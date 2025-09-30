Ať nám to neujede! Očekávání střídá stres, co spojuje týmy ze spodku extraligy?

Kladno (14. místo, 5 bodů)
Když postavíte takřka nové mužstvo, hledání správné chemie a funkčních vazeb zabere nějaký čas. Přesvědčuje se o tom i Kladno, nejaktivnější letní nákupčí, který má v kabině hned patnáct nových tváří a v tabulce pouhých pět bodů z úvodních devíti kol.
Šest z dosavadních devíti soupeřů Rytíři přestříleli. Některé vskutku výrazně, jen dvakrát vyslali na brankáře méně než třicet pokusů. Ale k čemu to je, když jejich úspěšnost zakončení nedosahuje ani pěti procent (4,90)?
|
Sparta mění s Kladnem. Chce nakopnout reprezentanta, na měsíc získává pracanta
Už před sezonou, když se dlouhý seznam posil zkompletoval, leckomu vyvstala otázka, kdo bude dávat góly. A začátek základní části jen potvrzuje, jak moc trenéra Čermáka pálí odchody produktivních útočníků Tralmakse, Pytlíka, Filipa, Smoleňáka či kreativního beka Ticháčka.
Ojamäki, Forman, Konečný, Barinka... Ti všichni se dosud neprosadili. Další si vedou lépe, ale ne o moc. Ani defenziva navíc nefunguje ideálně, změny se musí dostavit co nejrychleji. Přinese potřebný impulz Kryštof Hrabík, krátkodobá výpomoc ze Sparty?