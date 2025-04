Mistr světa v zákrytu. Pro pizzu do pizzerie, pro góly k brance, říká čtyřgólový Ilomäki

Šest českých mistrů světa je mezi finalisty rozděleno na čtyři (Sedlák, Červenka, Hájek, Kondelík) v týmu Pardubic a dva (Flek, Ščotka) na straně Komety.

V Brně to však nejsou jediní světoví šampioni.

V obraně Komety se činí kanadský zadák Nicolas Beaudin a v útoku pak finský univerzál Ilomäki.

Ač na ledě obvykle nevyčnívá a brněnský kouč Kamil Pokorný si ho cení především pro poctivou práci v každém z útoků, do něhož ho zařadí, dejte si pozor, než obětavého útočníka odsoudíte a zařadíte do škatulky spíš tišších, nevýrazných Seveřanů.

“Když ten se dostane ke slovu, pusu nezavře,“ upozorňuje kapitán a jeden z nejviditelnějších týmových tahounů Jakub Flek.

Během čtvrtého finále Ilomäkiho jméno nadšeně skandovali blažení brněnští fanoušci. To právě tento třiatřicetiletý rodák z finského Tampere dorovnával palbu pardubického útočníka Jana Mandáta, který se sám blýsknul hattrickem a sunul Dynamo vstříc třetímu finálovému bodu.

Ilomäki byl proti.

„Všechny nás rozpumpovalo, když Pardubice začaly zostra a rychle skórovaly. Je jedno, kdo dá góly. Dnes to vyšlo na mě a jsem za to moc rád. Celou sezonu jsem se docela trápil, neproměňoval jsem šance. Dnes se to podařilo, možná to byla odměna za tvrdou práci,“ shrnul.

Ilomäki ve 4. finále Čas na ledě: 11:35 Kanadské bodování: 4+0 Počet střel: 4 Bilance na buly: 15% (2/13) Hodnocení +/-: +3

Když skóroval počtvrté, vyprodanou halou se prohnala gigantická lavina euforie. Kometu její lednová „last minute“ posila z Karlových Varů netušenou střeleckou explozí nasměrovala k vítězství 7:4 a vyrovnání série na 2:2 na zápasy. Boj o trofej je opět naprosto otevřený.

Nejdřív finský forvard ukázal skvělou orientaci v předbrankovém prostoru, při druhém gólu se blýskl mazáckou tečí pouhých třináct sekund po začátku druhé třetiny a vyrovnal na 3:3.

„Vzpomněl jsem si na radu svého bývalého trenéra. Říkal mi: když máš chuť na pizzu, jdi do pizzerie. A když chceš dávat góly, jdi k brance. Tak jsem tam šel. Puky se odrážely mým směrem a já jsem je posílal do sítě,“ zavtipkoval Ilomäki, snad aby dokázal, že skutečně není typicky chladným Finem.

Dorážkou v přesilovce zařídil vítěznou trefu na 5:4 a v závěru ještě ujel po levém křídle a vymetl pravý horní růžek branky.

Přitom není zvyklý být za hlavní hvězdu.

Ale v momentech, kdy si týmy bedlivě střeží nejvýraznější osobnosti, se právě on zásadní trefou pravidelně připomíná. Hned úvodní duel finále srovnal a na ledě Dynama nasměroval Brňany k výhře v dalším prodloužení. V pondělí zase osamocený snižoval, byť tentokrát porážce nezabránil.

A teď úterní parádní a hlavně nečekané představení!

Za to mu v napěchované brněnské aréně vyhrávala rozverná finská lidovka polkka, kterou pod Špilberk kdysi přitáhnul jiný Fin, brankář Sasu Hovi.

„Já si ji užívám taky,“ usmál se Ilomäki. „V Brně si užívám všechno. Když jsme na rozbruslení, hudba není ani slyšet, protože fanoušci zpívají. Je to něco neuvěřitelného,“ vyznal se.

V úterý je rozbouřil. „Asi jsem si formu načasoval na pravý čas,“ komentoval svoje finálové obrození. „Pořád je za to ale jenom jeden bod do série. V pátek musíme být připraveni znovu,“ utrousil.

Oneplay Sport @oneplaysportcz 🏒 To byl zápas! Kometa Brno porazila Pardubice ve čtvrtém finálovém duelu 7:4 a hned čtyřmi brankami k tomu přispěl Arttu Ilomäki. 😯 #telh https://t.co/hnbk3ZXdA5 oblíbit odpovědět

Karlovy Vary o něj nestály

„Nemá problém pomoct na jakémkoli postu, velice dobře pracuje a má výbornou tréninkovou morálku. Je na něm vidět návyk na finský dril,“ lebedil si kouč Kamil Pokorný, když mu Ilomäkiho přivedli.

Čtyři góly ve finále 1948 Stanislav Konopásek

1992 Žigmund Pálffy

2001 Jiří Dopita

2025 Arttu Ilomäki

Přišel z Karlových Varů, svého prvního angažmá mimo Skandinávii, které pro něj po pár měsících skončilo. Odcházel bez náhrady, Energie o trejd nejevila zájem.

Ve čtvrté lajně v Brně pomáhal coby mentor bruslivým mladíkům Kosovi s Konečným, potom se zase posunul sestavou. Přidal se k bývalému spoluhráči z finské ligy, slovenskému „divočákovi“ Kristiánu Pospíšilovi, a byl zase víc než užitečný.

„Je mi jedno, s kým mě trenéři pošlou hrát. Snažím se udělat co nejvíc práce pro svá křídla, jako centr držet lajnu pohromadě,“ poznamenal s kamennou tváří. Jestli má po ruce šikovného Jakuba Konečného, pracovitého Jakuba Kose nebo nezkrotného „Kika“ Pospíšila je mu prý fuk. „Ale samozřejmě Kiko je Kiko,“ pousmál se v úterý významně nad osobitým Pospíšilovým projevem.

„V Brně jsem udělal tlustou čáru. Ve Varech se na mě nalepilo dost smůly, prošel jsem si dvěma zraněními, nemohl jsem ukázat to nejlepší,“ zdůrazňuje sám třiatřicetiletý dříč z Tampere, který sportovně vyrůstal v tamním Ilvesu a později i v konkurenční Tappaře.

V některém z jeho předchozích působišť mu prý sem a tam říkali „R2-D2“ podle robota z legendární filmové série Star Wars.

Patrně kvůli výslovnosti – přece jen rozdíl mezi křestním jménem Arttu a „ártů“, tedy R2, je minimální.

„Ale není to moje přezdívka, říkají mi všelijak,“ usměje se Ilomäki.

Jiří Vítek @JVitek94 Arttu Ilomäki dnes nastřílel víc gólů než za 26 zápasů v dresu @hokejkv. 😀 oblíbit odpovědět

Droid druhé generace, symbolicky v modrobílých barvách, zastává v proslulé sáze roli opraváře, vystupuje ovšem také v netradičních rolích, i jako zachránce. Kdyby označení R2-D2 finský dělník přijal za své, možná by na něj sedělo nejen zvukovou podobností, co myslíte?

„Pomáhá nám. Do finského nároďáku se v jeho zlaté éře jen tak nedostaneš,“ doplňuje Flek, aby vypíchl největší úspěch spoluhráče.

Na MS Ilomäki šokoval v rámci podceňované party pod vedením vytáhlého kapitána Marka Anttily a trenéra Jukky Jalonena v roce 2019.

Nyní se pokouší ke světovému primátu a triumfu v domácí lize přidat ještě český titul. „Finále je otevřené a my jsme plní energie,“ ujišťuje i po dvou velmi vyhecovaných partiích v Brně střelec tamní Komety. „My musíme hrát hlavně chytře. Pak máme větší šanci,“ usuzuje.