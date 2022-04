Kladenský Hlava po přestřelce v baráži: Chvíli jsme měli stažené zadky

Co vám pak pomohlo?

Řekli jsme si, že nesmíme přestat hrát a nesmí nás to dostat dolů, že to musíme otočit zase zpátky. Nic jiného nám ani nezbývalo. Myslím, že mančaft na to máme, abychom takové zápasy otáčeli a vyhráli.

Výkon vás neuspokojil?

Spokojení jsme s výhrou, s výkonem asi moc ne. Myslím, že jsme dělali úplně zbytečné chyby a Jihlava z toho dávala góly. Jinak jsme ji do nějakého tlaku nepustili. Ale těmi hloupostmi u nás v pásmu jsme jim to darovali a oni to využili. Když budeme plnit, co máme, tak budeme úspěšní.

Pomohly vám také dvě využité přesilovky, navíc jste Jihlavě dali gól i v její početní výhodě.

Jak v play off, tak i v baráži jsou speciální formace hrozně důležité. A když je v těch situacích tým úspěšný, hodně to pomáhá.

Už i hrající majitel Jaromír Jágr se zase zapojuje do přesilovek. Jak vám to prospívá?

Je to pro všechny hrozba, když tam je. Je vidět, že se k němu hráči stahují a dávají si větší pozor. On má ale obrovské zkušenosti, takže přesně ví, kdy si najít prostor, kdy nahrát, v tom je nebezpečný.

Vaši první formaci jste nasazovali na jihlavskou první. Splnilo to účel?

Chodíme na ně, aby jejich první lajna nedávala góly a nebyla úspěšná, ale bohužel jsme góly dostali. Jak už jsem říkal, po hrozně hloupých chybách. Mohli jsme si za to sami, nemyslím, že by oni hráli nějak líp než my.

Vy jste mohl po souhře s Plekancem završit hattrick. Proč jste ležícího Žukova nepřekonal?

Nevím, jakým způsobem to chytil. Už jsem měl asi ruce nahoře, když mi Pleky puk vracel zpátky. Být to za jiného stavu, tak mě to mrzí mnohem víc, ale takhle jsem ušetřil nějaké peníze na dovolenou. (smích)

Jaké bylo víc než čtyřicetidenní čekání na ostrý zápas?

Měli jsme v hlavách, že to čekání je hrozně dlouhé. Nikdo z nás nevěděl, co od toho čekat. Přáteláky byly v uvozovkách v laxním tempu, nikdo se nechtěl zranit. Do druhého zápasu by nás to mohlo uvolnit, ale na druhou stranu aby nás to neuvolnilo až moc a najednou jsme si mysleli, že se Jihlava porazí sama. Musíme do toho jít naplno, od prvního střídání je válcovat a nenechat jim ani kousek ledu.

Co jste říkal atmosféře plné arény?

Obrovský klobouk dolů, jakou kulisu naši fanoušci vytvořili. Už když jsme nastupovali na led a slyšeli jsme, jak řvou, hodně nás to nakoplo. Patří jim obrovský dík. Je to kus cesty, ale oni sem přesto dorazili. Fakt moc si toho vážíme.