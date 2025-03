Buly, mentor, přesilovka. Udělám, co mi trenér řekne, hlásí Ilomäki v Kometě

Pro mistra světa z roku 2019 byla karlovarská štace první v jeho bohaté kariéře mimo Finsko a Švédsko, k níž se vydal. Skončila tak neslavně, že když vedení Energie před koncem přestupního termínu zvažovalo, co se zahraniční posilou dál, uvolnilo ho nakonec do Komety – vzdor nabízenému trejdu – bez náhrady.

„Nalepilo se na mě dost smůly. Prošel jsem si dvěma zraněními, stalo se hodně špatných věcí,“ ohlíží se Ilomäki věcným hlasem za první polovinou sezony, v níž si první pauzu musel vybrat už po třech odehraných kolech. „Měl jsem dojem, že jsem pořád zraněný. Nemohl jsem ukázat to nejlepší, co v sobě mám. V Brně jsem udělal tlustou čáru, chytil jsem tu nový dech,“ vypráví.

Ačkoliv v Kometě není zdaleka tak výrazný jako jiné zahraniční posily, především Peter Mueller či Kristián Pospíšil, přináší jí cenné služby. Když má den, je například velmi těžce k poražení v kruhu pro vhazování. Zápasů, v nichž odjel jako vítěz s více než 70 procenty buly, si v extralize v letošní sezoně připsal hned osm; čtyři z nich má na kontě od konce ledna v Brně.

Tam se sice hned druhý den po přestupu uvedl gólem z vůbec první střely, kterou v dresu Komety vyslal na branku, skórování však není primárně tím, co pod Špilberkem předvádí.

Hráči Komety, kteří hráli za K. Vary Jakub Flek (2013 – 22)

Michal Gulaši (2011 – 14, 15/16)

Libor Zábranský (2020/21)

Tomáš Bartejs (2022 – 24)

Tomáš Rachůnek (2015 – 24)

Tomáš Dujsík (2016/17)

Arttu Ilomäki (2024/25)

„Arttu má výbornou tréninkovou morálku a je na něm vidět návyk na finský dril. Snaží se dodržovat herní systém a nemá problém pomoct v jakékoliv formaci na jakémkoliv postu. Teď ho máme na druhé přesilovce a je mentorem mladým. Pro tým pracuje velice dobře,“ cení si Ilomäkiho přínosu brněnský trenér Kamil Pokorný.

I na zkušenosti své nejnovější posily bude spoléhat v play off, které pro Kometu začne v úterý. Že to bude proti Karlovým Varům bere Ilomäki s klidem. „Odpočívám, každý den chodím trénovat, věnuji se sám sobě. Jistě, ve Varech to bude osobní, hodně lidí tam znám. Ale na to budu myslet, až bude jasné, že s nimi hrajeme,“ vyprávěl v týdnu.

Jeho lednový přesun ze západu Čech na jih Moravy přitom provázely otazníky, v Energii se vzdor velkým očekáváním nechytil. „Co vím, byli ve Varech překvapení, že o něho má Kometa takový zájem. A vidíte, Ilomäki svůj přínos v Kometě ukázal, povedlo se jím sestavu vyztužit. Byl to šikovný tah,“ hodnotí brněnskou hráčskou operaci hokejový expert Jakub Koreis.

Srovnání Ilomäkiho sezony před trejdem a po něm Karlovy Vary Kometa Brno 26 Zápasy 12 3 Góly 2 13 (3+10) Body 7 (2+5) 0,5 Body/zápas 0,6 14:47 min. Čas na ledě 14:23 min. -4 Hodnocení +/- -1 52,2% Vhazování 59,3% 0 Trestné minuty 4 5 Radegast index 2

Čím je tedy třiatřicetiletý finský veterán pro Kometu tak zajímavý, když ho zisk dvaceti kanadských bodů v základní části řadí až na sedmé místo mezi brněnskými útočníky, čas na ledě má taky průměrný a přesilovky hrává s druhou formací?

U Ilomäkiho není fráze, že ho zdobí především pracovitost. Míst v brněnské sestavě už prošel několik a vesměs nastupoval vedle hráčů, kteří prošli finskou ligou. Osvěžit si tak mohl třeba i spolupráci s Kristiánem Pospíšilem, s ním si dřív zahrál nejvyšší soutěž za Lukko Rauma.

Mistři světa v Kometě Jakub Flek (Česko)

Jan Ščotka (Česko)

Nicolas Beaudin (Kanada)

Arttu Ilomäki (Finsko)

Kromě první formace si už zahrál ve všech zbývajících útocích. Na čtvrtfinále se připravuje ve třetí formaci spolu s mladíky Jakubem Konečným a Jakubem Kosem.

„Může dirigovat mladé kluky kolem sebe. Přinese mezi ně klid a zkušenosti a oni kolem něho jezdí jako pily. Arttu je skvělý kluk. Do finského nároďáku se v jeho zlaté éře nedostaneš jen tak. Navíc je to výborný kluk do kabiny, pusu nezavře, když se dostane ke slovu. Pomáhá nám,“ míní i kapitán brněnského souboru Jakub Flek.

Kometa víc hraje s pukem

Dvanáct sezon v mužském hokeji Ilomäkimu trvalo, než se odhodlal vyrazit mimo Finsko a Švédsko dál do Evropy. Že se to v Karlových Varech nepotkalo s úspěchem, bere dnes už s ledovým klidem.

V rozdílech mezi styly hokeje u jednotlivých týmů a soutěžemi přitom problém nehledá. „Pořád je to jedna a ta samá hra. Ano, detaily jsou třeba odlišné, třeba v Kometě se snažíme víc hrát s pukem. Jinak je ale vcelku jedno, v jakém systému pracujete. Proto jsem v Brně jasně řekl, že budu dělat, co mi trenéři řeknou, a pokud možno zapadnu do týmu,“ rekapituluje.

I v dobách, kdy se mu nedařilo, předváděl v extralize své schopnosti na buly. „Ve svých začátcích v dospělém hokeji ve Finsku jsem se tomu hodně věnoval. Měli jsme trenéra, který centry posílal na led půl hodiny před tréninkem a nechal je do úmoru podstupovat vhazování. Je to logické. Když vyhrajete buly v útočném pásmu, jste krok od gólové šance. Má to smysl,“ líčí Ilomäki.

Finský útočník v brněnských službách Arttu Ilomäki (vlevo) na vhazování, které je jeho silnou hokejovou zbraní.

Z české ligy v tomto „odvětví“ oceňuje Lukáše Sedláka z Pardubic, krajana Janiho Lajunena ze Sparty nebo Branta Harrise z Českých Budějovic. „Nejtěžší je chodit na buly s hráči, kteří umí měnit styl. Je to disciplína, kdy se snažíte přechytračit druhého, načíst si ho a pak ho zaskočit. Jak někdo dělá pořád to samé, protivník si na něm smlsne,“ uvědomuje si finský specialista.

Sám má jednu vychytávku – na buly drží hokejku oběma rukama v její spodní polovině. „Cítím se tak silnější,“ vysvětlí lakonicky.

A góly či asistence? Ty sice nepřehazuje vidlemi, i v této statistice ale nabízí zajímavou stabilitu – body sbírá v zápasech většinou po jednom a pravidelně. Po příchodu do Komety má na kontě sedm kol, v nichž bodoval, a jen pět duelů, z nichž odešel s prázdnou.