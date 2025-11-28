Disciplinárka trestá Pospíšila. Slovenský útočník bude Brnu chybět v Litvínově

Pospíšil trefil Macuha ve 26. minutě úterního utkání ramenem, od rozhodčích žádný trest nedostal. Disciplinární komise ve zkráceném řízení posoudila jeho zákrok jako napadení, za které hrozí trest až na čtyři zápasy.
„Hráč primárně zasáhl hrudník protihráče, který nebyl v držení puku,“ uvedla komise. Faulovaný slovinský útočník neutrpěl zranění a zápas dohrál.
Pospíšil je s 18 body za pět gólů a 13 asistencí čtvrtým nejproduktivnějším hráčem Komety v sezoně.