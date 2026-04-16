Nestrašil: V posteli jsem nad kluky z Pardubic nepřemýšlel. Spartě přála chůva

Zatímco Oceláři v semifinále porazili Karlovy Vary 4:1 na zápasy, Pardubičtí se rvali se Spartou až do sedmého duelu, který ve středu vyhráli 1:0.
„Když to šlo, měli jsme doma jejich zápasy puštěné, jenže když po obýváku lítají tři děti, tak není prostor na to, abych si všímal nějakých detailů hry. Ale série to byla hezká, moc hezká a napínavá až do konce,“ komentoval Andrej Nestrašil druhé semifinále.
Přál jste si některé z těch mužstev více?
Z té dvojice si člověk bude těžko vybírat. Oba týmy jsou skvělé. Sparťané se v play off hodně zvedli a podávali skvělé výkony. To, jak vyhrávali těžké zápasy, jim dodávalo ohromné sebevědomí. Naopak Pardubice byly celou sezonu první, pak přešly přes Brno 4:0 a teď vyhrály těžkou sérii. Je to tak, jak to je.
Co se vám vybaví, když se řekne Pardubice?
Větší hřiště a pokřik Par-du-bi-ce. Těšíme se, bude to super série. Je to soupeř, se kterým jsme za minulé tři roky dvakrát hráli v play off. Už se tak nějak známe. Samozřejmě, že týmy jsou trochu obměněné, ale mají pořádně silný kádr. Roman Will jim chytá výborně, ale budeme se soustředit hlavně na to, co chceme hrát my.
Pardubický Roman Červenka je s osmi góly zatím nejlepší střelec play off. Zaměříte se na něj?
Ještě jsme se o tom nebavili. O jednotlivých hráčích. A ani nevím, jestli budeme. Spíš je to otázka na trenérský štáb. Ale když jde na led takový hráč, tak si to uvědomujete. I to, jaká je tam zrovna obrana, jací útočníci. A snažíte se nějakým způsobem tu svoji hru nastavit. Ano, Roman Červenka má hodně bodů, ale teď je rozhodili, Lukáš Sedlák hraje v jiné lajně. A to je další nebezpečný hráč. Je jich tam spousta. Jan Košťálek na modré čáře, jak napálil puk od modré Kubovi Kovářovi (brankáři Sparty) pod vikýř... Mají výborný tým a člověk si musí dávat pozor na všechny. Nemyslím si, že bychom se nějak speciálně zaměřovali na Romana, ačkoliv hraje skvělé play off.
Váš útok s Michalem a Ondřejem Kovařčíkovými také výborně šlape. Michal nedávno říkal, že si posíláte povedené akce z NHL...
My se koukáme spíš celkově na hokej. I na nás. Když se nám třeba nepovede zápas, tak se druhý den ráno potkáme a jdeme se na to podívat, abychom věděli, co bylo špatně. Jestli někdo z nás neměl nohy, jestli byl někdo líný. Trošku si to řekneme, aby to do dalšího zápasu bylo lepší. Ale ano, sledujeme NHL, je to nejlepší liga na světě a jsou v ní skvělí hráči. Akce tam jsou fantastické a člověk se jim chce nějakým způsobem přiblížit. Naše hra je však založená na poctivosti, na napadání a dohrání soubojů. Z toho třeba vznikají šance. Takže NHL, to už je trochu navíc.
Můžete Pardubické něčím překvapit?
Od toho jsou trenéři. Jejich práce je hledat slabiny druhého týmu a připravit systém tak, abychom byli úspěšní. Dlouho jsme nevěděli, s kým budeme hrát, ale teď už se na ně zaměříme a něco vymyslíme. Co, to pochopitelně říkat nebudu.
A už jste něco stačili vymýšlet?
Musíme se držet toho, co děláme my, co se nám povedlo, to je základ. Nemůžeme se přizpůsobovat hře soupeře. To nejde. A v návaznosti na to hledáme nějaké mezery, co se týče třeba přesilovky a tak dále. Koho napadat a podobně.
Během semifinále Pardubic se Spartou se ozývaly hlasy, že jde o předčasné finále. Jak se vám to poslouchalo, když Třinec z minulých šesti titulů získal pět?
To jsem ani nezaregistroval. Asi jsem zrovna koupal děti (usmál se). Ale to jsou takové věci pro vás, pro experty, pro studia. Určitě to je zajímavé pro lidi, ale jde to mimo nás. Známe naši sílu a věřím, že když budeme dělat to, co doteď, tak máme šanci.
Budou Pardubičtí pod větším tlakem než vy, když minulá dvě finále prohráli s vámi a s Brnem?
Miluju, když někdo říká, že od roku 2009 to bylo tak a tak… (smál se) Teď jsou tady nové týmy, noví hráči, je nová sezona, nové play off. Všechno se maže. Různé statistické věci jsou jen navenek, aby táhly lidi. Ve finále to nehraje vůbec žádnou roli. Člověk se tím nesmí nechat vůbec ovlivnit.
Ale pod tlakem Pardubičtí, kteří už několik let baží po titulu, budou, ne?
To se musíte zeptat jich. My se soustředíme na nás. Určitě jsem včera večer neležel v posteli a nepřemýšlel nad tím, jak se asi cítí kluci z Pardubic (usmál se). My jsme loni vypadli ve čtvrtfinále, takže máme ohromnou chuť. Cítím z kluků, že víra a chuť v mužstvu je. To je pro mě důležité.
V semifinále šlo i o to, zda budete začínat doma, což by bylo v případě postupu Sparty, anebo venku. Ovlivnilo vás to nějak?
Mě akorát v tom, že jsem musel napsat chůvě, že už v pátek bude muset pracovat. No, nedá se nic dělat. Myslela si, že možná ještě v pátek by si mohla odpočinout. K tomu musí přijet i moje máma postarat se o děti. Věděli jsme, že to může být tak i tak, byli jsme na to psychicky připravení.