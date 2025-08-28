Extraliga žádá svaz: Odložte kategorii U16. Naše základna nemá takovou kvalitu

Český svaz ledního hokeje (ČSLH) o vzniku nové věkové kategorie informoval v červnu, podle něj tím mládežnický hokej dokáže v budoucnu držet krok s nejvyspělejšími zeměmi.
APK uznává, že tento systém jinde funguje, ovšem namítá, že se české prostředí v tomto ohledu značně liší.
„Naše hokejová základna nemá dostatečnou šíři a kvalitu, aby zavedení nové kategorie U16 splnilo proklamované cíle. Těmi má být lepší sportovní rozvoj mladých hráčů pro vrcholový hokej a udržení více českých hráčů v domácích mládežnických soutěžích,“ uvádí v prohlášení a dodává, že si nemyslí, že by toto rozhodnutí mělo uvedené cíle naplnit.
⚠️🏒APK LH, která dlouhodobě poukazuje mj. na nedostatečnou šíří základny českého hokeje pro vznik další mládežnické kategorie, vyzývá VV ČSLH k odložení záměru zřídit od sezóny 2026/2027 novou kategorii U16.— APK LH (@apklh2022) August 27, 2025
Navíc přidala i další body, které podle ní brání kategorii U16 k úspěšnému fungování.
Rozmělnila by kvalitu mládežnických soutěží, nižším soutěžím by rázem hrozily existenční problémy, projekt by znamenal nadměrné náklady na provoz a také prý nemá hromadnou podporu napříč hnutím, byť u VV našel většinový souhlas (nejtěsnějším možným poměrem).
V něm za extraligu sedí Aleš Kmoníček (Hradec Králové), Marek Chmiel (Třinec), Jan Tůma (Mladá Boleslav) a Petr Vosmík (Sparta).
Extraliga dál bojuje proti nápadu svazu. Odmítá vznik nové mládežnické kategorie
„Tento postoj extraligových klubů je odrazem jejich vnímání fungování mládežnických soutěží, nikoliv projevem jakéhokoliv střetu zástupců APK ve svazovém výkonném výboru s prezidentem ČSLH Aloisem Hadamczikem. Byly to právě kluby ELH, kdo inicioval, aby otázka plánované reformy prošla v hnutí hlubší odbornou diskuzí,“ přidává APK.
Prohlášení na sociálních sítích uveřejnila i Sparta. Generální ředitel Vosmík uvádí, že kluby budou muset do kategorie U16 investovat ještě víc peněz než avizované 3-4 miliony korun.
„Jde například o vytvoření důstojného zázemí pro téměř dospělé hráče, péči a stravování, které dotace od svazu ani příspěvky rozhodně nepokryjí.“
Sparta bude kvůli nové soutěži muset hledat minimálně pět hodin týdně na tréninky a několik dalších hodin kvůli zápasům. „O tento čas bohužel obereme současné kategorie,“ povzdechl si Vosmík.
I podle něj tímto rozhodnutím utrpí kvalita mládežnického hokeje. „Zachovat U15 a přidat U16 jako soutěž navíc je příliš. Rodiče budou možná nadšení, že jejich děti hrají „nejvyšší soutěž“, ale konkurence bude slabší.“
S nápadem svazu podle Vosmíka nesouhlasí nejen sparťanští trenéři mládeže, ale také všechny extraligové kluby: „Chtěli bychom mládež podpořit úplně jinými a efektivnějšími způsoby než násilně zavedeným pokusem, který český hokej bude stát 60 až 80 milionů korun.“
V současném systému existují kategorie do 20, do 17 a do 15 let. Po plánovaném přerodu by měly fungovat kategorie do 20, do 18, do 16 a do 15 let.
Co si svaz od nové soutěže slibuje? Udržení většího počtu hokejistů v tuzemském prostředí a zabránění jejich odchodu do ciziny, kde v mládežnických kategoriích panuje větší konkurence.
Na svazu se o změnách dlouze debatovalo, proběhlo i několik hlasování. Výkonný výbor zprvu zastával nesouhlasné stanovisko, ale nakonec se přeci jen podařilo získat těsnou většinu.
„Změna má od samého počátku velkou podporu prezidenta Aloise Hadamczika. Že se to povedlo, je jeho velká zásluha, která umožní českému mládežnickému hokeji držet krok s těmi nejvyspělejšími zeměmi,“ hlásil v červnu šéf rozvoje mládeže Pavel Geffert.