ONLINE: Litvínov - Jihlava. Druhý duel baráže, dokážou Severočeši odskočit?

Prvoligový vítěz z Jihlavy v úvodním střetnutí potrápil nejhorší celek extraligové sezony. Hned dvakrát se dostal do vedení – nejprve se na 1:0 prosadil Patriks Ozols, do stavu 2:1 pak duel poslal Lukáš Lhoták.
To Litvínov se do tempa v prvním soutěžním utkání po 42 dnech dostával postupně, jako první se za něj prosadil David Kaše, trefa Nicolase Hlavy poté neplatila po přezkoumání u videa.
„Byla znatelná nervozita na našich hokejkách a některé situace jsme určitě neřešili správně. Nedrželi jsme se ani plánu, co se týká hry v útočném pásmu. Góly, které jsme dostali, byly po jedné taktické hrubé chybě a po individuální chybě, což se v těchto zápasech stává,“ mrzelo litvínovského kouče Jakuba Petra.
Strach o diváka, pak euforie. Nečekaný hrdina Litvínova: Každý zápas bude bitka
Také proto Dukla držela náskok až do 53. minuty. Jenže posléze utkání vyrovnal Kevin Czuczman a v prodloužení pak v desáté minutě o vítězství favorizovaných Severočechů rozhodl Ondřej Baláž.
„Pořád jsme věřili tomu, v čem jsme dobří a v čem je naše síla. Byli jsme pozitivní. Věděli jsme, že to bude těžká série, každý zápas bude bitka. Snažili jsme se být každou třetinu lepší a lepší a myslím, že to bylo vidět,“ těšilo autora rozhodujícího gólu.
Jihlavský Lhoták podusil Litvínov: Rozdíl je minimální. Baráž? Nespravedlivá
„Jsme rádi, že to je vyrovnané, že bojujeme do poslední minuty. Škoda. Sedm minut před koncem to takhle ztratit. Ještě tady. Co nám zbývá? Budeme bojovat i v sobotu,“ vyhlásil jihlavský střelec Lhoták.
P. Čajan - P. Šenkeřík, M. Moravčík - O. Baláž, A. Polášek - K. Czuczman, Q. Schmiemann - F. Gajdoš - N. Hlava, D. Kaše, O. Kaše - M. Maštalířský, M. Sukeľ, P. Koblasa - T. Pištěk, M. Gut, M. Hännikäinen - O. Jurčík, J. Jícha, M. Havelka - P. Zygmunt
A. Beran - L. Mareš, F. Dundáček - O. Dlapa, P. Ozols - J. Strejček, M. Chvátal - D. Bukač, D. Krenželok - A. Michnáč, E. Kulda, L. Lhoták - M. Burkov, I. Kuprijanov, T. Harkabus - M. Štefančík, M. Menšík , T. Čachotský - R. Pořízek, T. Jáchym, T. Jiránek
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0, stav série: 1:0