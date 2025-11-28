Tipsport extraliga 2025/26

Disciplinárka trestá Pospíšila. Slovenský útočník bude Brnu chybět v Litvínově

Autor: ,
  10:25
Hokejisté Komety Brno budou v pátečním extraligovém utkání v Litvínově postrádat slovenského útočníka Kristiána Pospíšila, který dostal za faul na olomouckého Roka Macucha trest na jeden zápas a pokutu ve výši deseti procent základní měsíční odměny. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) informovala o rozhodnutí disciplinární komise na svém webu.

Útočník Kristián Pospíšil na prvním tréninku Komety Brno na ledě v nové sezoně. (28. července 2025) | foto: ČTK

Pospíšil trefil Macuha ve 26. minutě úterního utkání ramenem, od rozhodčích žádný trest nedostal. Disciplinární komise ve zkráceném řízení posoudila jeho zákrok jako napadení, za které hrozí trest až na čtyři zápasy.

Machovský přivítal syna a zdeptal mistra. Narozeniny bosse i klubu Brnu zhořkly

„Hráč primárně zasáhl hrudník protihráče, který nebyl v držení puku,“ uvedla komise. Faulovaný slovinský útočník neutrpěl zranění a zápas dohrál.

Pospíšil je s 18 body za pět gólů a 13 asistencí čtvrtým nejproduktivnějším hráčem Komety v sezoně.

Vstoupit do diskuse

27. kolo

Kompletní los

28. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 28 13 4 1 10 86:69 48
2. HC Dynamo PardubicePardubice 25 12 2 3 8 76:57 43
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 25 12 2 3 8 67:49 43
4. HC Oceláři TřinecTřinec 25 12 3 1 9 73:63 43
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 26 13 0 4 9 67:62 43
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 25 11 4 1 9 67:53 42
7. HC Kometa BrnoKometa 25 12 1 3 9 69:65 41
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 26 11 3 2 10 69:73 41
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 26 10 3 2 11 75:73 38
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 25 11 1 2 11 61:68 37
11. HC OlomoucOlomouc 26 11 1 2 12 55:69 37
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 26 9 3 2 12 53:59 35
13. Rytíři KladnoKladno 26 7 3 4 12 63:81 31
14. HC Verva LitvínovLitvínov 26 4 2 2 18 45:85 18
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Vynikal tak, že kvůli němu změnili pravidla. Vzali mi talent, naštval se brankář Brodeur

Premium
LEGENDÁRNÍ PŘEBRONÍK. Hokejový brankář a velký technik Martin Brodeur z New...

Představte si, že máte oproti kolegům cennou schopnost navíc. Načež přijde zásah shůry, který vás o výhodu připraví. Legendární hokejový gólman Martin Brodeur pocítil velkou nespravedlnost před...

Sparta jde do čela, poslední Litvínov vyzrál na Třinec. Pardubice i Kometa padly

Sparťanští hokejisté se radují z gólu Filipa Chlapíka.

Hokejová extraliga přinesla ve 25. kole změnu v čele tabulky. Do něj se dostala Sparta, jež deklasovala Kladno 7:3, a sesadila tak Třinec, který prodloužil mizérii porážkou s posledním Litvínovem...

Stačila jedna rána. Gudas v bitce vypnul soupeře, z ledu mu pomáhali spoluhráči

Jeffrey Viel (48) z Boston Bruins a Radko Gudas (7) z Anaheim Ducks se perou.

Když soupeři v NHL potkají Anaheim, musí se opět mít více na pozoru. Po zámořských kluzištích znovu bruslí Radko Gudas. Uzdravený, odpočatý, v plné síle a s chutí do hokeje. Český hokejista předvedl...

Disciplinárka trestá Pospíšila. Slovenský útočník bude Brnu chybět v Litvínově

Útočník Kristián Pospíšil na prvním tréninku Komety Brno na ledě v nové sezoně....

Hokejisté Komety Brno budou v pátečním extraligovém utkání v Litvínově postrádat slovenského útočníka Kristiána Pospíšila, který dostal za faul na olomouckého Roka Macucha trest na jeden zápas a...

28. listopadu 2025  10:25

Snaha je málo. Někteří hráči mě absolutně nepřesvědčili, říká zlínský kouč Oremus

Hlavní trenér Zlína Peter Oremus v zápase s Litoměřicemi.

Třetí trenér za dva týdny, desátá porážka v řadě. Prvoligové hokejisty RI Okna Zlín neprobral ani Peter Oremus. Středeční domácí porážka 1:2 od Litoměřic přiblížila Berany bod od posledního místa,...

28. listopadu 2025  9:33

Příležitost z nouze, netradiční role. Ve Vancouveru věří, že Kämpf bude bodový

David Kämpf se soustředí na vhazování.

Conor Garland, přední útočník hokejových Vancouver Canucks, před pár dny na adresu nového spoluhráče Davida Kämpfa pronesl: „Trochu si vyčítám, že jsme párkrát neotevřeli oči. Dave už mohl mít tři...

28. listopadu 2025  7:47

Rusové se soudí. My však jejich start na olympiádě nepřipustíme, říká Hamza

Jevgenij Usťugov během závodu SP s hromadným startem na 15 kilometrů v Pokljuce.

Sportovní arbitráž CAS zvrátila rozhodnutí mezinárodních federací saní, bobů a skeletonu, které si předtím odhlasovaly, že ruští sportovci nemohou startovat na hrách v Milánu ani jako „neutrálové“....

27. listopadu 2025  17:05

Galvas dorovnal extraligový počin staršího bratra. Hokej řešíme každý den, říká

Chomutov, 27. 8. 2025. Turnaj pěti zemí U20. Česko U20 - Slovensko U20. Tomáš...

Geny rodinného klanu Galvasů by bylo záhodno zamrazit a uchovat pro další generace. Dnes šestačtyřicetiletý Lukáš Galvas už má kariéru za sebou, jako aktivní hráč stihl více než 1 050 startů v české...

27. listopadu 2025  13:18

Smolný konec české lajny v Bostonu. Blümel kouše další ránu, v noci se zranil

Matěj Blümel se raduje z gólu Bostonu na ledě Anaheimu.

Už se zdálo, že konečně dostává šanci. Jenže český útočník Matěj Blümel ji doposud nevyužil tak, jak si nejspíš přál. Ani společnost hokejových hvězd v NHL mu nepomohla k jedinému bodu, navíc se v...

27. listopadu 2025  12:40

Hokejové Dynamo může zůstat v enteria aréně, říká nová smlouva s městem

Pardubická enteria arena.

Majitel Dynama Pardubice Petr Dědek překvapil zástupce města, když je požádal o to, aby se extraliga mohla hrát dál v enteria areně. Pokud už schválenou opci využije, jeho tým bude muset v hale...

27. listopadu 2025  10:30

Nečas a Hronek pomohli k výhře dvěma asistencemi, Dobeš v NHL porazil Vejmelku

Útočník Colorada Martin Nečas kontroluje puk během utkání proti San Jose.

Martin Nečas pomohl v NHL hokejistům Colorada dvěma asistencemi k výhře 6:0 nad San Jose. Jednou přihrávkou podpořil vítězství Avalanche také Ivan Ivan. Vancouver i díky dvěma asistencím Filipa...

27. listopadu 2025  7:49,  aktualizováno  10:15

Centr Kořínek si zkusil hokej ve Freiburgu. Půl sezony jsem hrál beka, směje se

Petr Kořínek na lavičce plzeňských hokejistů

Na jaře 2003 mu bylo už sedmatřicet, jeho kariéra se pomalu chýlila ke konci. Měl za sebou parádní sezonu na Slovensku – ve Zvolenu v nejvyšší soutěži nasbíral přes šedesát kanadských bodů. Tehdy...

27. listopadu 2025  10:02

Desátá prvoligová porážka v řadě. Ani kouč Oremus zatím Zlín nespasil

Zlínský hlavní trenér Peter Oremus.

Zlín v první hokejové lize prohrál už podesáté v řadě, nepomohla mu ani další trenérská změna. Berani na domácím ledě nestačili v 26. kole na Litoměřice a podlehli 1:2. O vítězství druhého týmu...

26. listopadu 2025  21:46

Plzeň nadělila Vítkovicím bůra za osmnáct minut, tabulkového soupeře smetla 7:0

Zklamaný vítkovický brankář Klimeš jako by nevěřil, co se to v Plzni děje.

Dohrávka mezi hokejisty Plzně a Vítkovic završila 26. extraligové kolo. Před zápasem dělil v tabulce oba soupeře jediný bod, o který byli Ostravané před Západočechy. Po středě to neplatí. Plzeň svého...

26. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  20:32

Český klenot, který ohromil New York. Šlo to všude, směje se Malík. Ani Jágr nechápal

Premium
NESMRTELNÝ MOMENT. Český obránce Marek Malík z New York Rangers v ikonickém...

Od Marka Malíka se moc nečekalo. „Letos se ještě neprosadil,“ prohodili komentátoři, když se statný obránce vydal k nájezdu. Musel, v patnácté sérii dramatického utkání New Yorku s Washingtonem na...

26. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.