pro obě strany prospěšná,“ řekl sportovní manažer Jan Srdínko.

Výměnou za Aubrechta zamířil pod Ještěd Tomáš Hanousek. Sedmadvacetiletý bek v mládežnických letech vyrůstal ve Švédsku a v sezoně 2017/18 v Liberci sbíral zkušenosti po boku klubové legendy Ladislava Šmída. Hned v následujícím ročníku pomohl týmu k titulu vicemistrů republiky a v další sezoně, kterou zkrátila pandemie koronaviru, chyběl na soupisce jen třikrát.

Štěpán Matějček ze Vsetína a Tomáš Hanousek ze Zlína spěchají za pukem před brankou Daniela Hufa.

Po odchodu z Liberce vystřídal několik extraligových i prvoligových štací a v ročníku 2023/24 byl v dresu Prostějova nejproduktivnějším obráncem soutěže. V minulé sezoně hrál za Kladno, odkud zamířil do Zlína. Teď se po letech opět vrátil na sever Čech.

Bílí Tygři jeho příchodem reagují i na možnou absenci elitního beka Tomáše Galvase, který by měl na přelomu roku reprezentovat Česko na juniorském šampionátu. „Je velký předpoklad, že budeme určitou dobu postrádat Tomáše Galvase kvůli mistrovství světa do dvaceti let. Výhodou Tomáše Hanouska je, že už v naší organizaci hrál a loni měl slušnou sezonu v extralize,“ vysvětlil sportovní ředitel Birner.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 22 12 3 1 6 68:53 43
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 22 11 4 0 7 64:45 41
3. HC Sparta PrahaSparta 25 11 3 1 10 73:64 40
4. HC Dynamo PardubicePardubice 22 11 2 2 7 69:51 39
5. HC Kometa BrnoKometa 22 11 1 3 7 62:59 38
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 22 10 2 3 7 52:45 37
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 24 11 0 4 9 59:58 37
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 23 9 3 2 9 63:62 35
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 23 10 1 2 10 67:64 34
10. HC OlomoucOlomouc 24 10 1 1 12 52:66 33
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 22 9 1 2 10 55:61 31
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 23 8 2 1 12 47:54 29
13. Rytíři KladnoKladno 23 7 2 4 10 57:69 29
14. HC Verva LitvínovLitvínov 23 3 2 1 17 37:74 14
