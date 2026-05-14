Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Extraliga nechápe nabídku miliard od Dědka: Nepovažujeme ji za seriózní

Robert Rampa
  17:27
Rozjíždí se nová etapa války o český hokej? Majitel pardubického klubu Petr Dědek oživil vody megalomanskou nabídkou za práva na extraligu, která chce za téměř deset miliard na patnáct let získat pro sebe. Vedení extraligy ve čtvrtek reagovalo slovy, že jde o těžko pochopitelnou nabídku, kterou v současné podobě nepovažuje za seriózní.
Pardubický majitel Petr Dědek a trenér Fillip Pešán se radují z postupu svého...

Pardubický majitel Petr Dědek a trenér Fillip Pešán se radují z postupu svého týmu do finále extraligy. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Pardubický majitel Petr Dědek se raduje z postupu svého týmu do finále...
Petr Dědek (uprostřed) při zahájení provozu nové Akademie Dynama Pardubice
Roman Červenka (vpravo) se domluvil na smlouvě s pardubickým Dynamem. Vlevo...
Majitel Pardubic a miliardář Petr Dědek. Jeho společnost D+D je titulárním...
6 fotografií

Dědek pro Seznam Zprávy uvedl, že nabízí 9,6 miliardy korun za televizní a marketingová práva na extraligu, pokud je získá od roku 2028 jeho společnost Relmost. Z toho 1,8 miliardy by obdržel hokejový svaz.

Majitel pardubického Dynama nabídku podmiňuje tím, že extraliga zruší baráž, kterou nazval výsměchem hokeje, péčí o stadiony nebo přijetím zahraničního klubu například ze Slovenska nebo Rakouska.

Nabídku, do které měla redakce iDNES.cz možnost nahlédnout, odeslal v průběhu play off a vedení Asociace profesionálních klubů (APK) dal čas do 15. května na odpověď, zda o ni má zájem. Šlo přitom o jednu tabulku s čísly bez podrobností. Ty by prý dodal následně.

„Kromě toho, že je nabídka naprosto v rozporu se schváleným strategickým plánem APK, musí asociace konstatovat, že předložený dokument nelze v jeho současné podobě považovat za seriózní nabídku. Nezohledňuje totiž základní a veřejně známé okolnosti a neobsahuje parametry, které by tak významný návrh musel mít,“ píše APK.

Prezident APK Jan Tůma.

A dodává několik důležitých poznámek. APK vyzvala společnost Relmost patřící Dědkovi, aby vysvětlila, co přesně její materiál představuje, a doplnila konkrétní podmínky, právní rámec i ekonomické garance.

Napsala, že ale nemá v úmyslu obchodovat práva formou navrženou Dědkem a „považuje za obtížně pochopitelný zejména návrh patnáctiletého horizontu“.

Podle APK to neodpovídá současné realitě trhu ani dosavadnímu pohledu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

APK navíc upozorňuje na možný střet zájmů, kdy o zásadní vstup do obchodování práv celé soutěže „usiluje osoba majetkově spojená s extraligovým klubem Dynamo Pardubice“.

„My chceme motivovat český hokej, aby se posunul dál,“ řekl Dědek serveru Seznam Zprávy s tím, že aktuálně marketingová a televizní práva obchoduje agentura BPA, která za to má extralize dávat 200 milionů korun ročně. A bude ještě další dva roky.

Dědek ohlásil potenciální příjem 500 milionů ročně a slibuje částku zvedat o dvacet milionů každý rok. Sto milionů by ale bylo v rámci bonusové složky, pokud by kluby splnily podmínky.

„Jednou z těch složek je prostupnost ligy. Baráž je výsměch hokeji a trvá to od chvíle, kdy minulý prezident (svazu) pan Král svěřil řízení právě extralize. Navrhoval bych přímý postup a sestup, což je motivující, aby první liga mohla investovat do stadionů i týmů a kluby mohly splnit licenční podmínky,“ řekl Dědek.

Stavba pardubické arény má souhlas krajských ekologů. Stanovili ale přísné podmínky

Další podmínkou by byly renovace starých stadionů a celková péče o zázemí v extralize.

„Jsou tady týmy, které musí investovat, jinak tu soutěž táhnou ke dnu. Stadiony neodpovídají podmínkám, které by si hokej zasloužil. Chceme na nich mít rodiny s dětmi,“ uvedl Dědek.

Navíc by rád extraligu rozšířil o zahraniční klub, prý z Rakouska nebo Slovenska: „Extraliga je na velmi vysoké úrovni, bojujeme se Švýcary a Švédy o nejlepší ligu v Evropě, tak proč by slovenský či rakouský tým nemohl hrát s námi v soutěži. Když dojezdová vzdálenost nebude dramatická, tak to českou ligu posune a bude ji to propagovat. Je to byznys pro extraligu.“

Petr Dědek (uprostřed) při zahájení provozu nové Akademie Dynama Pardubice

APK ale jeho nabídce nerozumí a říká, že práva bude v období let 2028 a 2032 obchodovat formou balíčků, nikoli jako celek. A navíc plně v režii APK.

„Inspirací je i vývoj v profesionálním fotbalu, kde se obdobný přístup osvědčil. V souladu se schválenou strategií proto asociace na podzim připravuje vypsání výběrového řízení na jednotlivé oblasti marketingových práv,“ napsala APK.

„Z pohledu hodnoty je zároveň potřeba jasně říct, že majoritní část marketingového potenciálu extraligy tvoří práva klubů. Práva spojená s českým hokejovým svazem, kde hlavní hodnotou je název soutěže, představují jen minoritní část celého balíku a sama o sobě nemají bez práv klubů zásadní obchodní význam. Budoucí obchodní strategie proto musí stát především na co nejefektivnějším zhodnocení právě klubových práv, díky kterým bude APK schopna zhodnotit i práva svazová,“ uzavřela.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Mistrovství světa v hokeji v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

Průvodce MS v hokeji 2026: Vše podstatné o šampionátu ve Švýcarsku

U puku Jacob De La Rose, napadá ho Marek Alscher.

Jedna z největších sportovních událostí roku 2026 právě startuje. Hokejové mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu má před sebou první zápasy. Češi by se rádi rozloučili s trenérem Rulíkem ziskem...

14. května 2026

Extraliga nechápe nabídku miliard od Dědka: Nepovažujeme ji za seriózní

Pardubický majitel Petr Dědek a trenér Fillip Pešán se radují z postupu svého...

Rozjíždí se nová etapa války o český hokej? Majitel pardubického klubu Petr Dědek oživil vody megalomanskou nabídkou za práva na extraligu, která chce za téměř deset miliard na patnáct let získat pro...

14. května 2026  17:27

Gólmanské dilema, kdo by měl být na MS jedničkou? Stále je ve hře brankář z NHL

Zleva brankář Petr Kváča a Josef Kořenář na tréninku národního týmu v dějišti...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Nejde o zcela nevídanou záležitost. Občas se stane, že gólman z NHL zkrátka chybí, jen se tak v posledních letech nedělo zrovna často. Tentokrát však ano. Brankoviště hokejové reprezentace stráží tři...

14. května 2026  16:56

Hustý, to je Crosby! Melovský potkal svůj vzor: Dělal jsem, že se mi tohle děje běžně

Útočník Matyáš Melovský na tréninku hokejové reprezentace v rámci mistrovství...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Už před startem turnaje cítí: „Bude to o několik úrovní výš, než na co jsem zvyklý.“ I tak se Matyáš Melovský nemůže prvního zápasu dočkat. V přípravě udělal dojem, trenéři ho za odměnu zařadili do...

14. května 2026  14:35

Augusta s Divíškem: Hráči na sebe upletli bič. Sparta posílí a omladí. S kým jedná?

Premium
Hosty pořadu Rozstřel jsou Patrik Augusta, nový hlavní trenér HC Sparta Praha a...

Opravdu se nový hlavní trenér Patrik Augusta domluvil se Spartou na smlouvě už před rokem? A proč déle nečekal na nabídku svazu vést hokejovou reprezentaci po Radimu Rulíkovi? Sportovní ředitel Tomáš...

14. května 2026

Nominace na hokejové MS 2026: Kanada s hvězdami, USA s mladíky i silní Seveřané

Kanadský útočník Sidney Crosby (vlevo) slaví svůj gól proti Slovensku se...

Po olympijských hrách mají hokejové reprezentace další vrcholnou akci v sezoně v podobě mistrovství světa. Kdo všechno se na turnaji ve Švýcarsku představí? Prohlédněte si kompletní nominace všech...

14. května 2026  13:59

Tomajko se od hokejové osmnáctky posouvá ke dvacítce, nahradí ho Nedvěd

Olomoucký trenér Jan Tomajko

Novým trenérem hokejové reprezentace do 20 let se stal Jan Tomajko, který v aktuální sezoně vedl osmnáctku a získal s ní bronzovou medaili na nedávném mistrovství světa. Tým do 18 let místo něj...

14. května 2026  13:34

A kapitánem bude Alby! Bukačův odvážný tah pomohl při zrození zlaté generace

Premium
Kapitán českých hokejistů Robert Reichel ve zlaté Vídni 1996.

Ne všichni s návrhem reprezentačního kouče Luďka Bukače souhlasili. Když na důležité poradě v trenérském kamrlíku na českobudějovickém zimáku padla otázka, zda má někdo námitky, zkušený obránce...

14. května 2026

Dány nechceme podcenit, hlásí Kalous. Hokejisté poprvé trénovali v hlavní hale

Trénink české hokejové reprezentace v BCF Areně, 14. května 2026, Fribourg,...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Černé sedačky zatím zůstávají prázdné. Pod stropem na vás zasvítí kostka s nápisem Time To Shine (v překladu Čas zazářit). A na ledě už začíná být živo. Čeští hokejisté se z chladné malé haly...

14. května 2026  11:07,  aktualizováno  11:57

Český unikát na MS v hokeji. V akci budou dva rozhodčí se stejným jménem

Hlavní rozhodčí Jiří Ondráček řídí extraligový souboj Brno vs. Pardubice. Na...

Mistrovství světa je jedním z kariérních vrcholů nejen pro hokejisty, ale i pro rozhodčí. Na šampionátu ve Fribourgu a Curychu budou v akci tři Češi a už před turnajem vzbudili pozornost. Poprvé v...

14. května 2026  10:53

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Mistrovství světa v hokeji v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

14. května 2026  10:05

Výlet? Kdepak, rázný útok na zlato. Kanada jede na MS s pomocí hvězd zabránit fiasku

Sidney Crosby (uprostřed) zklamaně kouká do země, po prohraném olympijském...

Jak se obecně ví, v Severní Americe hokejový světový šampionát nikoho zrovna dvakrát nevytrhne. Nepřitahuje velkou pozornost médií ani veřejnosti, zpravidla se hraje v neatraktivních časech. A hlavně...

14. května 2026  9:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.