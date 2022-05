Hokejová válka? Dědkův zájem o práva měl jen zvýšit nabídku, zlobí se APK

Libor Zbořil, prezident výkonného výboru CAIHP, podal podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. K němu se připojilo i pardubické Dynamo. Východočeský klub je přitom zároveň členem APK, jenže tamní investor a předseda dozorčí rady Petr Dědek s hráčskou asociací úzce spolupracuje.

Dědkovi se nezamlouvá fakt, že APK prodloužila spolupráci s aktuálním držitelem marketingových práv na extraligu, společností BPA sport marketing, až do sezony 2027/2028. „Marketingová práva na pět let mají - při srovnání s ostatními sporty v Česku - hodnotu dvou miliard. Je tam tedy teď o miliardu méně,“ tvrdí.

Dalším zájemcem o získání práv byla mimochodem společnost Relmost, kterou řídí právě Dědek.

„APK v rámci výběrového řízení obdržela dvě nabídky, které si byly v mnohém podobné, přičemž ani jedna z nich nezněla na částku, kterou pan Dědek uvádí. Jak tedy mohla APK postoupit marketingová práva za dvě miliardy, když nebyl nikdo, kdo by byl ochoten takovou částku zaplatit?“ táže se Loukota.

Podle tiskové zprávy, kterou APK poskytla médiím, neobsahoval návrh smlouvy od Relmostu inflační doložku, ohledně které Dědek uvádí, že bez její přítomnosti prakticky nelze žádný kontrakt podepsat.

Asociace profesionálních klubů se domnívá, že Dědkova společnost Relmost se zúčastnila výběru marketingového partnera z důvodu, aby zatlačila na BPA sport marketing s vidinou možného navýšení nabídky.

Fotky na krabičce prezervativů

Další z řady výčitek, které na úterním setkání s novináři z úst představitelů CAIHP padly, je koncipování hráčských kontraktů v nejvyšší soutěži. V případě zranění totiž hokejisté nemusejí za určitých podmínek dostávat plat od klubu v plné výši po celou dobu zdravotní indispozice, navíc při přeřazení do prvoligového celku se jim ve většině případů automaticky snižuje mzda o dvacet procent.

„Díky takzvané šuplíkové metodě (dodatky ke smlouvám) se negují některé nesmysly. Obyčejnému klukovi ale v klubu řeknou, že mají místo něj iks dalších,“ čílil se Zbořil.

Na podobu standardních kontraktů si rovněž stěžovali i hráčský agent Robert Spálenka nebo českobudějovický útočník Michal Vondrka. „Sníte odmala, že se do ligy dostanete, je to řehole, pak máte možnost podepsat, ale dostanete takový papír?“ ptal se jihočeský hokejista.

Hráčské asociaci se nelíbí, že APK společně s BPA údajně nutí v rozporu se zákonem jednostranně předat všechna osobnostní práva klubům, které je posléze převedou právě na marketingového partnera.

„Hokejisté jsou součástí systému a za přenesení svých osobnostních práv nemají ani korunu, protože odměna je už zahrnutá v základním měsíčním platu,“ stěžuje si Zbořil. Jako příklad posléze uvedl, že si nedovede představit, že by se jeho tvář objevila z vůle někoho dalšího třeba na krabičce prezervativů...

Asociace profesionálních klubů ovšem nesouhlasí s tvrzením, že by smlouvy pošlapávaly osobnostní práva hráčů. Údajně si není vědoma žádného případu, kdy by hráči byli prezentováni způsobem, který by je dehonestoval.

„Vždyť takové využití by bylo jak proti zájmům klubů a sponzorů, tak marketingových partnerů klubů i ligy jako takové. Navíc samotná hráčská smlouva obsahuje pojistky, aby k ničemu takovému dojít nemohlo. A pokud by došlo, má hráč nástroje, jak se tomu bránit,“ reaguje nový extraligový ředitel Loukota, který před pár dny vystřídal ve funkci po deseti letech Josefa Řezníčka.

Vylučovat se (zatím) nebude

Podobně četný názorový rozkol se ve výsledku může v nejhorší podobě obrátit proti Dědkovu Dynamu. „Pardubice zůstávají jediným členem APK, který doposud smlouvy o postoupení části marketingových práv nepodepsal,“ informuje Loukota.

„Více než tři čtvrtě roku jednala APK o marketingové smlouvě se zástupci Dynama Pardubice a snažila se najít řešení. Když už to vypadalo, že tato jednání budou úspěšná a zbývá dořešit naprosté detaily, otočili pardubičtí zástupci o sto osmdesát stupňů. Přitom se prakticky ladilo pouze znění jediné věty,“ píše se v tiskové zprávě klubové asociace.

O vyřazení pardubického klubu ze struktur APK se dosud nejednalo. „Vyloučit kohokoliv z extraligy rozhodně není zájmem APK ani jeho členů, ačkoliv to pan Dědek ve svých prohlášeních prezentuje jako hotovou věc,“ pokračuje tiskové prohlášení. „Na druhou stranu je nutné připustit, že si nelze rozumně představit, že by bylo možné hrát extraligová utkání například v aréně, ve které by nebyly plněny právní a marketingové závazky, které vyplývají ze smluvních vztahů APK.“