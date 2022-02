Pardubický Camara: Musíme být připraveni na nahecované soupeře

Stávající třetí místo by totiž nemuselo dlouho vydržet - zespodu se tlačí konkurence vedená čtvrtou Plzní, jež má na Dynamo už pouze tříbodové manko.

„Podle mě to je tím, že jsme tak vysoko v tabulce, soupeři se na nás vyhecují a podají proti nám vynikající výkon,“ zamýšlel se 28letý Camara nad současným obdobím pardubického strádání.

„Vážně to nejsou snadné zápasy, i když by si fanoušci třeba mohli myslet, že by to být měly, protože se ti soupeři třeba nacházejí ve spodní části tabulky. Musíme být připraveni na to, že to takhle bude,“ nabádal.

Ze čtyř nedávných proher sedí druhá část Camarovy citace hlavně na Karlovy Vary (4:5), o něco méně už právě na Liberec, který se po bídném startu do ročníku kontinuálně zvedá a nyní je sedmý. Jednoznačně však bude pasovat na nadcházejícího protivníka Dynama: předposlední čtrnácté Kladno. To v uplynulých dvou kolech padlo 2:3 ve Zlíně a poté 1:4 v Olomouci.

Pardubičtí hokejisté změří v pátek od 18 hodin v Chomutově síly s předposledním Kladnem.

Camara má v mužstvu kladenských Rytířů hned čtyři krajany, brankáře Bowa a beky Donagheye, Dotchina a Wooda.

„Ale upřímně ani nevím, jestli to má na herní projev kladenského týmu nějaký zásadní vliv. Popravdě řečeno, ani mě moc nezajímá, kdo za soupeře nastupuje a jakým stylem se prezentuje. Soustředím se na nás, na naše cíle a úkoly, které chceme splnit. Ať už to je při hře pět na pět, v oslabení nebo například na buly,“ prohlásil.

Jak tedy utnout sérii proher?

„Asi náš hokej musíme hlavně zjednodušit, nesnažit se moc vymýšlet a přehrávat situace. Pak to konečně zlomíme a věřím, že nás to posílí před boji v play off. Tohle musíme pořešit a hrát jako tým.“