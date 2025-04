Edgars Kulda posílá puk za Matěje Machovského do olomoucké brány. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Olomouc, jež od konce základní části extraligy čekala na zápas 43 dnů, v úvodním duelu podrželi Jakub Orsava a Matěj Machovský.

ONLINE: Olomouc – Jihlava Druhý duel baráže o extraligu sledujeme od 17 hodin podrobně

Orsava ještě v první třetině vyrovnal skóre po vedoucí brance jihlavského Edgarse Kuldy a poté byl i jediným úspěšným exekutorem nájezdů, Machovský zase zlikvidoval všech pět pokusů Dukly.

„K výhře jsme se protrápili, snad to ve čtvrtek bude lepší. Máme na to, abychom podali lepší výkon,“ doufal Orsava, ačkoliv jeho tým do utkání vstoupil velmi aktivně a soupeře zatlačil.

„Poznamenal nás pozdní příjezd, zdrželi jsme se přes půl hodiny, ale do druhé třetiny už to šlo. Hodně lidí jsme asi překvapili, jak jsme hráli,“ přiblížil jihlavský brankář Adam Beran, který kryl 47 střel.

V kádru Dukly ve druhém střetnutí chybí obránce Michal Koštoval, jenž za faul do oblasti hlavy a krku na Roka Macuha obdržel ve středečním klání trest na pět minut a do konce utkání. Disciplinární komise mu posléze pozastavila činnost na jeden zápas.