Ať nám to neujede! Očekávání střídá stres, co spojuje týmy ze spodku extraligy?

  11:00
Pořád nelze s jasným přesvědčením říct, že jim začátek hokejové sezony utekl. Ještě je brzy, extraliga se teprve rozjíždí, není ani za první čtvrtinou. Ale rychle po sobě jdoucí zápasy některým týmům na klidu zrovna nepřidají. Stoupá nejen nervozita, ale také potřeba zlepšených výkonů a přísunu bodů. Komu se zatím nedaří? Proč?
Kladno (14. místo, 5 bodů)

Kladenský útočník Adam Bareš (v popředí) slaví se spoluhráči gól.

Když postavíte takřka nové mužstvo, hledání správné chemie a funkčních vazeb zabere nějaký čas. Přesvědčuje se o tom i Kladno, nejaktivnější letní nákupčí, který má v kabině hned patnáct nových tváří a v tabulce pouhých pět bodů z úvodních devíti kol.

Šest z dosavadních devíti soupeřů Rytíři přestříleli. Některé vskutku výrazně, jen dvakrát vyslali na brankáře méně než třicet pokusů. Ale k čemu to je, když jejich úspěšnost zakončení nedosahuje ani pěti procent (4,90)?

Sparta mění s Kladnem. Chce nakopnout reprezentanta, na měsíc získává pracanta

Už před sezonou, když se dlouhý seznam posil zkompletoval, leckomu vyvstala otázka, kdo bude dávat góly. A začátek základní části jen potvrzuje, jak moc trenéra Čermáka pálí odchody produktivních útočníků Tralmakse, Pytlíka, Filipa, Smoleňáka či kreativního beka Ticháčka.

Ojamäki, Forman, Konečný, Barinka... Ti všichni se dosud neprosadili. Další si vedou lépe, ale ne o moc. Ani defenziva navíc nefunguje ideálně, změny se musí dostavit co nejrychleji. Přinese potřebný impulz Kryštof Hrabík, krátkodobá výpomoc ze Sparty?



Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 9 6 0 1 2 28:25 19
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 9 6 0 0 3 35:18 18
3. HC Oceláři TřinecTřinec 8 4 2 0 2 28:20 16
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 9 5 0 1 3 24:21 16
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 9 4 1 2 2 22:20 16
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 9 5 0 0 4 25:24 15
7. HC Sparta PrahaSparta 9 4 1 0 4 27:20 14
8. HC Dynamo PardubicePardubice 9 4 1 0 4 29:23 14
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 9 3 2 1 3 24:24 14
10. HC OlomoucOlomouc 8 4 0 1 3 21:24 13
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 3 0 0 6 17:28 9
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 8 2 1 0 5 20:26 8
13. HC Verva LitvínovLitvínov 8 2 0 0 6 14:28 6
14. Rytíři KladnoKladno 9 1 0 2 6 15:28 5
