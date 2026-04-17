ONLINE: Litvínov - Jihlava 0:0. Odstartovala extraligová baráž

Litvínov vstupuje do série hrané na čtyři vítězná utkání jako velký favorit, od postupu do nejvyšší soutěže v roce 1959 ještě nikdy nesestoupil. Poslední soutěžní zápas odehrál 6. března, od té doby absolvoval pouze dvě přípravná utkání.
ONLINE: Litvínov – Jihlava
Úvodní duel extraligové baráže sledujeme od 19 hodin podrobně
„Dělali jsme věci, jaké jsme chtěli. Nepodcenili jsme nic. Udělali jsme si kontrolní testy, abychom zjistili, v jaké jsou kluci formě. Věděli jsme, co potřebujeme, předělali jsme všechno. Čas, co jsme měli, nám pomohl,“ pochvaluje si šéf realizačního týmu Robert Reichel.
To Jihlava, kterou čeká druhá baráž za sebou, si triumf ve finále play off první ligy zajistila až v úterý, kdy v rozhodujícím sedmém duelu porazila Zlín 4:1. Ve vyřazovací části odehrála Dukla od 8. března 16 zápasů.
Šenkeřík před baráží: Reichelovy tréninky? Ostré! Musíme využít únavu Jihlavy
„Jsme realisté. Šanci máte vždycky. Hrajeme proti odpočatému extraligovému týmu, který bude maximálně připraven. Nebudu říkat svoje prognózy. Něco si myslím, nechám si to pro sebe, ale na začátku je to padesát na padesát,“ říká jihlavský trenér Viktor Ujčík.
„Za mě je baráž naprosto neférová soutěž. Ale porveme se o to, necháme tam všechno. Uvidíme, co z toho ještě vymačkáme. Play off je dlouhé, náročné, jsme pobití a unavení, ale takhle je to nastavené,“ dodává kapitán Tomáš Čachotský.
Baráž o extraligu je nefér, ale do Litvínova jedeme v euforii, říká majitel Dukly
O motivaci má jeho tým postaráno i díky majiteli Slavomíru Pavlíčkovi, jenž hráčům v případě postupu do extraligy slíbil prémii čtyři miliony korun pro tým.
„Jihlava bude nepříjemná a silná. Má agresivní a pracovité mužstvo, hodně cpe puky na bránu, spoléhá na dobrého brankáře Berana. Věřím, že sérii zvládneme, nic víc si nepřeju. A pak zahodíme tuhle špatnou sezonu za hlavu,“ hlásí Reichel.
Udělá k tomu Litvínov v pátek první krok?
P. Čajan - P. Šenkeřík, M. Moravčík - O. Baláž, A. Polášek - K. Czuczman, Q. Schmiemann - F. Gajdoš - N. Hlava, D. Kaše, O. Kaše - M. Maštalířský, M. Sukeľ, P. Koblasa - T. Pištěk, M. Gut, M. Hännikäinen - O. Jurčík, J. Jícha, M. Havelka - P. Zygmunt
A. Beran - L. Mareš, F. Dundáček - O. Dlapa, P. Ozols - J. Strejček, M. Chvátal - D. Bukač, D. Krenželok - A. Michnáč, E. Kulda, L. Lhoták - M. Burkov, I. Kuprijanov, T. Harkabus - M. Štefančík, M. Menšík , T. Čachotský - R. Pořízek, T. Jáchym, T. Jiránek
Vyloučení: 1:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, stav série: 0:0