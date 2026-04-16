Litvínovský Polášek: Baráž? Všichni v tom máme prsty. Jihlavě to nevyjde

„Bylo to ostré, ale my měli nastavení takové, že si za tu pauzu a dřinu můžeme sami. Nebyl v šatně nikdo, kdo by si nějak stěžoval. Všichni v tom máme prsty, sklopili jsme hlavy. Víme, proč tu jsme a jaká je naše meta,“ říká litvínovský obránce Adam Polášek.
Skupina záchranářů v čele s Jiřím Šlégrem už svoji práci odvedla, podmínky Litvínova budou i po odchodu Orlenu Unipetrol extraligové. Teď jsou na řadě hráči, kteří musí nejvyšší soutěž udržet na ledě. „Jihlava má ambice i finance, ale v Litvínově se už 80 let drží nějaká tradice. Víme, o co Dukle jde, co bude zkoušet, ale to se jí nepodaří!“ věří čtyřiatřicetiletý bývalý reprezentant.
Hodně se propírá (ne)férovost baráže, jak to vnímáte vy?
Je to sporné. Nevím, jak to cítí Jihlava a šéfové APK, ale tyhle věci jdou mimo nás. Nějaký názor mít můžeme, ale to si řekneme jenom v šatně, my nemůžeme hlasovat o postupech a sestupech. Nám je to podané tak, že letos je to takhle a tak to bude. My na to čekáme dva měsíce, oni přijdou z play off. A teď si to rozdáme.
Berete to tak, že favorit je váš Litvínov?
Favorit, nefavorit, moc dobře si uvědomujeme, o co tady běží. My ten cíl máme jasně daný.
Projeví se, že Dukla má v nohách 16 zápasů v play off?
Je to play off, tam to tělo pushujete do extrému a snažíte se, aby na vás nikdo neviděl, jestli ještě můžete. Většinou rozhodují až třetí třetiny, kdy to jde vidět. My musíme hlavně dobře začít, čekáme, že prvních deset minut se na nás budou chtít vytáhnout. Jsme odpočatí, ale upřímně, nejdeme do toho úplně ze stojky. Pan Reichel nás na to chystal hodně dlouho. Čekání bylo hodně dlouhé, už jsme se modlili, ať se do toho můžeme vrhnout.
Baráž je zátěž na psychiku, na vás starších hráčích bude uklidnit ty mladší?
Je to tak. Musíme to nasměrovat správným směrem, to je práce nás starších kluků. Hrát trpělivě, vědět, do čeho jdeme, uklidnit tu situaci.
Je to těžší, než když se hraje o medaile?
Tyhle zápasy jsou ještě něco jiného. Když hrajete o medaili, víte, že průšvih to nebude, i když vypadnete. Ale tady je to buď, anebo, ve hře je budoucnost klubu.
Skupina záchranářů už svoji práci odvedla, podmínky Litvínova budou i po odchodu nynějšího vlastníka Orlenu Unipetrol extraligové. Berete to i tak, že jim to teď nesmíte zkazit?
Já si myslím, že v tom máme prsty úplně všichni. Nové vedení má výhodu, že přišlo trošku později, když už to bylo rozjeté směrem dolů, ale jasně nám nastavili mety, co se bude dít. A nám nezbývalo než na to přistoupit. Dává nám to všem smysl, jsme v tom všichni společně.
Ale jihlavská Dukla má nového majitele i stadion, po extralize už touží dlouho.
Je to ambiciózní tým, víme to všichni, v posledních letech se snaží o extraligu, myslím, že na to mají už i finance, asi by to chtěli. Na druhou stranu v Litvínově se 80 let drží nějaká tradice. Já vím, o co Jihlavě jde, co budou zkoušet, ale to se jim nepodaří.
Vy osobně můžete jít do baráže dobře vyladěný, v přípravném duelu s rezervou Pardubic jste nasázel tři góly.
Rád bych řekl, že jsem si svůj první hattrick v životě schovával na přípravný zápas proti Pardubicím B, ale ono se to jen naskytlo. Neberu to jako nějakou odškrtnutou metu v životopisu, byla to příprava, napadalo to tam. Ale byl tam hodně zdvižený prst, protože jsme dostali šest gólů.
Co na to říkal trenér Reichel?
Samozřejmě jsme si to rozebrali, abychom věděli, na co se ve zbytku přípravy zaměřit, abychom ty chyby vymýtili.
I když není jisté, jestli bude hrát Litvínov extraligu i v příští sezoně, prodloužil jste s klubem smlouvu, stejně jako kanadský bek Kevin Czuczman či útočník Petr Koblasa. Je to signál, že věříte v dobrou budoucnost klubu?
Je to další věc, kterou k tomu můžeme připočíst, je to přidaná hodnota. Víc než polovina týmu už nebojuje jen za klub a jeho historii, ale i za svoji budoucnost.