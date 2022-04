Blbost řešit helmu Žukova, míní útočník Dukly. Ruský gólman vlajku přelepil

„Věřím, že ve druhém utkání nebudeme našeho gólmana nechávat tolikrát na holičkách,“ přeje si jihlavský trenér Viktor Ujčík.

Když se během prvoligového finále mezi Duklou a Vsetínem přetřásaly ruské symboly na helmě Žukova, asistent jihlavského trenéra Karel Nekvasil se tvářil nakvašeně. Argumentoval, že dvaadvacetiletý brankář za ruskou invazi na Ukrajinu nemůže a číst podobné věci je pro něj nepříjemné. „Ostatní kluci to absolutně neřeší. Max je super člověk a kamarád všech,“ uvedl asistent.

Pro baráž si ovšem Žukov ruskou vlajku a částečně i velký státní znak přelepil. „My to vážně neřešili. Ani jsme nevěděli, že ruskou vlajku na helmě má. A to ji tam má už dva roky. Myslím, že nad tím nepřemýšlel ani on, za mě je to blbost,“ tvrdil jihlavský útočník Tomáš Havránek.

Žukov se humbukem nenechal rozhodit a své mužstvo držel, byť nakonec kapituloval pětkrát. Kladenské střelce týral už před rokem ve finále 1. ligy. „Loni jsme se na něm trápili. A teď zase ukázal, že je výborný. Měl skvělé zákroky. Mohli jsme odskočit na dva tři nula, ale on Jihlavu podržel. Musíme mu ukázat, že chceme dávat góly, a jít do brány, aby to měl těžší,“ burcuje kladenský útočník Adam Kubík, který ruského gólmana dvakrát překonal v přesilovce.

Kladno vyslalo na jihlavskou oporu 37 střel. „Play off je hodně o gólmanech, Max nás podržel dost. Ale oni těch šancí měli zbytečně moc,“ vadilo Havránkovi, že tým Žukovovi až tolik nepomohl. V pondělí je šance na reparát, Kladno znovu hostí Jihlavu v chomutovském azylu.