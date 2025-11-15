Tipsport extraliga 2025/26

Baráž? Zhýralost! Pešout by extraligu otevřel zdola: Ať je platové dno 40 milionů

Petr Bílek
  8:33
Když slyší slovo baráž, vaří se v Martinu Pešoutovi krev. „Zhýralost!“ nelíbí se trenérovi hokejistů Chomutova prolínací soutěž mezi extraligou a první ligou. Tuší, že přímý postup a sestup je neprůchozí, proto navrhuje jiný model. Nejvyšší soutěž shora uzavřít, ale zdola otevřít. Všem, kteří splní přístupové podmínky. „Včetně platového dna minimálně 35 až 40 milionů korun.“
Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek. ...

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek. Chomutovský trenér Martin Pešout. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....
Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....
Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....
Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....
22 fotografií

Co s vámi dělá současný systém baráže 1+1, kdy extraligista měsíc oddychuje a prvoligista je pobitý z play off?
Ostuda hokeje! Pakliže nebude přímý postup a sestup, jsou to akorát kecy v kleci. Agenti vám nechtějí dávat hráče. Nikdo nevěří, že se tam dostanete. Podívejte, jaký máme v Chomutově areál, peníze na extraligu bychom sehnali. Ale nemáte šanci, lepší hráče vám agenti nepustí a kvalitní importi do druhé nejvyšší soutěže bez vidiny postupu nepůjdou. Vybudovat nějaké mužstvo znamená práci na tři čtyři roky, kdo má takovou trpělivost?

Šéf spolku za přímý postup: Baráž je neprostupná hráz, hokej ztrácí smysl

Vy ji máte?
My se tou cestou vydali, uvidíme. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale nejsme schopní skousnout, že jeden sestoupí? Já byl v Karlových Varech, když spadly do první ligy, a nám to pomohlo. Dneska z mužstva, které hrálo první ligu, jsou dva mistři světa – Flek s Beránkem. A spousta kluků, kteří hrají pravidelně extraligu. Klub to může očistit. Současná baráž je diskriminační. Já chápu, že si hlídají svoje zájmy a bojí se sestupu, ale se sportem to nemá nic společného.

Jaký systém navrhujete?
Ať se to udělá jako v Německu. Vyhrajete druhou nejvyšší soutěž, seženete peníze a složíte kauci, máte stadion s potřebnými parametry. Ať se udělá platové dno a extraliga se rozšíří na 15 mužstev, když na to budou peníze. Dnes jsou neomezení cizinci a nevidím důvod, proč by někdo neposkládal dobrý tým. Dokážu pochopit, že extraliga si neodhlasuje přímý postup a sestup, že ji k tomu nikdo nedonutí. Ale to okno by měla otevřít. Podívejte na náš areál, na stadion Jihlavy. Garantuji, že my i Jihlava bychom peníze sehnali. Pakliže splníme všechny podmínky, nevím, proč bychom nemohli extraligu hrát.

Transparent zlínských fanoušků před utkáním se Vsetínem.

Někdo se bojí, že v uzavřené soutěži bude chybět motivace. Co vy na takové námitky říkáte?
Že by nebylo o co hrát, je nesmysl. Majitelé a velcí sponzoři, což jsou i města, tlačí na výsledky. Rok, kdy byla extraliga uzavřená, se stejně vyměnilo sedm trenérů. Neumím si představit, že nám někdo bude dávat peníze a my budeme poslední se čtyřmi body. Že budeme hrát napůl a šetřit peníze. Jsme v roce 2025! Sponzor chce vidět, že hráči žerou led. Na tyhle alibistické řeči bývalých komunistických funkcionářů jsem úplně alergický! Ve všech soutěžích, to narážím i na mládežnické, se učíme nesestupovat. Místo abychom se učili hrát o titul, o play off. Vždyť to je úplně scestné.

Dojemné gesto. Legendě Pirátů se vrátil postupový prsten, který dala na charitu

Takže baráž byste zrušil úplně?
Žádná baráž! Buď přímý postup a sestup, nebo ať se extraliga uzavře a stanoví se jasné podmínky přístupu. Platové dno bych dal minimálně 35 až 40 milionů korun. Aby bylo garantované, že postupující nebude dělat ostudu. To je jediná možnost. Jsem realista, nevěřím, že by extraliga odhlasovala přímý postup a sestup. Já pro tenhle model jsem, vždyť ve fotbale je to tak pomalu v celém světě.

Jak se tedy díváte na iniciativu Stop baráži, která chce změnit zavedené pořádky?
Klobouk dolů těm, kteří to rozvířili. My se k tomu přidáváme. Chtěli bychom do tří let o extraligu bojovat, proto jsme do toho řízli a vzali jsme deset mladých hráčů kolem 23 až 25 let. A vidíte, hrajeme zdravý hokej, lidi chodí.

Pirátské světlo v tunelu díky Maďaru Vayovi

Rychlý rozjezd, ostrá brzda. Hokejoví Piráti z Chomutova se zřítili ke dnu tabulky, ale nepanikaří. V posledních třech zápasech bodovali a vydrápali se na předposlední místo.

„Už nějaké zkušenosti mám, nehroutím se z toho, podobných sérií jsem zažil víc,“ uklidňuje situaci trenérský bouřlivák Martin Pešout, který je v prvoligovém klubu zároveň sportovním manažerem.

Ádám Vay, brankář Pirátů.

V prvních pěti zápasech sezony Piráti bodovali, ale když v rozmezí měsíce z 12 zápasů vyhráli jediný, následoval volný pád. Mohly za to hlavně potíže s brankáři, po Pavlovi Jekelovi se dlouhodobě zranil i Richard Běhula.

„Když Pavel vypadl, byli jsme čtvrtí. Pak to na mužstvo sedlo. Ani České Budějovice nebo Sparta v extralize se s tím nepopraly, když neměly gólmany. Posila Vay,“ zmínil Pešout maďarského reprezentanta, „si chvíli zvykal, stěhoval se. A tým už mu začal věřit. Pomohla nám i týdenní pauza, že nám Poruba zrušila zápas. Potrénovali jsme, okysličili se. Jsem strašně rád, že mužstvo nedalo hlavu dolů a dokázalo se semknout.“

Z posledních tří zápasů vytěžil Chomutov sedm bodů, v sobotu hostí Zlín. „Dvě výhry jsou pro nás hvězdou na nebi, že by to zase mohlo jít, ale ani nedělají jaro. Musíme to potvrzovat dál. Chceme se vrátit tam, kde jsme se nacházeli. Ono se hraje blbě, když se člověk dostane dolů.“

Pešoutova pozice je pevná. „Výměna trenéra je až krajní řešení,“ uvedl v klubové televizi výkonný manažer Viktor Hübl. „Světlo na konci tunelu vidím díky příchodu brankáře Vaye. Loni jsme na tom byli jako nováček ještě hůř, nikdo nám nevěřil, ale mužstvo se semklo. Věřím, že teď to bude stejné.“

Změny v kádru Pirátům pomohly. „Otevřelo nám to trošku oči, že máme mladé mužstvo a že jsme trošku podcenili zkušené hráče,“ přiznal Pešout. „Jsem rád, že nám pomohl Litvínov. Honza Káňa z Prostějova nám přinesl klid a chytli se i střelci, kteří mají góly dávat.“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 21 12 3 1 5 65:49 43
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 21 10 4 0 7 57:44 38
3. HC Sparta PrahaSparta 24 10 3 1 10 67:59 37
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 21 10 2 3 6 47:39 37
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 23 11 0 4 8 59:56 37
6. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
7. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 23 9 3 2 9 63:62 35
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 23 10 1 2 10 67:64 34
10. HC OlomoucOlomouc 23 10 1 1 11 51:59 33
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 21 9 1 2 9 54:56 31
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 22 7 2 1 12 45:54 26
13. Rytíři KladnoKladno 22 6 2 4 10 52:68 26
14. HC Verva LitvínovLitvínov 22 3 2 1 16 36:70 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

Čeští hokejisté na poslední chvíli odvrátili hrozbu zcela nepovedeného vstupu do olympijské sezony. Po dvou jasných porážkách na Finských hrách vstoupili do závěrečného utkání se Švýcarskem (4:0)...

Obr, co dře do úmoru. Boston vybral Chára intuicí, museli ho brzdit. Teď je v Síni slávy

Legendární slovenský obránce Zdeno Chára v Torontu vstoupil do proslulé Hockey...

Velké pocty se Zdenu Chárovi dostalo necelé čtyři roky po uzavření kariéry. Zaslouženě. Slovenský zadák, který dodnes zůstává nejvyšším hráčem v historii NHL, udělal z nezvyklých a zdánlivě...

Baráž? Zhýralost! Pešout by extraligu otevřel zdola: Ať je platové dno 40 milionů

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek. ...

Když slyší slovo baráž, vaří se v Martinu Pešoutovi krev. „Zhýralost!“ nelíbí se trenérovi hokejistů Chomutova prolínací soutěž mezi extraligou a první ligou. Tuší, že přímý postup a sestup je...

15. listopadu 2025  8:33

Nashville ve Švédsku přetlačil Pittsburgh, legendárního Forsberga potěšil Forsberg

Filip Forsberg slaví branku v zápasu NHL Global Series ve Stockholmu.

V prvním ze dvou zápasů NHL Global Series 2025 ve švédském Stockholmu dokázal Nashville v samém závěru otočit skóre z 0:1 na 2:1 po prodloužení proti Pittsburghu. V zámořských zápasech přinesla...

14. listopadu 2025  22:48,  aktualizováno  15. 11. 7:46

Mladí baví NHL. Uhranou i na olympiádě? Ze zázračné trojky má klid jen jediný

Premium
Kanadský útočník Connor Bedard.

Kdyby si dělal olympijské ambice před sezonou, šlo by spíš o zbožné přání. Nezapomínejme, konkurenci má mezi kanadskými hokejisty kvalitní a neúprosnou. Teď už vás nezaskočí, když si Connor Bedard...

15. listopadu 2025

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

14. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  21:50

Ovace vestoje pro Brada! Marchand oslavil tisícovku, poté se i kál: Nehrál jsem dobře

ŠIROKÝ ÚSMĚV. Floridský útočník Brad Marchand oslavuje velké jubileum, právě...

Velký rozruch někdy umí vyvolat i gól do prázdné branky. A to během čtvrteční noci na Floridě ani nešlo o jeho autora Eetu Luostarinena. „Koupím mu večeři, vzal mi i puk,“ smál se Brad Marchand....

14. listopadu 2025  16:50

Sparta konejší fanoušky po debaklu v Lize mistrů. Zpětně jim zaplatí cestu do Zugu

Fanoušci Sparty při utkání proti Lulea.

Po vysoké porážce v úvodním osmifinále Ligy mistrů v Zugu (0:6) se hokejová Sparta rozhodla pro gesto směrem k fanouškům. Desítkám příznivců zpětně zaplatí náklady spojené s cestou do Švýcarska.

14. listopadu 2025  16:08

Martinové začali na zlínské střídačce prohrou. Víme, jak z krize, ujišťuje Janeček

Martin Janeček na zlínské střídačce

Ve druhé nejvyšší soutěži odkoučoval stovky zápasů, ovšem nikdy nevedl tým, který cílí na baráž o hokejovou extraligu. Tuto šanci dostal Martin Janeček teprve ve Zlíně. Premiéra na střídačce mu ale...

14. listopadu 2025  13:31

Hattrick? Díky, odmítám! Čtyřbodový Nečas nechal skórovat kapitána: Nahraju mu vždy

Martin Nečas z Colorado Avalanche se prosadil v zápase s Buffalo Sabres,...

Od Calea Makara obdržel skvostný pas za obranu Buffala. Času na zakončení měl hodně, párkrát ještě stihl zamíchat hokejkou a gólmana překonal nekompromisně střelou do horního růžku. Po pouhých 52...

14. listopadu 2025  13:20

Kämpf napodobil Zadinu. V Torontu skončí, vzdal se desítek milionů. Zůstane v NHL?

David Kämpf (64) z Toronto Maple Leafs ujíždí v zápase s Tampa Bay Lightning,...

Konečně došlo k posunu. Navíc takovému, který si nejspíš sám přál. Zprávy ze zámoří hovoří jasně: spojení Davida Kämpfa a Toronta se nachýlilo ke konci. Český hokejista se v NHL stane volným hráčem....

14. listopadu 2025  12:30

Budeme ještě lepší, věří hradecký trenér Martinec. I nováčci se dostali do pohody

Královéhradecký trenér Tomáš Martinec

Poprvé od konce srpna má Tomáš Martinec za sebou více než týden, kdy se nemusel nervovat z toho, jak jeho tým dopadne v soutěžním zápase. V pátek mu tato zápasově klidnější část hokejové sezony...

14. listopadu 2025  11:54

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zápas s Vary není derby. Nevyprodává stadiony, soudí plzeňský kouč Jandač

Plzeňský trenér Josef Jandač hovoří s novináři.

Loni touto dobou se s týmem krčil na předposlední příčce, čtyři body od dna extraligové tabulky. Teď je všechno jinak. Kouč Josef Jandač drží hokejovou Plzeň na třetí pozici a řídí možná největší...

14. listopadu 2025  10:25

Nečas v NHL zazářil čtyřmi body, Faksa pomohl vyhnat Dobeše z brány

Artturi Lehkonen (vlevo) a Martin Nečas oslavují trefu Colorado Avalanche.

České bodové hody v NHL! Ve čtvrtečním programu nejlepší hokejové ligy světa Martin Nečas bilancí 2+2 režíroval triumf Colorada 6:3 nad Buffalem, centr Dallasu Radek Faksa svou první z celkově tří...

14. listopadu 2025  6:46,  aktualizováno  8:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.