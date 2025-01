Pešán? Lepšího trenéra jsem nezažil. Birner má pomoct Liberci v nové roli

„Šel jsem do toho z prostého důvodu, tenhle klub je pro mě srdeční záležitost, miluju ho a chci udělat všechno pro to, abychom se vrátili tam, kde jsme v minulosti byli. Na rovinu ale říkám, že k tomu v tuhle chvíli vede dlouhá cesta,“ řekl Birner v rozhovoru pro klubový web.

Dosud pod Ještědem působil jako šéf skautingu. Roli sportovního ředitele měl na starosti hlavní kouč Filip Pešán, jemuž by se teď měly rozvázat ruce, aby se mohl plně soustředit na přípravu mužstva.

„Chci vytvořit prostředí, kde komunikace bude na prvním místě. Je potřeba se společně bavit o všech záležitostech, těch hezkých, ale i těch nepříjemných. Na mně potom bude, abych to dokázal realizovat a měl finální slovo, co se týče fungování A-týmu,“ plánuje bývalý reprezentant, který působil v zámoří, v KHL, ve Finsku a Švýcarsku.

Trenéru Pešánovi i přes letošní bídnou sezonu věří: „Je to nejlepší trenér, kterého jsem ve své kariéře zažil. Má obrovský talent a cit pro trénování a já se mu budu snažit vytvořit co nejlepší podporu k tomu, aby se mohl soustředit pouze na koučing.“

Pešán po domácí prohře s Karlovými Vary přiznal, že má myšlenky i na rezignaci. Na toto téma Birner řekl: „Mezi Filipem a panem majitelem (Petrem Syrovátkem) je určitá dohoda, ke které jsem se jim vyjádřil. V tuto chvíli mám v hlavě jedinou myšlenku, a to takovou, že chci momentální situaci zvládnout s Filipem. Samozřejmě to má určitý časový horizont, protože my všichni teď musíme udělat to nejlepší, co se pro organizaci nabízí.“

Birnerův posun na post sportovního ředitele je společně se jmenováním nového kapitána Radima Šimka jedním z kroků, jímž se vedení Bílých Tygrů snaží dát chřadnoucímu týmu nový impulz. Následovat by měly i hráčské výměny.

„Moc rád bych tým posílil a zkvalitnil, ale k výměně potřebujete i ochotu druhé strany, která si musí také vyhodnotit, jestli se jim trejdy vyplatí. Bude to těžký a složitý proces, který ale věřím, že zvládneme,“ říká bývalý reprezentant.

Michal Birner (vpravo) otevřel skóre utkání se Spartou.

Liberec po sérii porážek v úterý zabral a udolal Třinec na jeho ledě 7:6 po nájezdech. Právě o výkonu proti Ocelářům měl Birner s hráči první pohovor ve své funkci.

„Řekl jsem jim, že to, co v něm předvedli, by měla být laťka následujících výkonů, pod kterou bychom neměli klesnout, zejména co se týče nasazení, emocí, vášně a touhy zvládnout zápas, ať se v něm děje cokoliv.“

Uchytí se jeho slova v kabině? Naznačit může už páteční zápas 35. kola, kdy Severočeši přivítají od 18 hodin na domácím ledě Olomouc.