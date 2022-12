Oslabení Tygři udolali Kometu. Díky vítězství budou Vánoce hezčí, těší trenéra

„Hráči hráli výborně od brankáře Kváči až po posledního útočníka. Díky vítězství budou Vánoce trochu hezčí.“

Liberec nastoupil do zápasu bez útočníků Bulíře a Šíra. První má poraněnou nohu, druhý je po operaci zlomeniny v obličeji, ale oba by se v dohledné době mohli vrátit. Kvůli viróze včera chyběl i elitní obránce Balinskis, k týmu se naopak narychlo připojil útočník Hrníčko povolaný na střídavý start z Poruby, za kterou hrál ještě ve středu v Litoměřicích.

„Bylo to fakt narychlo, dozvěděl jsem se o tom ve středu před odjezdem do Litoměřic. Musel jsem pobalit manželku s malou, zabalit nějaké věci na Vánoce a vyrazili jsme,“ řekl Dominik Hrníčko, který je libereckým odchovancem. Bílí Tygři v úvodní třetině zasypali branku hostů 18 střelami, ujala se však jediná: už v 5. minutě se z levého kruhu po parádní Najmanově přihrávce trefil obránce Derner. Domácí tým měl v úvodní části vytrvalý tlak, který volal po výraznějším gólovém vyjádření. To však nepřišlo a chvíli před sirénou je hosté ztrestali brankou beka Ščotky – 1:1.

Bílí Tygři byli i po první přestávce lepším týmem a před polovinou zápasu šli podruhé do vedení: Frolík v pravém kruhu šikovně posunul puk na volného Flynna, ten se podíval a křížnou ranou přesně trefil horní růžek branky. V závěru už Bílí Tygři těsnou výhru udrželi, i když tlak hostů sílil a nakonec hráli i power play.