Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

APK reaguje na Dědkovu nabídku: Schůzka teď není smysluplná, dodejte podklady

Autor:
  18:40
Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) opětovně žádá Petra Dědka o doplnění nabídky na získání televizních a marketingových práv české extraligy. Uvedla to ve svém úterním prohlášení, kde znovu připomněla, že návrh v této podobě nepovažuje za seriózní.

Petr Dědek (uprostřed) při zahájení provozu nové Akademie Dynama Pardubice | foto: HC Dynamo

Dědek v minulých dnech zaujal nabídkou práva na extraligu ve výši 9,6 miliardy, která by od roku 2028 chtěla získat jeho firma Relmost na patnáct let.

V rámci toho majitel pardubického klubu usiluje o zrušení baráže, zvýšení kvality stadionů či přivedení zahraničního celku do soutěže.

APK však už v minulém týdnu reagovala, že Dědkovu nabídku nelze považovat za seriózní. „Nezohledňuje totiž základní a veřejně známé okolnosti a neobsahuje parametry, které by tak významný návrh musel mít.“

Extraliga nechápe nabídku miliard od Dědka: Nepovažujeme ji za seriózní

„Jakmile od společnosti obdržíme dostatečně určité a strukturované písemné podklady, jsme připraveni je řádně prostudovat a následně zvážit další postup, včetně případného osobního jednání. Do té doby však schůzku nepovažujeme za smysluplnou,“ uvedli nyní prezident Jan Tůma a ředitel Martin Loukota ze zmíněné asociace.

Problémem má být stručný a nejasný obsah předložené nabídky.

„Excelová tabulka s projekcí příjmů sama o sobě není nabídkou, pokud z ní není zřejmé, co je jejím konkrétním předmětem, jaké je protiplnění, jaká práva mají být převáděna, za jakých podmínek, s jakými garancemi a v jakém právním rámci,“ přibližuje APK.

Ředitel APK LH Martin Loukota

Prezident APK LH Jan Tůma

Konkrétní představu požaduje také v otázce transparentnosti, dodržování pravidel hospodářské soutěže a možného střetu zájmů.

Asociace na něj upozornila už v minulém týdnu, když by práva na tuzemskou nejvyšší soutěž získala firma majitele aktuálního extraligového mistra.

„Musí být zcela zřejmé, že nejde o účelový materiál sledující jiný cíl než skutečný zájem uzavřít obchodní vztah. Právě tato rovina má podle APK přímý dopad na důvěryhodnost celé věci,“ stojí dále v prohlášení.

Dědek zbrojí proti extralize, vadí mu chování fanoušků Sparty. Ta se odvolává

Práva ještě na další dva roky drží agentura BPA, jež ročně soutěži dává 200 milionů korun. Dědkova nabídka by měla zajišťovat příjem více než dvojnásobný, potenciálně 500 milionů ročně s postupným navyšováním v dalších letech.

APK ovšem avizovala, že mezi lety 2028 až 2032 bude práva obchodovat formou balíčků a plně ve své režii.

Vstoupit do diskuse

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Chceme otestovat nováčky a obhájit titul, ujišťuje trenér. USA si ale cestu komplikují

Joseph Woll z USA inkasuje v zápase se Švýcarskem.

Tři zápasy, dvě porážky. Spojené státy přivezly na mistrovství světa tradičně tým plný nováčků, aby v Evropě sice nabíral cenné zkušenosti, ale zároveň bojoval o titul. Američtí hokejisté však svými...

19. května 2026  18:42

ONLINE: Norsko s čistým kontem zdolalo Itálii. Slovensko nastoupí proti Slovinsku

Sledujeme online
Christian Kaasastul oslavuje třetí gól Norska proti Itálii.

Norští hokejisté si připsali druhou výhru s čistým kontem a po Slovinsku na mistrovství světa zdolali 4:0 také Itálii. Ve večerním duelu skupiny B se od 20.20 utkávají Slovinci se Slováky. Zápas...

19. května 2026  18:31,  aktualizováno  18:40

APK reaguje na Dědkovu nabídku: Schůzka teď není smysluplná, dodejte podklady

Petr Dědek (uprostřed) při zahájení provozu nové Akademie Dynama Pardubice

Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) opětovně žádá Petra Dědka o doplnění nabídky na získání televizních a marketingových práv české extraligy. Uvedla to ve svém úterním prohlášení,...

19. května 2026  18:40

ONLINE: Lotyšsko - Rakousko 1:2, při přesilovce se trefuje Nissner

Sledujeme online
Oskars Batna z Lotyšska v šanci před rakouskou brankou.

Pátý den hokejového mistrovství světa pokračuje dalšími dvěma zápasy skupiny A. Nejprve se v Curychu od 16.20 představí Lotyšsko proti zatím stoprocentnímu Rakousku. Ve večerním duelu pak Maďarsko...

19. května 2026  18:12

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

19. května 2026  16:09

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi ve volném dnu trénovali, ve středu je čeká Itálie

Sledujeme online
Hokejový útočník Jan Mandát pálí během tréninku české reprezentace před...

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

19. května 2026  15:14

Zůstáváme nohama na zemi, řekl Kalous. Kempný zpět v tréninku, chyběl Hronek

Trénink českých hokejistů v malé dřevěné hale ve švýcarském Fribourgu, který...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Nálada veselá, účast bohatá. Národní tým měl na brzké odpoledne naplánovaný dobrovolný trénink. V předchozích případech se jej na mistrovství světa zúčastnila jen hrstka hokejistů, tentokrát chyběli...

19. května 2026  14:40

Kouči, co se předem loučí. Nejen Rulík, na hokejovém MS je k vidění zvláštní trend

Premium
Radim Rulík a Sam Hallam

Zažívá podobnou situaci jako Radim Rulík. S tím rozdílem, že švédský kouč Sam Hallam o svém konci na střídačce hokejového národního týmu ví daleko déle. A nedostal na vybranou. Jejich týmy v pondělí...

19. května 2026

Pavouk MS v hokeji 2026: program play off a možní soupeři Česka ve čtvrtfinále

Tomáš Galvas (vlevo) a Simon Holmström se přetlačují u mantinelu.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Turnaj ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. V průběžně aktualizovaném přehledu najdete systém a rozpis zápasů play...

19. května 2026  11:43

Nejlepší výkon? Podle čtenářů těsně ne. Opět vyzdvihli Galvase, Ščotka smolařem

Čeští hokejisté slaví triumf nad Švédskem.

Připsali si velké vítězství nad těžkým soupeřem. Přesto podle čtenářů iDNES.cz podali čeští hokejisté na mistrovství světa proti Švédsku (4:3) s výslednou známkou 2,17 o trochu horší výkon než v...

19. května 2026  11:31

Totální úpadek, kritizují ve Švédsku prohru s Čechy. Přijde šance pro dalšího mladíka?

Švédští hokejisté smutní po porážce s českým týmem.

Situaci si zkomplikovali a nyní čelí výrazné kritice. Ve Švédsku po prohře s Českem 3:4 roste panika, rozebírá se především nevydařený start zápasu, ale také vyhlídky směrem k případnému čtvrtfinále...

19. května 2026  11:02

Posila s visačkou „nej“. Ve Zlíně chci zažít týmový úspěch, hlásí hokejista Číp

Útočník Radek Číp je novou posilou zlínských hokejistů.

Nejlepší střelec. Nejproduktivnější hráč. Nejlepší útočník i hráč sezony podle hlasování sportovních manažerů první hokejové ligy. S visačkou „nej“ přestoupil ze Sokolova do Zlína Radek Číp. „Sezona...

19. května 2026  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.