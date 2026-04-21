Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Jihlava - Litvínov 0:1, první krok za mečbolem. Hosté se prosazují už v úvodu

Autor: ,
Sledujeme online   18:50aktualizováno  19:07
Baráž o hokejovou extraligu pokračuje třetím zápasem. Jihlava se po úvodních dvou porážkách poprvé představuje doma a pokouší se sérii zdramatizovat, Litvínov naopak bojuje o mečbol. Utkání od 19 hodin sledujeme prostřednictvím podrobné online reportáže.

Litvínovský útočník David Kaše trefuje pravý horní roh branky Adama Berana z Jihlavy. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Jihlavští ztratili v pátek první barážové utkání na litvínovském ledě porážkou 2:3 v prodloužení, ačkoliv ještě po polovině třetí třetiny vedli. I v sobotním vystoupení favorita potrápili, ale prohráli 1:3.

ONLINE: Jihlava – Litvínov

Třetí duel baráže o hokejovou extraligu sledujeme od 19 hodin podrobně

„Není to pro ně jednoduché hrát s námi. Škoda, že jsme první duel nevyhráli, série by byla zajímavější. Věřím však, že doma urveme oba zápasy,“ hlásí jihlavský gólman Adam Beran.

Litvínov od postupu do nejvyšší soutěže v roce 1959 ještě nikdy nesestoupil. Nyní je v polovině cesty za udržením. Přes dlouhou zápasovou odmlku se mužstvo na klíčové boje dobře připravilo.

Experti nejen o baráži: Hráči simulují, hokej není fotbal! Rozhodčí na to nestačí

„Bojovnost a to, co jsme od hráčů očekávali v téhle sérii, tak tam je. Jsme v poločase a teď nás čeká šichta na horké jihlavské půdě,“ říká trenér Jakub Petr.

„Pro nikoho to není jednoduché. Nečekali jsme, že to bude zadarmo, což se potvrzuje. Jihlava hraje výborně,“ oceňuje soupeře litvínovský obránce Michal Moravčík. „Je to pro nás náročné, ale vedení 2:0 v sérii je přesně to, co jsme chtěli.“

Moravčík: Baráž? Byl jsem nervóznější než na šampionátu proti Rusům v plné palbě

Pokud v úterý se spoluhráči uspějí i potřetí, setrvání mezi tuzemskou elitou bude opět blíže.

Tipsport extraliga 2025/26
21. 4. 2026 19:00
Zápas probíhá
Jihlava : Litvínov 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
A. Beran - F. Dundáček, L. Mareš - P. Ozols, O. Dlapa - M. Chvátal, J. Strejček - D. Krenželok, D. Bukač - L. Lhoták, E. Kulda, A. Michnáč - T. Harkabus, I. Kuprijanov, M. Burkov - T. Čachotský, M. Menšík , M. Štefančík - T. Jiránek, T. Jáchym, R. Pořízek
Sestavy:
P. Čajan - M. Moravčík, P. Šenkeřík - A. Polášek, O. Baláž - Q. Schmiemann, K. Czuczman - F. Gajdoš - M. Havelka, J. Jícha, O. Jurčík - P. Koblasa, M. Sukeľ, M. Maštalířský - M. Hännikäinen, M. Gut, T. Pištěk - O. Kaše, D. Kaše, N. Hlava - P. Zygmunt

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, stav série: 0:2

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Semifinále

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:0
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Do extraligy míří lotyšský reprezentant. Boleslav podepsala útočníka Gavarse

Felikss Gavars proniká do útočného pásma přes Jiřího Ticháčka v zápase na MS do...

Hokejisty extraligové Mladé Boleslavi posílí lotyšský reprezentační útočník Felikss Gavars. Třiadvacetiletý účastník mistrovství světa v roce 2024 se s Bruslaři připravoval již loni v létě, následně...

21. dubna 2026  18:54

Žovinec o Kladnu: Snažil jsem se o extraligu, nevyšlo to. A Piráti? Půjdou nahoru

Za pukem spěchá Marek Ďaloga, pronásleduje ho Dušan Žovinec z Kladna.

V nabitém kádru Rytířů letos odehrál formou střídavých startů 20 zápasů a dal šest gólů, přesto se hokejový obránce Dušan Žovinec stálého angažmá v Kladně ani v jiném extraligovém týmu nedočkal....

21. dubna 2026  16:20

Hronek, Klapka a Chmelař. První posily ze zámoří mají doplnit českou reprezentaci

Jaroslav Chmelař s pukem na holi.

Do přípravy hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku by se v příštím týdnu měli zapojit útočníci Adam Klapka z Calgary a Jaroslav Chmelař z New York Rangers. Na šampionátu by se měl...

21. dubna 2026  15:45

Kluci, relax! Lídr Vladař dokonale uklidnil tým a ještě přidal nulu. Ocenil ho i Gretzky

Český brankář Dan Vladař z Philadelphie slaví se spoluhráčem Noahem Catesem...

Asi byste vůbec nepoznali, že Dan Vladař právě v NHL prožívá úplně novou zkušenost. Nevystupuje jako nováček v play off, ale hokejovou Philadelphii táhne. „Je to lídr,“ usmíval se kouč pensylvánského...

21. dubna 2026  14:22

Pardubicím hrozí uzavření sektorů, Žabka musí za hozenou lahev platit pokutu

Třinecký trenér Boris Žabka.

Emotivní závěr druhého finále hokejové extraligy má dohru u disciplinární komise. Ta potrestala pořádající Pardubice za chování fanoušků a klubu podmínečně uzavřela dva sektory. Třinecký trenér Boris...

21. dubna 2026  10:28,  aktualizováno  12:41

Buď dorovnáme, nebo budeme stagnovat, ví šéf Zlína Pravda. Štve ho arogance APK

Zlínský klubový jednatel Jan Pravda

Po sezoně nabídnu majitelům svou rezignaci, říká generální manažer hokejistů Zlína Jan Pravda po postupu do finále. Nic na tom nemění ani úspěšné tažení v play off Maxa ligy, ve kterém Berani...

21. dubna 2026  12:30

MS v hokeji do 18 let 2026: program, skupiny, kde a s kým hrají Češi?

Olomoucký trenér Jan Tomajko

Mistrovství světa v ledním hokeji do 18 let 2026 zamířilo na Slovensko. Hrát se bude v Bratislavě a Trenčíně. Turnaj proběhne od 22. dubna do 2. května a půjde o 28. ročník šampionátu této věkové...

21. dubna 2026  10:29

Kempný se po roce vrací do extraligy. Hokejově mi Švédsko pomohlo, říká

Obránce Michal Kempný na tréninku českých hokejistů.

Hokejový obránce Michal Kempný se po roce ve Švédsku vrací zpět do extraligy. Mistr světa z roku 2024 byl sice v Brynäs maximálně spokojený a hokej si užíval výrazně více než o sezonu dříve ve...

21. dubna 2026  9:41

Experti nejen o baráži: Hráči simulují, hokej není fotbal! Rozhodčí na to nestačí

Potyčka během barážového klání mezi hokejisty Litvínova a Jihlavy.

I tato baráž o hokejovou extraligu ukazuje, jak těžké je projít mezi elitu pro prvoligový tým. Jihlava, kterou v letošním play off vyšťavilo 16 bitev, se v sérii s odpočatým Litvínovem drží, přesto...

21. dubna 2026  8:47

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Bezchybný Vladař vychytal Pittsburgh, Dostál v play off čelil McDavidovi

Anthony Mantha se snaží dorazit puk za Daniela Vladaře.

Hokejový gólman Dan Vladař byl zvolen první hvězdou poté, co 27 zákroky výrazně pomohl Philadelphii k výhře 3:0 na ledě Pittsburghu. Flyers tak vedou v sérii prvního kola play off už 2:0 na zápasy....

21. dubna 2026  7:11,  aktualizováno  8:25

Posily z NHL na MS v hokeji: Kteří Češi by si mohli zahrát za národní tým?

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

Základní část skončila, probíhá play off. Ve vyřazovací fázi NHL hraje i několik českých hokejistů, kteří by v případě vyřazení svých týmů mohli posílit národní tým na mistrovství světa ve Švýcarsku....

21. dubna 2026  6:59

