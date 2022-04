ONLINE: Kladno - Jihlava 0:0. Baráž pokračuje, Rytíři hrají o druhý bod

Výrazný podíl na první výhře Rytířů měli útočníci Adam Kubík a Nicolas Hlava. Oba patřili k nejaktivnějším hráčům na ledě a zapsali shodně dva góly a jednu asistenci.

Dukla ale v utkání plném individuálních chyb nijak výrazně nezaostávala. V polovině druhé třetiny dokonce po trefě zkušeného kapitána Josefa Skořepy vedla 3:2.

„Malinko se nám začaly klepat zadky. Řekli jsme si, že nesmíme přestat hrát a nesmí nás to dostat dolů, že to musíme otočit zase zpátky,“ uvedl v pozápasovém rozhovoru Hlava.

Posléze dodal, že s premiérovým vítězstvím v sérii může být Kladno spokojeno, ale s předvedeným výkonem nikoliv.

„Bohužel se vyplnilo, co jsme nechtěli a na co jsme hráče upozorňovali - že Jihlava hrozí z brejků a nesmíme ztrácet puky. Z toho nám dávali góly, to musíme určitě zlepšit,“ řekl kouč David Čermák.

Jeho svěřenci byli střelecky aktivnější, hostující Maxim Žukov měl spoustu práce. Za svá záda pustil pět puků, ale několik dalších slibných příležitostí zvládl pochytat.

„Měli jich až zbytečně moc,“ přiznal útočník Tomáš Havránek, který také prožil tříbodový večer.

„Max nás v důležitých momentech hrozně moc podržel. Věřím, že ho ve druhém utkání nenecháme tolik na holičkách,“ přidal se trenér Viktor Ujčík.