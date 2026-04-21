ONLINE: Jihlava - Litvínov 0:1, první krok za mečbolem. Hosté se prosazují už v úvodu

Jihlavští ztratili v pátek první barážové utkání na litvínovském ledě porážkou 2:3 v prodloužení, ačkoliv ještě po polovině třetí třetiny vedli. I v sobotním vystoupení favorita potrápili, ale prohráli 1:3.
ONLINE: Jihlava – Litvínov
Třetí duel baráže o hokejovou extraligu sledujeme od 19 hodin podrobně
„Není to pro ně jednoduché hrát s námi. Škoda, že jsme první duel nevyhráli, série by byla zajímavější. Věřím však, že doma urveme oba zápasy,“ hlásí jihlavský gólman Adam Beran.
Litvínov od postupu do nejvyšší soutěže v roce 1959 ještě nikdy nesestoupil. Nyní je v polovině cesty za udržením. Přes dlouhou zápasovou odmlku se mužstvo na klíčové boje dobře připravilo.
Experti nejen o baráži: Hráči simulují, hokej není fotbal! Rozhodčí na to nestačí
„Bojovnost a to, co jsme od hráčů očekávali v téhle sérii, tak tam je. Jsme v poločase a teď nás čeká šichta na horké jihlavské půdě,“ říká trenér Jakub Petr.
„Pro nikoho to není jednoduché. Nečekali jsme, že to bude zadarmo, což se potvrzuje. Jihlava hraje výborně,“ oceňuje soupeře litvínovský obránce Michal Moravčík. „Je to pro nás náročné, ale vedení 2:0 v sérii je přesně to, co jsme chtěli.“
Moravčík: Baráž? Byl jsem nervóznější než na šampionátu proti Rusům v plné palbě
Pokud v úterý se spoluhráči uspějí i potřetí, setrvání mezi tuzemskou elitou bude opět blíže.
A. Beran - F. Dundáček, L. Mareš - P. Ozols, O. Dlapa - M. Chvátal, J. Strejček - D. Krenželok, D. Bukač - L. Lhoták, E. Kulda, A. Michnáč - T. Harkabus, I. Kuprijanov, M. Burkov - T. Čachotský, M. Menšík , M. Štefančík - T. Jiránek, T. Jáchym, R. Pořízek
P. Čajan - M. Moravčík, P. Šenkeřík - A. Polášek, O. Baláž - Q. Schmiemann, K. Czuczman - F. Gajdoš - M. Havelka, J. Jícha, O. Jurčík - P. Koblasa, M. Sukeľ, M. Maštalířský - M. Hännikäinen, M. Gut, T. Pištěk - O. Kaše, D. Kaše, N. Hlava - P. Zygmunt
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, stav série: 0:2Přejít na online reportáž