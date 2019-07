Hokej jedna báseň. Liberečtí veršují v propagační kampani na sezonu

Veršovat však mohou i fanoušci libereckých hokejistů. Klub pro ně připravil soutěž, jejíž vítěz se může těšit na hodnotnou cenu. Stačí do 31. července zaslat krátkou básničku o dvou až čtyřech verších na mail soutez@hcbilitygri.cz. „My následně vybereme deset nejlepších básniček, které zveřejníme. Poté už to bude na fanoušcích, kteří zvolí pět nejlepších tvůrců. Jejich nápady budou zveřejněny na billboardech po městě,“ uvedl Kadlec. Autor básně s nejvíce hlasy se může těšit na hlavní cenu v podobě zážitkového tripu pro dvě osoby na dvojutkání Ligy mistrů do severoirského Belfastu a švédské Luley.