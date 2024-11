Kam zamíří expardubický Šustr? Smysl dává Plzeň, může i do Německa

V Dynamu se Šustrovi nevedlo podle představ. Proto nepřekvapilo, že se po šestnácti zápasech s klubem domluvil na ukončení spolupráce.

„Záleží, co od něj Pardubice čekaly, jestli věděly, koho berou, a jaké na něj měly nároky,“ říká bývalý obránce Jakub Nakládal v nové epizodě podcastu Bomby k tyči.

„Pro mě je to typický případ, kdy hráč stráví celou kariéru v zahraničí, pak se vrátí do Čech a vystřízliví. Aby borcovi, který má několik set zápasů v NHL, někdo říkal, že moc kvedlá s pukem, tak to pro něj asi bylo vysvobození,“ dodává Nakládal.

Třiatřicetiletý obránce nastoupil v nejlepší lize světa do 362 utkání, ukázal se v Tampě a Anaheimu. V létě se po patnácti letech vrátil do Česka, extraligu si zahrál vůbec poprvé.

„Být Martinem Strakou, okamžitě mu volám a jedu pro něj do Pardubic. Plzeň potřebuje zkušenějšího beka, přijde mi to logické. Ale nevím, jestli o to má Šustr zájem, ale enormně by se jí hodil,“ vyzývá Smoleňák sportovního manažera Západočechů.

„S Plzní to moc nevidím, nevím, jestli by na něj měla peníze. Já jsem vycítil, že by byl spíš otevřený Německu, ale nebrání se ničemu,“ dodává expert Jakub Koreis.

Šustr u západních sousedů působil už v minulém ročníku, oblékal dres Kolínu nad Rýnem. Mezi lety 2019 a 2021 se mihl v čínském Kunlunu v KHL, jinak působil výhradně v zámoří.

Podle Koreise by se vytáhlý obránce mohl hodit Litvínovu, nejvíce pak prý Českým Budějovicím, kterým se v aktuální sezoně příliš nedaří.