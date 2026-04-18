Tipsport extraliga 2025/26

Litvínovský Hlava: Hit na Kašeho? Nejlepší hráče si musíme bránit

Petr Bílek
  22:40
V baráži o hokejovou extraligu se přiostřuje. Litvínovského Ondřeje Kašeho v sobotním zápase číslo 2 uzemnil jihlavský obránce Patriks Ozol, jeho mladší bratr David se pak gólovou parádou pomstil. „Nejlepší hráče si musíme chránit,“ naznačil domácí útočník Nicolas Hlava, že Chemici si to nenechají líbit. Vyhráli 3:1 a ujali se vedení 2:0 v sérii.
Litvínovský útočník Matúš Sukeľ (vlevo) se natahuje po puku před brankou Adama...

Litvínovský útočník Matúš Sukeľ (vlevo) se natahuje po puku před brankou Adama Berana z Jihlavy. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Litvínovský útočník David Kaše trefuje pravý horní roh branky Adama Berana z...
Litvínovští hokejisté se raduji z gólu Matúše Sukeľa .
Fanoušek Litvínova během baráže o extraligu
Jihlavský Ilarion Kupriianov posílá na střídačku Matúše Sukeľa z Litvínova.
13 fotografií

Jaký byl rozdíl mezi prvním a druhým zápasem?
Těžko říct, oba byly bojovné, urputné. Musíme se soustředit sami na sebe, nenechat se ničím rozhodit, nenechat se vyprovokovat, hrát jeden za druhého.

Čekali jste takový odpor od Jihlavy, která má v nohách vysilující prvoligové play off?
Čekali. Mají v týmu bojovníky, rozhodně nám nedají nic zadarmo.

Je těžké nenechat se strhnout emocemi?
Je. Proto je potřeba si k tomu něco říct, občas se necháváme úplně unést. Je nutné si to srovnat v hlavách, aby se nám nikdo nemohl dostat pod kůži.

Skóre jste otevřel vy a brankář Beran se vztekal, že měl puk pod kontrolou. Oprávněně?
Puk pořád vypadával, byl pod ním, měli jsme tlak do brány, pak jsem ho dorážel. Kdyby kotouč držel, myslím, že do něj nikdo extrémně nepůjde, protože se to píská. Takže puk volný byl.

Jak vás rozčílil hit na Ondřeje Kašeho, vašeho lídra?
Samozřejmě nás rozčílil, Ondra je náš nejlepší hráč, musíme si ho chránit. Popravdě jsem to viděl, až když Ondra ležel. Musíme být připravení na takové zákroky a taky být připravení zakročit.

Jeho bratr David brzy nato skóroval, puk si protáhl mezi nohama, když se zbavoval soupeře.
Krásný gól, ukázal svoji šikovnost, chytrost.

Litvínovští hokejisté se radují z gólu Nicolase Hlavy.

Využili jste dvě přesilovky. Je to klíč?
Přesilovky máme, je to vyhrocené, o tom to asi je. Je to stejné jako v play off, jsou v tom emoce. Jen je škoda, že nám z přesilovky nepadne ještě něco víc. Asi se musíme cpát víc do brány, střílet. Nějakým způsobem si to sedá, musíme se uklidnit v hlavách. Nebojím se toho, ono to tam začne padat.

Vedete 2:0, ideální scénář?
Je fajn, že se znovu vyhrálo, pro nás je to další krůček k tomu, co jsme si nastavili. Po dlouhé pauze jsme se potřebovali rozehrát, nějaká nervozita ze začátku byla, nevěděli jsme, co od toho čekat. Věřím, že postupně se do toho budeme dostávat víc a víc.

Jak vnímáte záchranu vy, který – jak jste kdysi říkal – chodíte na stadion v pantoflích?
Už v pantoflích nechodím, kousek dojíždím. Pořád je to pro mě srdcovka i skrz rodinu, je pro mě důležité to zvládnout. Pro každého z nás. Dali jsme si cíl, aby tady extraliga zůstala. A jsme rozhodnutí pro to všichni udělat maximum.

Vstoupit do diskuse

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem.

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních.

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip Chlapík.

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května.

Po čtyřech letech ve finále? Titul je blízko, ale zároveň hrozně daleko, říká Sobotka

Pardubický brankář Roman Will zasahuje před Matějem Kubiesou z Třince.

V roce 2024 prohráli první domácí finále s Třincem 1:2, o rok později s Kometou stejně tak, ovšem v prodloužení. Až na třetí pokus pardubičtí hokejisté úvodní souboj o titul v enteria areně zvládli.

18. dubna 2026  22:04

Jiří Smejkal překonává Marka Mazance v prvním finále extraligového play off.

Když sudí potvrdil platnost třetí pardubické trefy, okamžitě sestoupil k ledu a žádal vysvětlení. Boris Žabka se domníval, že vítěznému gólu prvního finále extraligového play off předcházel ofsajd.

Pardubice - Třinec 3:2. Úvod finále patří domácím. Duel obrátili Červenka a Smejkal

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v prvním extraligovém finále proti Třinci.

Vypjatý první zápas extraligového finále zvládli lépe hokejisté Pardubic, kteří porazili na domácím ledě Třinec 3:2. Dynamo otočilo zápas dvěma góly za 16 sekund ve třetí třetině.

Litvínov - Jihlava 3:1. Druhý zápas baráže v režii domácích, přidávají další vítězství

Litvínovští hokejisté se raduji z gólu Matúše Sukeľa .

Hokejisté Litvínova vyhráli ve druhém utkání baráže o extraligu doma nad Jihlavou 3:1 a v sérii na čtyři vítězství vedou 2:0 na zápasy.

Bouchnout musí hned první střídání. Start série bude důležitý, tuší kouč Třince

Třinecký obránce Marian Adámek se rozhlíží, komu by nahrál.

Třinečtí hokejisté jsou zpátky. Po loňském výpadku rozehrají v sobotu v 18.00 své sedmé finále extraligy od roku 2018.

Příběhy bitev o Pensylvánii: Sbohem, Mario! Jágrova zrada a Crosby v pisoáru

Jaromír Jágr a Sidney Crosby sledují kotouč.

Znovu naplno vzplane jedna z nejtřaskavějších hokejových rivalit. V prvním kole Stanley Cupu se utkají Pittsburgh Penguins s Philadelphia Flyers.

Pastrňák boduje i mimo led. Vyniká módou, přezdívka Pasta je nejlepší v NHL

David Pastrňák slaví se spoluhráči z Bostonu gól.

Český útočník David Pastrňák z Bostonu Bruins má nejlepší přezdívku v NHL a druhý nejlepší módní styl. Vyplývá to z ankety, kterou mezi hokejisty zámořské soutěže uspořádala hráčská asociace NHLPA.

Pogačar se šetří a cesta pro Evenepoela je volná. Nebo připraví Amstel další šok?

Remco Evenepoel táhne skupinku do stoupání na Amstel Gold Race, vedle něj jde...

Jarní cyklistická sezona se žene kupředu a kostkové klasiky střídají ty ardenské. Už v neděli peloton absolvuje 60. ročník Amstel Gold Race.

Jihlavský Lhoták podusil Litvínov: Rozdíl je minimální. Baráž? Nespravedlivá

Útočník Jihlavy Lukáš Lhoták

V půlce ledna narukoval do jihlavské Dukly po letech strávených ve Švýcarsku, od té doby hokejový útočník Lukáš Lhoták pálí jako u Verdunu: sedm gólů ještě v základní části první ligy, sedm v play off.

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů.

Rulík dál mění nominaci před MS, povolal dva světové šampiony a jednoho sparťana

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Příprava na světový šampionát už je v plném proudu. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka.

Bostonu nestačila trefa Pejšové, v souboji nejlepších týmů PWHL uspěl Montreal

Daniela Pejšová během zápasu Bostonu v zámořské PWHL.

Česká hokejistka Daniela Pejšová se střelecky prosadila v souboji dvou nejlepších týmů zámořské soutěže PWHL. Boston však nedotáhl obrat ve skóre a nakonec na ledě Montrealu prohrál 2:3 v prodloužení.

