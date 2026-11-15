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Tipsport extraliga 2026/27

Ani Kladno nezastavilo Třinec. Hudáček: Takový start jsem zažil jen ve Slovanu

Petr Bílek
  21:09
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Třinec slaví gól proti Kladnu.

Třinec slaví gól proti Kladnu. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Hokejisté Třince se radují z gólu proti Kladnu v 19. kole Tipsport extraligy.
Hokejové utkání mezi Kladnem a Třincem v 19. kole Tipsport extraligy.
Marko Daňo slaví gól Třince.
Kelly Klíma pálí na branku, zasahuje Marek Mazanec.
7 fotografií
Deset a půl minuty, čtyři góly. Třinecká smršť ve druhé třetině rozsekla nedělní trhák hokejové extraligy v Kladně, lídr si třetího podrobil 4:1 a zvýraznil svůj start z říše fantazie. Oceláři vyhráli už pošestnácté z devatenácti pokusů a jen ve dvou zápasech nebodovali.

„Přijel nejlepší tým ligy, my si věřili, nevyšlo to. Prohráli jsme zaslouženě. Třinec byl výborně organizovaný, měli jsme méně prostoru a těžko jsme se za ně dostávali,“ smekl kladenský kapitán Miroslav Forman.

Rytíři zrovna slavili výročí 102 let od založení, během zápasu oznámili prodloužení smlouvy s brankářem Adamem Brízgalou do roku 2030, jenže tím veselení skončilo. Hrabíkův gól v úvodní třetině zrušili rozhodčí po videu, našli jeho kontakt s brankářem.

A pak to přišlo.

Od času 22:54 do 33:28 se hosté rozparádili, dvakrát skóroval Daňo, jednou Hudáček, v přesilovce kapitán Růžička. Hotovo, vyřešeno, adieu.

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„První třetina byla oťukávací, protože je tady užší hřiště a musíte se přeorientovat na zámořský styl,“ tvrdil třinecký útočník Libor Hudáček. „Častěji hrajeme na větších kluzištích, zde je vše rychlejší, víc soubojů. Snažili jsme se jít do šatny za stavu 0:0, protože jak do Kladna přijedeme, dostaneme většinou rychlý gól.“

Nestalo se a potom už se Třinec vezl na vlně euforie, která ho letos neopouští. „Vyhráváme a dodržujeme systém, pak šance přijdou. Máme zkušený tým, střelce i nahrávače, díky tomu je pohoda v útočném pásmu, začalo nám to lepit,“ líbilo se Hudáčkovi, že v Kladně dali Oceláři čtyři góly, čímž dodrželi svůj skvostný střelecký průměr na zápas.

Třinec slaví gól proti Kladnu.
Hokejisté Třince se radují z gólu proti Kladnu v 19. kole Tipsport extraligy.
Hokejové utkání mezi Kladnem a Třincem v 19. kole Tipsport extraligy.
Marko Daňo slaví gól Třince.
7 fotografií

Šestinásobný český mistr vletěl do sezony jako uragán. Má 48 bodů, o devět víc než druhé, mistrovské Pardubice, o 16 víc než třetí, rozjeté Kladno, o 33 víc než poslední, tápající Olomouc. I Hudáček musel lovit v paměti, aby našel podobný rozlet.

„Vybavuji si jednu sezonu ve Slovanu Bratislava, to jsem byl ještě mladý. Není lehké v takové formě vydržet, vyhrávat a potvrzovat to zápas od zápasu. Mentálně to je složité, ale jsem rád, že trenér to drží a chce z nás vymačkat maximum,“ prohlásil nejproduktivnější Ocelář s 24 body (7+17). „Těší mě, že nemusíme řešit to, co minulé roky – kdy jsme byli i dvě hodiny pod Kladnem čtrnáctí. To bylo ještě psychicky náročnější. Doufám, že teď si vítěznou mentalitu udržíme dál.“

Kelly Klíma pálí na branku, zasahuje Marek Mazanec.

Marko Daňo slaví gól Třince.

Výhra v Kladně by už tak vysoké sebevědomí měla podpořit. Vždyť Rytíři pod trenérem mistrů světa Radimem Rulíkem rozkvetli a před nedělní partií bodovali sedmkrát za sebou. Jenže hosté donutili kladenského kouče ke strohému hodnocení a zamračené tváři: „Mohl bych říct nepovedený zápas, ale tak to nebylo. Bylo to tak, že Třinec byl lepší ve všem a vyhrál zaslouženě. Jeho výkon byl jinde než náš.“

Oceláři se zase usmívali. Jako skoro po každém zápase.

„Bavili jsme se, že dnes to bude o jednom gólu, ale druhou třetinu jsme měli skvělou a napadalo nám to tam. Pak už jsme to museli ubránit, zabetonovat,“ vykreslil Hudáček. Jediný inkasovaný gól Třinec nevykolejil a dál dominuje. „Ještě je hodně bodů ve hře, vůbec se nedíváme, jak hrají soupeři pod námi. Soustředíme se jen na sebe, ale zatím to máme slušně rozehrané.“

Spíš víc než slušně.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 19 15 1 1 2 76:42 48
2. HC Dynamo PardubicePardubice 19 12 1 1 5 71:47 39
3. Rytíři KladnoKladno 19 7 4 3 5 57:55 32
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 19 10 0 2 7 51:51 32
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 19 5 7 1 6 49:45 30
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 18 8 2 0 8 42:36 28
7. HC Sparta PrahaSparta 19 8 1 2 8 49:44 28
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 18 7 1 4 6 51:49 27
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 18 7 2 2 7 47:45 27
10. HC Kometa BrnoKometa 17 5 3 3 6 45:49 24
11. HC Verva LitvínovLitvínov 19 6 1 1 11 40:54 21
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 5 2 2 10 40:61 21
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 18 4 2 2 10 41:56 18
14. HC OlomoucOlomouc 19 3 1 4 11 35:60 15
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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