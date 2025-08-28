Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Extraliga žádá svaz: Odložte kategorii U16. Naše základna nemá takovou kvalitu

Autor: ,
  14:58
Dlouho trvající sága ohledně kategorie hokejistů do 16 let i nadále trvá. Svaz již dříve potvrdil její zavedení od sezony 2026/27, ovšem Asociace profesionálních klubů (APK) znovu žádá po Výkonném výboru přehodnocení tohoto stanoviska. „V aktuální situaci by šlo o nesystémový krok, který by za obrovských finančních nákladů nepřinesl očekávané výsledky,“ vadí jim.
Václav Nedorost smutní po prohře Česka s Finskem na Hlinka Gretzky Cupu.

Václav Nedorost smutní po prohře Česka s Finskem na Hlinka Gretzky Cupu. | foto: ČTK

Generální ředitel klubu Petr Vosmík vystoupil na tiskové konferenci hokejového...
Obránce Lukáš Kachlíř
Obránce Lukáš Kachlíř
Domácí tým slaví gól, zleva Jakub Fibigr, Tomáš Poletín a Adam Titlbach.
42 fotografií

Český svaz ledního hokeje (ČSLH) o vzniku nové věkové kategorie informoval v červnu, podle něj tím mládežnický hokej dokáže v budoucnu držet krok s nejvyspělejšími zeměmi.

APK uznává, že tento systém jinde funguje, ovšem namítá, že se české prostředí v tomto ohledu značně liší.

„Naše hokejová základna nemá dostatečnou šíři a kvalitu, aby zavedení nové kategorie U16 splnilo proklamované cíle. Těmi má být lepší sportovní rozvoj mladých hráčů pro vrcholový hokej a udržení více českých hráčů v domácích mládežnických soutěžích,“ uvádí v prohlášení a dodává, že si nemyslí, že by toto rozhodnutí mělo uvedené cíle naplnit.

Navíc přidala i další body, které podle ní brání kategorii U16 k úspěšnému fungování.

Rozmělnila by kvalitu mládežnických soutěží, nižším soutěžím by rázem hrozily existenční problémy, projekt by znamenal nadměrné náklady na provoz a také prý nemá hromadnou podporu napříč hnutím, byť u VV našel většinový souhlas (nejtěsnějším možným poměrem).

V něm za extraligu sedí Aleš Kmoníček (Hradec Králové), Marek Chmiel (Třinec), Jan Tůma (Mladá Boleslav) a Petr Vosmík (Sparta).

Extraliga dál bojuje proti nápadu svazu. Odmítá vznik nové mládežnické kategorie

„Tento postoj extraligových klubů je odrazem jejich vnímání fungování mládežnických soutěží, nikoliv projevem jakéhokoliv střetu zástupců APK ve svazovém výkonném výboru s prezidentem ČSLH Aloisem Hadamczikem. Byly to právě kluby ELH, kdo inicioval, aby otázka plánované reformy prošla v hnutí hlubší odbornou diskuzí,“ přidává APK.

Prohlášení na sociálních sítích uveřejnila i Sparta. Generální ředitel Vosmík uvádí, že kluby budou muset do kategorie U16 investovat ještě víc peněz než avizované 3-4 miliony korun.

„Jde například o vytvoření důstojného zázemí pro téměř dospělé hráče, péči a stravování, které dotace od svazu ani příspěvky rozhodně nepokryjí.“

Generální ředitel klubu Petr Vosmík vystoupil na tiskové konferenci hokejového klubu Sparta Praha před začátkem extraligové sezony.

Sparta bude kvůli nové soutěži muset hledat minimálně pět hodin týdně na tréninky a několik dalších hodin kvůli zápasům. „O tento čas bohužel obereme současné kategorie,“ povzdechl si Vosmík.

I podle něj tímto rozhodnutím utrpí kvalita mládežnického hokeje. „Zachovat U15 a přidat U16 jako soutěž navíc je příliš. Rodiče budou možná nadšení, že jejich děti hrají „nejvyšší soutěž“, ale konkurence bude slabší.“

S nápadem svazu podle Vosmíka nesouhlasí nejen sparťanští trenéři mládeže, ale také všechny extraligové kluby: „Chtěli bychom mládež podpořit úplně jinými a efektivnějšími způsoby než násilně zavedeným pokusem, který český hokej bude stát 60 až 80 milionů korun.“

Čeští hráči smutní po prohraném zápase s Kanadou na Hlinka Gretzky Cupu.

V současném systému existují kategorie do 20, do 17 a do 15 let. Po plánovaném přerodu by měly fungovat kategorie do 20, do 18, do 16 a do 15 let.

Co si svaz od nové soutěže slibuje? Udržení většího počtu hokejistů v tuzemském prostředí a zabránění jejich odchodu do ciziny, kde v mládežnických kategoriích panuje větší konkurence.

Na svazu se o změnách dlouze debatovalo, proběhlo i několik hlasování. Výkonný výbor zprvu zastával nesouhlasné stanovisko, ale nakonec se přeci jen podařilo získat těsnou většinu.

„Změna má od samého počátku velkou podporu prezidenta Aloise Hadamczika. Že se to povedlo, je jeho velká zásluha, která umožní českému mládežnickému hokeji držet krok s těmi nejvyspělejšími zeměmi,“ hlásil v červnu šéf rozvoje mládeže Pavel Geffert.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Totální destrukce, výprask. Česká dvacítka zničila Slováky deseti góly, díval se i Rulík

Mělo jít o tvrdé federální derby plné ostrých soubojů, ideálně s dramatickou koncovkou. Té se ale fanoušci v Chomutově nedočkali, ovšem zklamaní rozhodně neodcházeli. Ještě aby jo, vždyť čeští...

Rantanenova aféra. Hvězdný útočník včas nenastoupil do armády, čelí tučné pokutě

Jen pár hodin rozhodlo, že si hokejista Mikko Rantanen ve Finsku zadělal na malér. Pozornost v Evropě i v zámoří nyní přitahuje jeho pozdní reakce z dubna 2024. Hvězdný útočník se dle obvinění...

Pocta pro Jágra. V Pittsburghu ho s dalšími osobnostmi uvedou do klubové Síně slávy

Jaromír Jágr bude uveden do Síně slávy hokejových Pittsburgh Penguins, která se rozroste o nové členy po dvanáctileté pauze. V následujících třech letech do ní vstoupí deset osobností. Nejbližší...

Vynechal jsi MS? Olympiáda tě mine. Američané přehlíží vycházející hvězdu NHL

Už teď, pět a půl měsíce před startem olympijských her, lze předpokládat, že některé nominace hokejových reprezentací vyvolají alespoň mírné pozdvižení. Zase přijdou na řadu diskuze, kdo v nich komu...

Kolečko natočil dojemný klip Litvínove, nezhasni! Premiéru uvidí fanoušci

Potřebují ne kolečko, ale celý náklaďák peněz, aby spasili hokejovou baštu, proto mobilizace záchranářů a fanoušků pokračuje. Před sezonou se potkají v sobotu 6. září na akci Litvínove, nezhasni! v...

Extraliga žádá svaz: Odložte kategorii U16. Naše základna nemá takovou kvalitu

Dlouho trvající sága ohledně kategorie hokejistů do 16 let i nadále trvá. Svaz již dříve potvrdil její zavedení od sezony 2026/27, ovšem Asociace profesionálních klubů (APK) znovu žádá po Výkonném...

28. srpna 2025  14:58

Školák mezi muži. Talent Kachlíř si říká o místo v sestavě libereckých hokejistů

Je mu teprve patnáct a musí ještě trochu povyrůst, i přes nízký věk už se ale směle dere do sestavy extraligového Liberce. Obránce Lukáš Kachlíř, který patří k zářivým talentům českého hokeje, je...

28. srpna 2025  14:23

Napětí na Slovensku. Klub dluží i Gudasovi, hráč hrozí soudem: Už nebudu zticha!

Neprožívají klidné léto. Spíš pekelně nepříjemné. Začalo to zmařenými nadějemi na postup do nejvyšší slovenské soutěže, pak Skalica přiznala finanční potíže. A teď se přidala i veřejná stížnost...

28. srpna 2025  14:05

Kolečko natočil dojemný klip Litvínove, nezhasni! Premiéru uvidí fanoušci

Potřebují ne kolečko, ale celý náklaďák peněz, aby spasili hokejovou baštu, proto mobilizace záchranářů a fanoušků pokračuje. Před sezonou se potkají v sobotu 6. září na akci Litvínove, nezhasni! v...

28. srpna 2025  8:34,  aktualizováno  12:51

Adame, Adame, pojďte k nám! I Titlbach demoloval Slováky: Říkají mi Venco

Jmenuje se Adam, občas na něj houknou Venco. Teď tenhle Václav Titlbach, tedy pardon, Adam Titlbach zazářil při demolici Slováků, které česká hokejová dvacítka zostudila 10:2 při středečním startu...

28. srpna 2025  12:20

Dynamo upravilo program přípravy. Červenka je zpět a mohl by stihnout generálku

Kromě tradičního souboje s „béčkem“ chtěli pardubičtí hokejisté v přípravě původně měřit síly výhradně se zahraničními soupeři. Nakonec ale Dynamo musí od záměru upustit a na seznam přátelských...

28. srpna 2025  10:48

Totální destrukce, výprask. Česká dvacítka zničila Slováky deseti góly, díval se i Rulík

Mělo jít o tvrdé federální derby plné ostrých soubojů, ideálně s dramatickou koncovkou. Té se ale fanoušci v Chomutově nedočkali, ovšem zklamaní rozhodně neodcházeli. Ještě aby jo, vždyť čeští...

28. srpna 2025  10:26

Žemlička mladší na scéně: Finsko jsme s tátou vybrali, ať se oprostím od jména

Jeho táta působil na mimosparťanské fanoušky jako rudý hadr na býka, teď se na scéně objevuje Richard Žemlička mladší. Odchovanec pražské Sparty, který však už dvě sezony hokejově roste ve Finsku a...

27. srpna 2025  14:02,  aktualizováno  22:11

Dal pět gólů, přesto prohráli. Na Slovensku válí Kanaďan s poskvrněnou minulostí

Jen si to představte. Od začátku zápasu značně ztrácíte, dokonce prohráváte výraznějším rozdílem, ale vy se postavíte na hlavu a začnete úřadovat. Jeden, druhý, třetí. Dokonce ještě čtvrtý a pátý. Ze...

27. srpna 2025  13:03

Víc peněz pro účastníky, méně pro vítěze i další změny. Vše důležité o Lize mistrů

Měření evropských hokejových klubů je opět tady. Ve čtvrtek 28. srpna startuje jedenáctý ročník Ligy mistrů, nechybí ani trojnásobné české zastoupení. Vybrali jsme pro vás ty nejdůležitější...

27. srpna 2025  10:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V extralize zůstanu, dokud mě někdo bude chtít, usmívá se plzeňský bek Percy

V české nejvyšší soutěži se chystá už na pátou extraligovou sezonu. Po dvou letech v Českých Budějovicích a poté ve Vítkovicích vyztužil v létě obránce Stuart Percy defenzivu plzeňské Škody.

27. srpna 2025  9:34

Litvínov vyzrál na Vary, Kladno počtvrté v řadě prohrálo. Třinec rozhodl v závěru

Hokejisté Litvínova zdolali v přípravě na extraligu Karlovy Vary 3:1 a oplatili jim porážku z předešlého vzájemného zápasu. Liberec vyhrál na ledě Kladna 3:1 a připravil Rytířům čtvrtý nezdar za...

26. srpna 2025  20:05,  aktualizováno  20:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.