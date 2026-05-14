Extraliga nechápe nabídku miliard od Dědka: Nepovažujeme ji za seriózní

Dědek pro Seznam Zprávy uvedl, že nabízí 9,6 miliardy korun za televizní a marketingová práva na extraligu, pokud je získá od roku 2028 jeho společnost Relmost. Z toho 1,8 miliardy by obdržel hokejový svaz.
Majitel pardubického Dynama nabídku podmiňuje tím, že extraliga zruší baráž, kterou nazval výsměchem hokeje, péčí o stadiony nebo přijetím zahraničního klubu například ze Slovenska nebo Rakouska.
Nabídku, do které měla redakce iDNES.cz možnost nahlédnout, odeslal v průběhu play off a vedení Asociace profesionálních klubů (APK) dal čas do 15. května na odpověď, zda o ni má zájem. Šlo přitom o jednu tabulku s čísly bez podrobností. Ty by prý dodal následně.
„Kromě toho, že je nabídka naprosto v rozporu se schváleným strategickým plánem APK, musí asociace konstatovat, že předložený dokument nelze v jeho současné podobě považovat za seriózní nabídku. Nezohledňuje totiž základní a veřejně známé okolnosti a neobsahuje parametry, které by tak významný návrh musel mít,“ píše APK.
A dodává několik důležitých poznámek. APK vyzvala společnost Relmost patřící Dědkovi, aby vysvětlila, co přesně její materiál představuje, a doplnila konkrétní podmínky, právní rámec i ekonomické garance.
Napsala, že ale nemá v úmyslu obchodovat práva formou navrženou Dědkem a „považuje za obtížně pochopitelný zejména návrh patnáctiletého horizontu“.
Podle APK to neodpovídá současné realitě trhu ani dosavadnímu pohledu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
APK navíc upozorňuje na možný střet zájmů, kdy o zásadní vstup do obchodování práv celé soutěže „usiluje osoba majetkově spojená s extraligovým klubem Dynamo Pardubice“.
„My chceme motivovat český hokej, aby se posunul dál,“ řekl Dědek serveru Seznam Zprávy s tím, že aktuálně marketingová a televizní práva obchoduje agentura BPA, která za to má extralize dávat 200 milionů korun ročně. A bude ještě další dva roky.
Dědek ohlásil potenciální příjem 500 milionů ročně a slibuje částku zvedat o dvacet milionů každý rok. Sto milionů by ale bylo v rámci bonusové složky, pokud by kluby splnily podmínky.
„Jednou z těch složek je prostupnost ligy. Baráž je výsměch hokeji a trvá to od chvíle, kdy minulý prezident (svazu) pan Král svěřil řízení právě extralize. Navrhoval bych přímý postup a sestup, což je motivující, aby první liga mohla investovat do stadionů i týmů a kluby mohly splnit licenční podmínky,“ řekl Dědek.
|
Stavba pardubické arény má souhlas krajských ekologů. Stanovili ale přísné podmínky
Další podmínkou by byly renovace starých stadionů a celková péče o zázemí v extralize.
„Jsou tady týmy, které musí investovat, jinak tu soutěž táhnou ke dnu. Stadiony neodpovídají podmínkám, které by si hokej zasloužil. Chceme na nich mít rodiny s dětmi,“ uvedl Dědek.
Navíc by rád extraligu rozšířil o zahraniční klub, prý z Rakouska nebo Slovenska: „Extraliga je na velmi vysoké úrovni, bojujeme se Švýcary a Švédy o nejlepší ligu v Evropě, tak proč by slovenský či rakouský tým nemohl hrát s námi v soutěži. Když dojezdová vzdálenost nebude dramatická, tak to českou ligu posune a bude ji to propagovat. Je to byznys pro extraligu.“
APK ale jeho nabídce nerozumí a říká, že práva bude v období let 2028 a 2032 obchodovat formou balíčků, nikoli jako celek. A navíc plně v režii APK.
„Inspirací je i vývoj v profesionálním fotbalu, kde se obdobný přístup osvědčil. V souladu se schválenou strategií proto asociace na podzim připravuje vypsání výběrového řízení na jednotlivé oblasti marketingových práv,“ napsala APK.
„Z pohledu hodnoty je zároveň potřeba jasně říct, že majoritní část marketingového potenciálu extraligy tvoří práva klubů. Práva spojená s českým hokejovým svazem, kde hlavní hodnotou je název soutěže, představují jen minoritní část celého balíku a sama o sobě nemají bez práv klubů zásadní obchodní význam. Budoucí obchodní strategie proto musí stát především na co nejefektivnějším zhodnocení právě klubových práv, díky kterým bude APK schopna zhodnotit i práva svazová,“ uzavřela.