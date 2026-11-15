„Přijel nejlepší tým ligy, my si věřili, nevyšlo to. Prohráli jsme zaslouženě. Třinec byl výborně organizovaný, měli jsme méně prostoru a těžko jsme se za ně dostávali,“ smekl kladenský kapitán Miroslav Forman.
Rytíři zrovna slavili výročí 102 let od založení, během zápasu oznámili prodloužení smlouvy s brankářem Adamem Brízgalou do roku 2030, jenže tím veselení skončilo. Hrabíkův gól v úvodní třetině zrušili rozhodčí po videu, našli jeho kontakt s brankářem.
A pak to přišlo.
Od času 22:54 do 33:28 se hosté rozparádili, dvakrát skóroval Daňo, jednou Hudáček, v přesilovce kapitán Růžička. Hotovo, vyřešeno, adieu.
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Hradec loupil v Praze, Budějovice přehrály Pardubice. Vedoucí Třinec nezklamal
„První třetina byla oťukávací, protože je tady užší hřiště a musíte se přeorientovat na zámořský styl,“ tvrdil třinecký útočník Libor Hudáček. „Častěji hrajeme na větších kluzištích, zde je vše rychlejší, víc soubojů. Snažili jsme se jít do šatny za stavu 0:0, protože jak do Kladna přijedeme, dostaneme většinou rychlý gól.“
Nestalo se a potom už se Třinec vezl na vlně euforie, která ho letos neopouští. „Vyhráváme a dodržujeme systém, pak šance přijdou. Máme zkušený tým, střelce i nahrávače, díky tomu je pohoda v útočném pásmu, začalo nám to lepit,“ líbilo se Hudáčkovi, že v Kladně dali Oceláři čtyři góly, čímž dodrželi svůj skvostný střelecký průměr na zápas.
Šestinásobný český mistr vletěl do sezony jako uragán. Má 48 bodů, o devět víc než druhé, mistrovské Pardubice, o 16 víc než třetí, rozjeté Kladno, o 33 víc než poslední, tápající Olomouc. I Hudáček musel lovit v paměti, aby našel podobný rozlet.
„Vybavuji si jednu sezonu ve Slovanu Bratislava, to jsem byl ještě mladý. Není lehké v takové formě vydržet, vyhrávat a potvrzovat to zápas od zápasu. Mentálně to je složité, ale jsem rád, že trenér to drží a chce z nás vymačkat maximum,“ prohlásil nejproduktivnější Ocelář s 24 body (7+17). „Těší mě, že nemusíme řešit to, co minulé roky – kdy jsme byli i dvě hodiny pod Kladnem čtrnáctí. To bylo ještě psychicky náročnější. Doufám, že teď si vítěznou mentalitu udržíme dál.“
Výhra v Kladně by už tak vysoké sebevědomí měla podpořit. Vždyť Rytíři pod trenérem mistrů světa Radimem Rulíkem rozkvetli a před nedělní partií bodovali sedmkrát za sebou. Jenže hosté donutili kladenského kouče ke strohému hodnocení a zamračené tváři: „Mohl bych říct nepovedený zápas, ale tak to nebylo. Bylo to tak, že Třinec byl lepší ve všem a vyhrál zaslouženě. Jeho výkon byl jinde než náš.“
Oceláři se zase usmívali. Jako skoro po každém zápase.
„Bavili jsme se, že dnes to bude o jednom gólu, ale druhou třetinu jsme měli skvělou a napadalo nám to tam. Pak už jsme to museli ubránit, zabetonovat,“ vykreslil Hudáček. Jediný inkasovaný gól Třinec nevykolejil a dál dominuje. „Ještě je hodně bodů ve hře, vůbec se nedíváme, jak hrají soupeři pod námi. Soustředíme se jen na sebe, ale zatím to máme slušně rozehrané.“
Spíš víc než slušně.