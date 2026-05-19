APK reaguje na Dědkovu nabídku: Schůzka teď není smysluplná, dodejte podklady

Dědek v minulých dnech zaujal nabídkou práva na extraligu ve výši 9,6 miliardy, která by od roku 2028 chtěla získat jeho firma Relmost na patnáct let.
V rámci toho majitel pardubického klubu usiluje o zrušení baráže, zvýšení kvality stadionů či přivedení zahraničního celku do soutěže.
APK však už v minulém týdnu reagovala, že Dědkovu nabídku nelze považovat za seriózní. „Nezohledňuje totiž základní a veřejně známé okolnosti a neobsahuje parametry, které by tak významný návrh musel mít.“
|
Extraliga nechápe nabídku miliard od Dědka: Nepovažujeme ji za seriózní
„Jakmile od společnosti obdržíme dostatečně určité a strukturované písemné podklady, jsme připraveni je řádně prostudovat a následně zvážit další postup, včetně případného osobního jednání. Do té doby však schůzku nepovažujeme za smysluplnou,“ uvedli nyní prezident Jan Tůma a ředitel Martin Loukota ze zmíněné asociace.
Problémem má být stručný a nejasný obsah předložené nabídky.
„Excelová tabulka s projekcí příjmů sama o sobě není nabídkou, pokud z ní není zřejmé, co je jejím konkrétním předmětem, jaké je protiplnění, jaká práva mají být převáděna, za jakých podmínek, s jakými garancemi a v jakém právním rámci,“ přibližuje APK.
Konkrétní představu požaduje také v otázce transparentnosti, dodržování pravidel hospodářské soutěže a možného střetu zájmů.
Asociace na něj upozornila už v minulém týdnu, když by práva na tuzemskou nejvyšší soutěž získala firma majitele aktuálního extraligového mistra.
„Musí být zcela zřejmé, že nejde o účelový materiál sledující jiný cíl než skutečný zájem uzavřít obchodní vztah. Právě tato rovina má podle APK přímý dopad na důvěryhodnost celé věci,“ stojí dále v prohlášení.
|
Dědek zbrojí proti extralize, vadí mu chování fanoušků Sparty. Ta se odvolává
Práva ještě na další dva roky drží agentura BPA, jež ročně soutěži dává 200 milionů korun. Dědkova nabídka by měla zajišťovat příjem více než dvojnásobný, potenciálně 500 milionů ročně s postupným navyšováním v dalších letech.
APK ovšem avizovala, že mezi lety 2028 až 2032 bude práva obchodovat formou balíčků a plně ve své režii.