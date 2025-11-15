Co s vámi dělá současný systém baráže 1+1, kdy extraligista měsíc oddychuje a prvoligista je pobitý z play off?
Ostuda hokeje! Pakliže nebude přímý postup a sestup, jsou to akorát kecy v kleci. Agenti vám nechtějí dávat hráče. Nikdo nevěří, že se tam dostanete. Podívejte, jaký máme v Chomutově areál, peníze na extraligu bychom sehnali. Ale nemáte šanci, lepší hráče vám agenti nepustí a kvalitní importi do druhé nejvyšší soutěže bez vidiny postupu nepůjdou. Vybudovat nějaké mužstvo znamená práci na tři čtyři roky, kdo má takovou trpělivost?
|
Šéf spolku za přímý postup: Baráž je neprostupná hráz, hokej ztrácí smysl
Vy ji máte?
My se tou cestou vydali, uvidíme. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale nejsme schopní skousnout, že jeden sestoupí? Já byl v Karlových Varech, když spadly do první ligy, a nám to pomohlo. Dneska z mužstva, které hrálo první ligu, jsou dva mistři světa – Flek s Beránkem. A spousta kluků, kteří hrají pravidelně extraligu. Klub to může očistit. Současná baráž je diskriminační. Já chápu, že si hlídají svoje zájmy a bojí se sestupu, ale se sportem to nemá nic společného.
Jaký systém navrhujete?
Ať se to udělá jako v Německu. Vyhrajete druhou nejvyšší soutěž, seženete peníze a složíte kauci, máte stadion s potřebnými parametry. Ať se udělá platové dno a extraliga se rozšíří na 15 mužstev, když na to budou peníze. Dnes jsou neomezení cizinci a nevidím důvod, proč by někdo neposkládal dobrý tým. Dokážu pochopit, že extraliga si neodhlasuje přímý postup a sestup, že ji k tomu nikdo nedonutí. Ale to okno by měla otevřít. Podívejte na náš areál, na stadion Jihlavy. Garantuji, že my i Jihlava bychom peníze sehnali. Pakliže splníme všechny podmínky, nevím, proč bychom nemohli extraligu hrát.
Někdo se bojí, že v uzavřené soutěži bude chybět motivace. Co vy na takové námitky říkáte?
Že by nebylo o co hrát, je nesmysl. Majitelé a velcí sponzoři, což jsou i města, tlačí na výsledky. Rok, kdy byla extraliga uzavřená, se stejně vyměnilo sedm trenérů. Neumím si představit, že nám někdo bude dávat peníze a my budeme poslední se čtyřmi body. Že budeme hrát napůl a šetřit peníze. Jsme v roce 2025! Sponzor chce vidět, že hráči žerou led. Na tyhle alibistické řeči bývalých komunistických funkcionářů jsem úplně alergický! Ve všech soutěžích, to narážím i na mládežnické, se učíme nesestupovat. Místo abychom se učili hrát o titul, o play off. Vždyť to je úplně scestné.
|
Dojemné gesto. Legendě Pirátů se vrátil postupový prsten, který dala na charitu
Takže baráž byste zrušil úplně?
Žádná baráž! Buď přímý postup a sestup, nebo ať se extraliga uzavře a stanoví se jasné podmínky přístupu. Platové dno bych dal minimálně 35 až 40 milionů korun. Aby bylo garantované, že postupující nebude dělat ostudu. To je jediná možnost. Jsem realista, nevěřím, že by extraliga odhlasovala přímý postup a sestup. Já pro tenhle model jsem, vždyť ve fotbale je to tak pomalu v celém světě.
Jak se tedy díváte na iniciativu Stop baráži, která chce změnit zavedené pořádky?
Klobouk dolů těm, kteří to rozvířili. My se k tomu přidáváme. Chtěli bychom do tří let o extraligu bojovat, proto jsme do toho řízli a vzali jsme deset mladých hráčů kolem 23 až 25 let. A vidíte, hrajeme zdravý hokej, lidi chodí.
Pirátské světlo v tunelu díky Maďaru Vayovi
Rychlý rozjezd, ostrá brzda. Hokejoví Piráti z Chomutova se zřítili ke dnu tabulky, ale nepanikaří. V posledních třech zápasech bodovali a vydrápali se na předposlední místo.
„Už nějaké zkušenosti mám, nehroutím se z toho, podobných sérií jsem zažil víc,“ uklidňuje situaci trenérský bouřlivák Martin Pešout, který je v prvoligovém klubu zároveň sportovním manažerem.
V prvních pěti zápasech sezony Piráti bodovali, ale když v rozmezí měsíce z 12 zápasů vyhráli jediný, následoval volný pád. Mohly za to hlavně potíže s brankáři, po Pavlovi Jekelovi se dlouhodobě zranil i Richard Běhula.
„Když Pavel vypadl, byli jsme čtvrtí. Pak to na mužstvo sedlo. Ani České Budějovice nebo Sparta v extralize se s tím nepopraly, když neměly gólmany. Posila Vay,“ zmínil Pešout maďarského reprezentanta, „si chvíli zvykal, stěhoval se. A tým už mu začal věřit. Pomohla nám i týdenní pauza, že nám Poruba zrušila zápas. Potrénovali jsme, okysličili se. Jsem strašně rád, že mužstvo nedalo hlavu dolů a dokázalo se semknout.“
Z posledních tří zápasů vytěžil Chomutov sedm bodů, v sobotu hostí Zlín. „Dvě výhry jsou pro nás hvězdou na nebi, že by to zase mohlo jít, ale ani nedělají jaro. Musíme to potvrzovat dál. Chceme se vrátit tam, kde jsme se nacházeli. Ono se hraje blbě, když se člověk dostane dolů.“
Pešoutova pozice je pevná. „Výměna trenéra je až krajní řešení,“ uvedl v klubové televizi výkonný manažer Viktor Hübl. „Světlo na konci tunelu vidím díky příchodu brankáře Vaye. Loni jsme na tom byli jako nováček ještě hůř, nikdo nám nevěřil, ale mužstvo se semklo. Věřím, že teď to bude stejné.“
Změny v kádru Pirátům pomohly. „Otevřelo nám to trošku oči, že máme mladé mužstvo a že jsme trošku podcenili zkušené hráče,“ přiznal Pešout. „Jsem rád, že nám pomohl Litvínov. Honza Káňa z Prostějova nám přinesl klid a chytli se i střelci, kteří mají góly dávat.“