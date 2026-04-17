Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Litvínov - Jihlava 0:0. Odstartovala extraligová baráž

Autor: ,
  18:50aktualizováno  19:02
Začíná baráž o hokejovou extraligu. Příslušnost mezi tuzemskou elitou v ní hájí Litvínov, který čelí prvoligovému šampionovi z Jihlavy. První duel série se hraje na severu Čech od 19 hodin a sledujeme jej prostřednictvím podrobné online reportáže.

Ondřej Kaše v dresu Litvínova. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Litvínov vstupuje do série hrané na čtyři vítězná utkání jako velký favorit, od postupu do nejvyšší soutěže v roce 1959 ještě nikdy nesestoupil. Poslední soutěžní zápas odehrál 6. března, od té doby absolvoval pouze dvě přípravná utkání.

„Dělali jsme věci, jaké jsme chtěli. Nepodcenili jsme nic. Udělali jsme si kontrolní testy, abychom zjistili, v jaké jsou kluci formě. Věděli jsme, co potřebujeme, předělali jsme všechno. Čas, co jsme měli, nám pomohl,“ pochvaluje si šéf realizačního týmu Robert Reichel.

To Jihlava, kterou čeká druhá baráž za sebou, si triumf ve finále play off první ligy zajistila až v úterý, kdy v rozhodujícím sedmém duelu porazila Zlín 4:1. Ve vyřazovací části odehrála Dukla od 8. března 16 zápasů.

Šenkeřík před baráží: Reichelovy tréninky? Ostré! Musíme využít únavu Jihlavy

„Jsme realisté. Šanci máte vždycky. Hrajeme proti odpočatému extraligovému týmu, který bude maximálně připraven. Nebudu říkat svoje prognózy. Něco si myslím, nechám si to pro sebe, ale na začátku je to padesát na padesát,“ říká jihlavský trenér Viktor Ujčík.

„Za mě je baráž naprosto neférová soutěž. Ale porveme se o to, necháme tam všechno. Uvidíme, co z toho ještě vymačkáme. Play off je dlouhé, náročné, jsme pobití a unavení, ale takhle je to nastavené,“ dodává kapitán Tomáš Čachotský.

Baráž o extraligu je nefér, ale do Litvínova jedeme v euforii, říká majitel Dukly

O motivaci má jeho tým postaráno i díky majiteli Slavomíru Pavlíčkovi, jenž hráčům v případě postupu do extraligy slíbil prémii čtyři miliony korun pro tým.

„Jihlava bude nepříjemná a silná. Má agresivní a pracovité mužstvo, hodně cpe puky na bránu, spoléhá na dobrého brankáře Berana. Věřím, že sérii zvládneme, nic víc si nepřeju. A pak zahodíme tuhle špatnou sezonu za hlavu,“ hlásí Reichel.

Udělá k tomu Litvínov v pátek první krok?

Tipsport extraliga 2025/26
17. 4. 2026 19:00
Zápas probíhá
Litvínov : Jihlava 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
P. Čajan - P. Šenkeřík, M. Moravčík - O. Baláž, A. Polášek - K. Czuczman, Q. Schmiemann - F. Gajdoš - N. Hlava, D. Kaše, O. Kaše - M. Maštalířský, M. Sukeľ, P. Koblasa - T. Pištěk, M. Gut, M. Hännikäinen - O. Jurčík, J. Jícha, M. Havelka - P. Zygmunt
Sestavy:
A. Beran - L. Mareš, F. Dundáček - O. Dlapa, P. Ozols - J. Strejček, M. Chvátal - D. Bukač, D. Krenželok - A. Michnáč, E. Kulda, L. Lhoták - M. Burkov, I. Kuprijanov, T. Harkabus - M. Štefančík, M. Menšík , T. Čachotský - R. Pořízek, T. Jáchym, T. Jiránek

Vyloučení: 1:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, stav série: 0:0

Baráž

Finále

Kompletní los

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Třinec
Pardubice
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

