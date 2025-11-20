Hanousek je po letech zpět v Liberci, krátkodobá posila má nahradit Galvase

David Aubrecht v aktuální sezoně odehrál za Liberec 16 zápasů a připsal si v nich gól a nahrávku. Dalších pět utkání přidal v dresu prvoligových Litoměřic. V poslední době ale pětadvacetiletý obránce nedostával u Bílých Tygrů tolik prostoru, a tak se ho vedení klubu rozhodlo uvolnit do Zlína.
„Zlín měl o Davida zájem už delší čas. U nás v poslední době vypadl ze základní sestavy. Proto jsme se rozhodli, že ho do ledna uvolníme na hostování, aby získal zpátky herní praxi a byl nachystaný na druhou polovinu sezony. Na druhou stranu jsme potřebovali obránce, který má zkušenosti s extraligou,“ vysvětlil liberecký sportovní ředitel Michal Birner.
Zlín zažil v posledních třech týdnech dlouhou šňůru proher a potřeboval vyztužit obranu, k čemuž by měl Aubrecht přispět. „David je důrazný defenzivní obránce, což je typ hráče, kterého aktuálně v sestavě potřebujeme. Jsme rádi, že se nám podařilo se s Libercem domluvit na střídavých startech a věříme, že bude dohoda pro obě strany prospěšná,“ řekl sportovní manažer Jan Srdínko.
Výměnou za Aubrechta zamířil pod Ještěd Tomáš Hanousek. Sedmadvacetiletý bek v mládežnických letech vyrůstal ve Švédsku a v sezoně 2017/18 v Liberci sbíral zkušenosti po boku klubové legendy Ladislava Šmída. Hned v následujícím ročníku pomohl týmu k titulu vicemistrů republiky a v další sezoně, kterou zkrátila pandemie koronaviru, chyběl na soupisce jen třikrát.
Po odchodu z Liberce vystřídal několik extraligových i prvoligových štací a v ročníku 2023/24 byl v dresu Prostějova nejproduktivnějším obráncem soutěže. V minulé sezoně hrál za Kladno, odkud zamířil do Zlína. Teď se po letech opět vrátil na sever Čech.
Bílí Tygři jeho příchodem reagují i na možnou absenci elitního beka Tomáše Galvase, který by měl na přelomu roku reprezentovat Česko na juniorském šampionátu. „Je velký předpoklad, že budeme určitou dobu postrádat Tomáše Galvase kvůli mistrovství světa do dvaceti let. Výhodou Tomáše Hanouska je, že už v naší organizaci hrál a loni měl slušnou sezonu v extralize,“ vysvětlil sportovní ředitel Birner.