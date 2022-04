Už objednali kapelu, překazte jim to. Polská hvězda o titulu i narození syna

Se spoluhráči cílí na zlatý hattrick. Zároveň patří mezi třinecké hokejisty, kteří slavili zlato i jinde než v extralize. „Sice to bylo jen v polské lize, která se v Česku moc nebere, ale každý hráč ví, že nikdy není jednoduché vyhrát titul,“ říká Aron Chmielewski. A on o tom ví víc než dost. Jeho cesta k trofejím perfektně vystihuje magickou přitažlivost a ošidnost zápolení play off.