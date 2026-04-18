Litvínovský Hlava: Hit na Kašeho? Nejlepší hráče si musíme bránit

Jaký byl rozdíl mezi prvním a druhým zápasem?
Těžko říct, oba byly bojovné, urputné. Musíme se soustředit sami na sebe, nenechat se ničím rozhodit, nenechat se vyprovokovat, hrát jeden za druhého.
Čekali jste takový odpor od Jihlavy, která má v nohách vysilující prvoligové play off?
Čekali. Mají v týmu bojovníky, rozhodně nám nedají nic zadarmo.
Litvínov - Jihlava 3:1. Druhý zápas baráže v režii domácích, přidávají další vítězství
Je těžké nenechat se strhnout emocemi?
Je. Proto je potřeba si k tomu něco říct, občas se necháváme úplně unést. Je nutné si to srovnat v hlavách, aby se nám nikdo nemohl dostat pod kůži.
Skóre jste otevřel vy a brankář Beran se vztekal, že měl puk pod kontrolou. Oprávněně?
Puk pořád vypadával, byl pod ním, měli jsme tlak do brány, pak jsem ho dorážel. Kdyby kotouč držel, myslím, že do něj nikdo extrémně nepůjde, protože se to píská. Takže puk volný byl.
Jak vás rozčílil hit na Ondřeje Kašeho, vašeho lídra?
Samozřejmě nás rozčílil, Ondra je náš nejlepší hráč, musíme si ho chránit. Popravdě jsem to viděl, až když Ondra ležel. Musíme být připravení na takové zákroky a taky být připravení zakročit.
Jeho bratr David brzy nato skóroval, puk si protáhl mezi nohama, když se zbavoval soupeře.
Krásný gól, ukázal svoji šikovnost, chytrost.
Využili jste dvě přesilovky. Je to klíč?
Přesilovky máme, je to vyhrocené, o tom to asi je. Je to stejné jako v play off, jsou v tom emoce. Jen je škoda, že nám z přesilovky nepadne ještě něco víc. Asi se musíme cpát víc do brány, střílet. Nějakým způsobem si to sedá, musíme se uklidnit v hlavách. Nebojím se toho, ono to tam začne padat.
Vedete 2:0, ideální scénář?
Je fajn, že se znovu vyhrálo, pro nás je to další krůček k tomu, co jsme si nastavili. Po dlouhé pauze jsme se potřebovali rozehrát, nějaká nervozita ze začátku byla, nevěděli jsme, co od toho čekat. Věřím, že postupně se do toho budeme dostávat víc a víc.
Jak vnímáte záchranu vy, který – jak jste kdysi říkal – chodíte na stadion v pantoflích?
Už v pantoflích nechodím, kousek dojíždím. Pořád je to pro mě srdcovka i skrz rodinu, je pro mě důležité to zvládnout. Pro každého z nás. Dali jsme si cíl, aby tady extraliga zůstala. A jsme rozhodnutí pro to všichni udělat maximum.