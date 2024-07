Pardubice posilují dál, zkušenost do obrany vnese reprezentant Šustr

„Andrejův životopis mluví za všechno. Přichází k nám kvalitní bek, který působil v těch nejlepších světových soutěžích a nyní chce prodat své zkušenosti v extralize. Jsem rád, že v našem dresu,“ řekl majitel klubu Petr Dědek.

Šustra čeká premiéra v extralize. Plzeňský odchovanec odešel z Česka v roce 2009, působil v univerzitní NCAA, v roce 2013 podepsal smlouvu jako nedraftovaný hráč s Tampa Bay. Od následující sezony si vybojoval místo v sestavě Lightning a hned v roce 2015 s týmem postoupil do finále Stanleyova poháru. Play off NHL ale vyhrálo Chicago.

Účastník Světového poháru 2016 později odešel do Anaheimu, následně strávil dvě sezony v KHL. Před třemi lety se do NHL vrátil, opět si zahrál za Tampa Bay a Anaheim, většinu času ale byl v nižší AHL. Loni zamířil do Kolína nad Rýnem. Celkově Šustr včetně play off v NHL odehrál 407 zápasů, ve kterých vstřelil 13 branek a přidal 61 asistencí.

„Věříme, že Andrej vnese do naší hry více tvrdosti. Věříme, že bude platný nejen v základní části, ale také v play off zápasech všech soutěží, které nás čekají“ uvedl sportovní ředitel Dynama Petr Sýkora.

Šustr je třetí posilou ambiciózních Pardubic, které na jaře podlehly ve finále play off extraligy Třinci. Již dříve Východočeši angažovali reprezentační útočníky Romana Červenku a Jiřího Smejkala. „Hodně kluků znám z minulosti. O to je to pro mě jednodušší. Moc se těším, až začneme,“ řekl Šustr.