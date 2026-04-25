Litvínovský spasitel Kaše: Nikdo neměl v hlavě, že spadneme. My ani fanoušci

„Nervy jsme měli velké, ale dostali jsme se do toho sami a museli jsme si to vyžrat do konce,“ řekl Ondřej Kaše po sobotní demolici Dukly 5:0, která zpečetila barážový triumf nad prvoligovým šampionem 4:1 na zápasy.
Jak se vám ulevilo?
Jsem strašně pyšný, co jsme předvedli, protože od nás to byl ukázkový výkon od prvního do posledního střídání. Ukázalo se, že když hrajeme jako tým, jsme dobří.
A vy s bratrem a Nicolasem Hlavou jste byli rozdílová formace.
Úplně nevím, bylo nás 22 hráčů, šli jsme všichni do toho naplno, každý má v týmu nějakou roli. Myslím, že se nám to až na jeden zápas podařilo výborně. I proto jsme vyhráli sérii 4:1.
Překvapila vás Jihlava?
Ani moc ne.
V prvním utkání vás mučila, kdyby vyhrála, dostala by se vám do hlav?
První zápas, první třetina, to bylo strašně těžké, když dva měsíce nehrajeme. Jsem přesvědčený, že tam je míč hodně na druhé straně. Naštěstí jsme to ukopali my, pak už to bylo celkem dobré.
A také se vám nepovedla jedna třetina v Jihlavě, kvůli níž jste prohráli.
Hodně jsme si to zkomplikovali, ale chybu za jednu třetinu jsme dnes splatili za všechny tři třetiny. Je mi líto i litvínovských fanoušků, kteří byli na čtvrtém zápase v Jihlavě. Tímhle jsme se jim odvděčili.
Cloumalo to s vámi? Obránce Moravčík prý takové nervy nezažil ani na mistrovství světa.
Nervózní jsem byl určitě hodně, je to úplně jiná soutěž. Nedá se ani popsat, jestli to je jako mistrovství, olympiáda nebo play off. Zápas je úplně odlišný. Musíš, že není cesty zpátky. Je to hodně jiné.
Ale zase se hrálo o hodně, to máte radši než nějaký pouťák, ne?
Zápas pouťák, to jsem dlouho neslyšel! (smích) Přáteláky nejsou moje nejoblíbenější disciplína, vždycky je super, když se o něco hraje. Třeba v kartách, když se o něco vsadíš, s kamarádem o nějakou blbost. Když to má náboj, vždycky je to pecka. Ale větší pecka by byla, kdybychom se dostali do play off.
Cítil jste, že hrajete i za fanoušky, kteří si neuměli představit pád do první ligy?
Myšlenku, že bychom opustili extraligu, jsem moc neměl. Myslím, že tým, který by šel nastavený do baráže, že by měl spadnout, by s největší pravděpodobností spadl. Příznivci nás hnali výborně. Všichni jsme šli za stejným cílem a nikdo neměl v hlavě, že spadneme. Ani fanoušci. Nebylo to na nich znát. Z tribun vůbec!
S bratrem jste si role rozdělili. Jak jste to vnímal?
Brácha střílel a já jsem nahrával. (smích) Brácha super, zahrál úžasnou baráž. Individuálními věcmi, které ve hře měl, ukázal, že je velký hráč. Bohužel letos ho brzdilo zranění, nás oba. Ale když je brácha v pohodě a fit, dokáže velké věci.
Sezona se zachraňovala kvůli budoucí ztrátě majitele nejdřív u zeleného stolu, pak na ledě. Zažil jste tak komplikovaný ročník?
Zažil, v Chomutově jsem spadl, ale jako teenager. Osmnáct let, to člověk vidí odlišnýma očima. Myslel jsem si, že jsem trošku připravený, když jsem to dvakrát hrál. Jenže je to úplně něco jiného. Sezona byla od začátku – naštěstí ne do konce – špatná.
Prodloužíte si ji na mistrovství světa?
Uvidíme. Ještě budu s Radimem (trenérem Rulíkem) mluvit. Jestli tedy se mnou vůbec bude mluvit, ale myslím si, že jo. (smích)
S bratrem vám smlouvy běží dál, ale mluví se o vábení z Pardubic. Co je na tom pravdy?
To se mluví celé tři roky. Smlouvy máme v Litvínově