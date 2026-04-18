Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Litvínov - Jihlava. Druhý duel baráže, dokážou Severočeši odskočit?

Autor: ,
Sledujeme online   17:20
Úvodní duel baráže o hokejovou extraligu nabídl vyrovnanou bitvu, kterou pro sebe nakonec po výhře 3:2 po prodloužení uzmul Litvínov, a v sérii s Jihlavou tak získal první bod. Také druhý zápas se hraje na severu Čech a sledovat jej můžete od 17.30 prostřednictvím podrobné online reportáže.

Před branku jihlavského Adama Berana se tlačí Theodor Pištěk z Litvínova. Brání Jan Strejček | foto: MAFRA

Prvoligový vítěz z Jihlavy v úvodním střetnutí potrápil nejhorší celek extraligové sezony. Hned dvakrát se dostal do vedení – nejprve se na 1:0 prosadil Patriks Ozols, do stavu 2:1 pak duel poslal Lukáš Lhoták.

ONLINE: Litvínov – Jihlava

Druhý duel extraligové baráže sledujeme od 17.30 podrobně

To Litvínov se do tempa v prvním soutěžním utkání po 42 dnech dostával postupně, jako první se za něj prosadil David Kaše, trefa Nicolase Hlavy poté neplatila po přezkoumání u videa.

„Byla znatelná nervozita na našich hokejkách a některé situace jsme určitě neřešili správně. Nedrželi jsme se ani plánu, co se týká hry v útočném pásmu. Góly, které jsme dostali, byly po jedné taktické hrubé chybě a po individuální chybě, což se v těchto zápasech stává,“ mrzelo litvínovského kouče Jakuba Petra.

Strach o diváka, pak euforie. Nečekaný hrdina Litvínova: Každý zápas bude bitka

Také proto Dukla držela náskok až do 53. minuty. Jenže posléze utkání vyrovnal Kevin Czuczman a v prodloužení pak v desáté minutě o vítězství favorizovaných Severočechů rozhodl Ondřej Baláž.

„Pořád jsme věřili tomu, v čem jsme dobří a v čem je naše síla. Byli jsme pozitivní. Věděli jsme, že to bude těžká série, každý zápas bude bitka. Snažili jsme se být každou třetinu lepší a lepší a myslím, že to bylo vidět,“ těšilo autora rozhodujícího gólu.

Jihlavský Lhoták podusil Litvínov: Rozdíl je minimální. Baráž? Nespravedlivá

„Jsme rádi, že to je vyrovnané, že bojujeme do poslední minuty. Škoda. Sedm minut před koncem to takhle ztratit. Ještě tady. Co nám zbývá? Budeme bojovat i v sobotu,“ vyhlásil jihlavský střelec Lhoták.

Tipsport extraliga 2025/26
18. 4. 2026 17:30
Litvínov : Jihlava
()
Sestavy:
P. Čajan - P. Šenkeřík, M. Moravčík - O. Baláž, A. Polášek - K. Czuczman, Q. Schmiemann - F. Gajdoš - N. Hlava, D. Kaše, O. Kaše - M. Maštalířský, M. Sukeľ, P. Koblasa - T. Pištěk, M. Gut, M. Hännikäinen - O. Jurčík, J. Jícha, M. Havelka - P. Zygmunt
Sestavy:
A. Beran - L. Mareš, F. Dundáček - O. Dlapa, P. Ozols - J. Strejček, M. Chvátal - D. Bukač, D. Krenželok - A. Michnáč, E. Kulda, L. Lhoták - M. Burkov, I. Kuprijanov, T. Harkabus - M. Štefančík, M. Menšík , T. Čachotský - R. Pořízek, T. Jáchym, T. Jiránek

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, stav série: 1:0

Baráž

Finále

Kompletní los

Semifinále

Baráž

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Třinec
Pardubice
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

ONLINE: Pardubice - Třinec. Startuje extraligové finále, kdo do něj vstoupí lépe?

Sledujeme online
Třinecký útočník Michal Kovařčík vyváží puk sledovaný pardubickým Robertem...

Opět po dvou letech se potkávají ve finále hokejové extraligy. A oba kluby usilují o sedmý titul v klubové historii. Série Pardubic s Třincem začíná na východě Čech, úvodní duel můžete od 17.30...

18. dubna 2026

Bouchnout musí hned první střídání. Start série bude důležitý, tuší kouč Třince

Třinecký obránce Marian Adámek se rozhlíží, komu by nahrál.

Třinečtí hokejisté jsou zpátky. Po loňském výpadku rozehrají v sobotu v 18.00 své sedmé finále extraligy od roku 2018. Jaká je nálada v týmu? „Věřím, že dobrá,“ říká před zápasem v Pardubicích trenér...

18. dubna 2026  13:16

Příběhy bitev o Pensylvánii: Sbohem, Mario! Jágrova zrada a Crosby v pisoáru

Premium
Jaromír Jágr a Sidney Crosby sledují kotouč.

Znovu naplno vzplane jedna z nejtřaskavějších hokejových rivalit. V prvním kole Stanley Cupu se utkají Pittsburgh Penguins s Philadelphia Flyers a dá se čekat, že rozžhavené vášně budou z ledu šlehat...

18. dubna 2026

Pastrňák boduje i mimo led. Vyniká módou, přezdívka Pasta je nejlepší v NHL

David Pastrňák slaví se spoluhráči z Bostonu gól.

Český útočník David Pastrňák z Bostonu Bruins má nejlepší přezdívku v NHL a druhý nejlepší módní styl. Vyplývá to z ankety, kterou mezi hokejisty zámořské soutěže uspořádala hráčská asociace NHLPA....

18. dubna 2026  11:41

Pogačar se šetří a cesta pro Evenepoela je volná. Nebo připraví Amstel další šok?

Remco Evenepoel táhne skupinku do stoupání na Amstel Gold Race, vedle něj jde...

Jarní cyklistická sezona se žene kupředu a kostkové klasiky střídají ty ardenské. Už v neděli peloton absolvuje 60. ročník Amstel Gold Race, jehož papírově největším favoritem je jednoznačně Remco...

17. dubna 2026  16:01,  aktualizováno  18. 4. 10:18

Jihlavský Lhoták podusil Litvínov: Rozdíl je minimální. Baráž? Nespravedlivá

Útočník Jihlavy Lukáš Lhoták

V půlce ledna narukoval do jihlavské Dukly po letech strávených ve Švýcarsku, od té doby hokejový útočník Lukáš Lhoták pálí jako u Verdunu: sedm gólů ještě v základní části první ligy, sedm v play...

18. dubna 2026  9:43

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

18. dubna 2026  8:47

Rulík dál mění nominaci před MS, povolal dva světové šampiony a jednoho sparťana

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Příprava na světový šampionát už je v plném proudu. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka, jenž postupně mění nominaci na tréninkový kemp. Na jaké hráče ukázal? A co...

18. dubna 2026  8:34

Bostonu nestačila trefa Pejšové, v souboji nejlepších týmů PWHL uspěl Montreal

Daniela Pejšová během zápasu Bostonu v zámořské PWHL.

Česká hokejistka Daniela Pejšová se střelecky prosadila v souboji dvou nejlepších týmů zámořské soutěže PWHL. Boston však nedotáhl obrat ve skóre a nakonec na ledě Montrealu prohrál 2:3 v prodloužení.

18. dubna 2026  8:08

Neokoukaný trenér ve finále. Žabka změnil Třinec, čím se liší od Varadi a Motáka?

Premium
Třinecký trenér Boris Žabka během zápasu semifinále play off proti Karlovým...

Všímáte si toho také? Zase zůstávají tak trochu v ústraní. Pardubice a Sparta strhávaly reflektory na sebe, po vypjaté sedmidílné sérii padala z obou stran slova o předčasném finále. Minulost ale...

18. dubna 2026

Strach o diváka, pak euforie. Nečekaný hrdina Litvínova: Každý zápas bude bitka

Ondřej a David Kaše jedou pogratulovat střelci vítězné branky Ondřeji Balážovi.

Dvojitá úleva hokejového Litvínova. V extraligové baráži si v pátek zajistil proti Jihlavě první bod a šťastný konec měl i kolaps fanouška, kvůli čemuž se o víc jak deset minut oddálil start...

17. dubna 2026  23:43

Litvínov - Jihlava 3:2. Verva zvládla drama! První barážový duel rozhodlo prodloužení

Hokejisté Litvínova slaví první barážové vítězství. Rozhodli v prodloužení.

Hokejisté Litvínova mají v extraligové baráži první bod. Ale že to byla fuška! S vítězem první ligy, Duklou Jihlava, v prvním zápase baráže dvakrát prohrávali, nakonec vývoj utkání otočili až v...

17. dubna 2026  18:50,  aktualizováno  22:55

