Tipsport extraliga 2025/26

Nestrašil: V posteli jsem nad kluky z Pardubic nepřemýšlel. Spartě přála chůva

Jiří Seidl
  15:46
Pátou sezonu válí Andrej Nestrašil za hokejové Oceláře, s nimiž má tři tituly. Loni Třinečtí vypadli ve čtvrtfinále, ale letos jsou zpátky. Ve finále extraligy. Bitva startuje v sobotu (17.30) a v neděli (17.00) v Pardubicích, do Třince se přesune příští týden ve středu (18.00) a ve čtvrtek (17.00).
Andrej Nestrašil a Tory Dello před karlovarskou brankou.

Andrej Nestrašil a Tory Dello před karlovarskou brankou. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Andrej Nestrašil před karlovarskou brankou.
Gólman Karlových Varů Dominik Frodl sleduje souboj svého spoluhráče Dalimila...
Třinečtí hokejisté se radují z postupu do finále.
Karlovarský brankář Dominik Frodl pravým betonem vyráží puk před padajícím...
10 fotografií

Zatímco Oceláři v semifinále porazili Karlovy Vary 4:1 na zápasy, Pardubičtí se rvali se Spartou až do sedmého duelu, který ve středu vyhráli 1:0.

„Když to šlo, měli jsme doma jejich zápasy puštěné, jenže když po obýváku lítají tři děti, tak není prostor na to, abych si všímal nějakých detailů hry. Ale série to byla hezká, moc hezká a napínavá až do konce,“ komentoval Andrej Nestrašil druhé semifinále.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Přál jste si některé z těch mužstev více?
Z té dvojice si člověk bude těžko vybírat. Oba týmy jsou skvělé. Sparťané se v play off hodně zvedli a podávali skvělé výkony. To, jak vyhrávali těžké zápasy, jim dodávalo ohromné sebevědomí. Naopak Pardubice byly celou sezonu první, pak přešly přes Brno 4:0 a teď vyhrály těžkou sérii. Je to tak, jak to je.

Co se vám vybaví, když se řekne Pardubice?
Větší hřiště a pokřik Par-du-bi-ce. Těšíme se, bude to super série. Je to soupeř, se kterým jsme za minulé tři roky dvakrát hráli v play off. Už se tak nějak známe. Samozřejmě, že týmy jsou trochu obměněné, ale mají pořádně silný kádr. Roman Will jim chytá výborně, ale budeme se soustředit hlavně na to, co chceme hrát my.

Muž pro klíčové chvíle. Mandát uznal: Těžší sérii jsem nezažil. Třinci máme co vracet

Pardubický Roman Červenka je s osmi góly zatím nejlepší střelec play off. Zaměříte se na něj?
Ještě jsme se o tom nebavili. O jednotlivých hráčích. A ani nevím, jestli budeme. Spíš je to otázka na trenérský štáb. Ale když jde na led takový hráč, tak si to uvědomujete. I to, jaká je tam zrovna obrana, jací útočníci. A snažíte se nějakým způsobem tu svoji hru nastavit. Ano, Roman Červenka má hodně bodů, ale teď je rozhodili, Lukáš Sedlák hraje v jiné lajně. A to je další nebezpečný hráč. Je jich tam spousta. Jan Košťálek na modré čáře, jak napálil puk od modré Kubovi Kovářovi (brankáři Sparty) pod vikýř... Mají výborný tým a člověk si musí dávat pozor na všechny. Nemyslím si, že bychom se nějak speciálně zaměřovali na Romana, ačkoliv hraje skvělé play off.

Váš útok s Michalem a Ondřejem Kovařčíkovými také výborně šlape. Michal nedávno říkal, že si posíláte povedené akce z NHL...
My se koukáme spíš celkově na hokej. I na nás. Když se nám třeba nepovede zápas, tak se druhý den ráno potkáme a jdeme se na to podívat, abychom věděli, co bylo špatně. Jestli někdo z nás neměl nohy, jestli byl někdo líný. Trošku si to řekneme, aby to do dalšího zápasu bylo lepší. Ale ano, sledujeme NHL, je to nejlepší liga na světě a jsou v ní skvělí hráči. Akce tam jsou fantastické a člověk se jim chce nějakým způsobem přiblížit. Naše hra je však založená na poctivosti, na napadání a dohrání soubojů. Z toho třeba vznikají šance. Takže NHL, to už je trochu navíc.

Můžeme se v klidu koukat, říká Kovařčík. Sparta, nebo Pardubice? Je to jedno

Můžete Pardubické něčím překvapit?
Od toho jsou trenéři. Jejich práce je hledat slabiny druhého týmu a připravit systém tak, abychom byli úspěšní. Dlouho jsme nevěděli, s kým budeme hrát, ale teď už se na ně zaměříme a něco vymyslíme. Co, to pochopitelně říkat nebudu.

A už jste něco stačili vymýšlet?
Musíme se držet toho, co děláme my, co se nám povedlo, to je základ. Nemůžeme se přizpůsobovat hře soupeře. To nejde. A v návaznosti na to hledáme nějaké mezery, co se týče třeba přesilovky a tak dále. Koho napadat a podobně.

Během semifinále Pardubic se Spartou se ozývaly hlasy, že jde o předčasné finále. Jak se vám to poslouchalo, když Třinec z minulých šesti titulů získal pět?
To jsem ani nezaregistroval. Asi jsem zrovna koupal děti (usmál se). Ale to jsou takové věci pro vás, pro experty, pro studia. Určitě to je zajímavé pro lidi, ale jde to mimo nás. Známe naši sílu a věřím, že když budeme dělat to, co doteď, tak máme šanci.

Andrej Nestrašil a Tory Dello před karlovarskou brankou.
Andrej Nestrašil před karlovarskou brankou.
Gólman Karlových Varů Dominik Frodl sleduje souboj svého spoluhráče Dalimila Mikysky a třineckého Andreje Nestrašila.
Třinečtí hokejisté se radují z postupu do finále.
10 fotografií

Budou Pardubičtí pod větším tlakem než vy, když minulá dvě finále prohráli s vámi a s Brnem?
Miluju, když někdo říká, že od roku 2009 to bylo tak a tak… (smál se) Teď jsou tady nové týmy, noví hráči, je nová sezona, nové play off. Všechno se maže. Různé statistické věci jsou jen navenek, aby táhly lidi. Ve finále to nehraje vůbec žádnou roli. Člověk se tím nesmí nechat vůbec ovlivnit.

Ale pod tlakem Pardubičtí, kteří už několik let baží po titulu, budou, ne?
To se musíte zeptat jich. My se soustředíme na nás. Určitě jsem včera večer neležel v posteli a nepřemýšlel nad tím, jak se asi cítí kluci z Pardubic (usmál se). My jsme loni vypadli ve čtvrtfinále, takže máme ohromnou chuť. Cítím z kluků, že víra a chuť v mužstvu je. To je pro mě důležité.

V semifinále šlo i o to, zda budete začínat doma, což by bylo v případě postupu Sparty, anebo venku. Ovlivnilo vás to nějak?
Mě akorát v tom, že jsem musel napsat chůvě, že už v pátek bude muset pracovat. No, nedá se nic dělat. Myslela si, že možná ještě v pátek by si mohla odpočinout. K tomu musí přijet i moje máma postarat se o děti. Věděli jsme, že to může být tak i tak, byli jsme na to psychicky připravení.

Semifinále

Kompletní los

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Třinec
Pardubice
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

Nestrašil: V posteli jsem nad kluky z Pardubic nepřemýšlel. Spartě přála chůva

Andrej Nestrašil a Tory Dello před karlovarskou brankou.

Pátou sezonu válí Andrej Nestrašil za hokejové Oceláře, s nimiž má tři tituly. Loni Třinečtí vypadli ve čtvrtfinále, ale letos jsou zpátky. Ve finále extraligy. Bitva startuje v sobotu (17.30) a v...

16. dubna 2026  15:46

Národní tým pozná nové trenéry. Hlavním koučem Moták, Gross bude asistentem

Trenéři Pavel Gross a Zdeněk Moták

Podle informací iDNES.cz došlo na jednání Výkonného výboru svazu ke shodě ohledně nových trenérů národního týmu. Svaz by měl na tiskové konferenci v 18 hodin oznámit, že se hlavním koučem hokejové...

16. dubna 2026  14:16,  aktualizováno  14:30

Baráž o extraligu je nefér, ale do Litvínova jedeme v euforii, říká majitel Dukly

Když nový šéf jihlavského hokejového klubu Slavomír Pavlíček mluví o Dukle,...

Většinový majitel HC Dukla Jihlava Slavomír Pavlíček prožívá s týmem euforii po vítězství ve finále první ligy. Odpočinek ale neexistuje. Už v pátek naskočí Jihlava do baráže proti Litvínovu. „Je to...

16. dubna 2026  14:02

Nedvěd, hrdina Sparty: Od začátku bylo dané, že skončím. Augusta si vybral jiné

Trenér Sparty Jaroslav Nedvěd se dohaduje s rozhodčím během šestého...

Jeho příběh se vyvinul nečekaným směrem. Z dočasné záplaty v nejoblíbenějšího trenéra hokejové Sparty, jehož jméno - Jááárda Nedvěd - hromově skandovala celá O2 arena. Přesto na lavičce extraligového...

16. dubna 2026  12:46

Smůla pro Noska. Po vleklém zranění si zlomil nohu. Aspoň že tu druhou, vtipkoval

Tomáš Nosek (92) z Florida Panthers krotí puk.

Teprve o víkendu vstřelil první gól v sezoně, moc se mu ulevilo, že to stihl ještě před koncem základní části. Teď musí zpracovávat jinou, mnohem pochmurnější novinu. Český útočník Tomáš Nosek si v...

16. dubna 2026  11:20

Svaz volí nástupce Rulíka. Co říkají členové výkonného výboru na Motáka s Grossem?

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik

Po nadcházejícím světovém šampionátu dojde u národního mužstva ke změně na trenérském postu. Kdo se stane nástupcem Radima Rulíka? Bude to dvojice ve složení Pavel Gross a Zdeněk Moták? Rozhodne...

16. dubna 2026  10:17

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

16. dubna 2026  8:29

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

16. dubna 2026  7:34

Obránci Floridy Alscher s Hovorkou asistovali u demolice Detroitu

Daniil Tarasov (40), Mikuláš Hovorka (96) a Eetu Luostarinen (27) slaví výhru...

Předposlední hrací den základní části hokejové NHL bodovali tři Češi. Z farmy povolaní mladíci v obraně Floridy Marek Alscher (0+2) a Mikuláš Hovorka (0+1) podpořili triumf 8:1 nad odevzdaným...

16. dubna 2026  6:17,  aktualizováno  6:59

Chlapík hrál se zraněním: Lidé viděli jinou Spartu. Zákulisní války? Strašně zbytečné

Zklamaní sparťanští hokejisté po prohře v semifinálové sérii extraligy.

Třetí sezona v řadě se stejným koncem. Filip Chlapík musí přijmout další rok bez extraligového titulu. Kapitán sparťanských hokejistů po sedmém duelu (0:1) a vyřazení s Pardubicemi mluvil také o...

15. dubna 2026  22:38

Muž pro klíčové chvíle. Mandát uznal: Těžší sérii jsem nezažil. Třinci máme co vracet

Jan Mandát překonává Jakuba Kováře v sedmém semifinále extraligového play off.

Pár postupových tref už v minulosti obstaral. A teď přidal další. Velmi cennou, nesmírně důležitou. Jan Mandát jediným gólem rozhodl sedmý zápas vypjaté série se Spartou a zajistil Pardubicím účast...

15. dubna 2026  22:09

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

15. dubna 2026  21:40

