Co chybělo k tomu, abyste měli tři a ne jen dva body?
Ve druhé třetině jsme měli spoustu šancí, měli jsme odskočit o další gól nebo dva. Na druhou stranu i vedení 2:1 jsme měli zvládnout. Bereme dva body a jdeme dál. Máme dva zápasy před sebou, šest bodů, o které hrajeme. O ty se porveme a uvidíme, jak to dopadne.
Sledujete bedlivě dění kolem první čtyřky, o kterou bojujete?
Letos je to lepší, než když jsme loni koukali na poslední čtyřku... Ale je to nabité. Extraliga je hodně vyrovnaná a nejenom bodově, i zápasy, týmy, hráči, kteří sem přicházejí. Všude jsou dobří trenéři, všude nějaké nové systémy. Fakt úroveň extraligy oproti prvnímu roku, co jsem tady byl, je diametrálně někde jinde. Pro mě to je top liga v Evropě, i když ještě tam jsou nějaké věci, jichž bychom se mohli zbavit.
O jaké věci jde?
Určitě jsme všichni sledovali olympiádu a všichni se asi díváme na highlighty NHL, že tam má kluziště trošku jiné parametry, které víc napomáhají útočnému hokeji. Útočná pásma jsou daleko delší, takže beci mají víc prostoru, čímž se o hodně více otvírá slot. Tady bych řekl, že je pásmo o metr o metr a půl kratší, a tak je na malém prostoru hodně hráčů. Častější jsou tak střely z okolí, než ze slotu. To je jedna z věcí, která by pomohla, pokud někdo chce, aby padalo víc gólů, aby byly zápasy atraktivnější.
Stejně jako Vítkovice jste využili dvě přesilovky. Dostáváte se opět do své pověstné přesilovkové pohody?
Nad tím nepřemýšlím. Spíš letos spousta týmů změnila hru v oslabení, ta šla hodně nahoru. Nesleduju, jak jsou na tom ostatní přesilovkové formace, ale tuto sezonu to vypadá, že cokoliv nad dvacet procent je relativně dobré, kdežto v předchozích letech to bylo spíš ke třiceti procentům. Takže, jak se hraje ten šíp nahoře a každý si pokrývá střelce, tak jsou přesilovky těžší. Možná v těch minulých zápasech se nám podařilo trošku rozklíčovat, co chceme dělat, i změnit formace, abychom každý byli na pozici, kde budeme nejplatnější.
Naproti tomu jste se dvakrát ubránili, když jste hráli ve třech...
Tak to jsou na ledě obětaví kluci – Ferry, Nedo, Mari, Kudrc, Kochy... (Musil, Nedomlel, Marinčin, Kundrátek, Koch), i když Kocháček tam jednou byl i na trestné. Ale byla tam od nich dobrá poziční hra, vypíchnuté kotouče a rychlý start na puk. Už jsme zvyklí na ty jejich bloky, takže klobouk dolů před nimi.
Všiml jste si, že jste v závěru třetí třetiny spolu s Davidem Musilem rozpárali dres vítkovickému útočníkovi Jindřichu Abdulovi?
Všiml, pak vyjel na led s dresem bez čísla. To jsem si říkal, jestli ho nemá odněkud z fanshopu, nenapadlo by mě, že by mohl jít hráč na led bez čísla (usmál se).
Také ho rozhodčí poslali zpět na střídačku. Jak jste mu ho vůbec roztrhli?
Nebylo to úmyslně, že bychom se na něj domluvili. Bránili jsme náš předbrankový prostor a zřejmě jsme oba škubli ve stejnou chvíli.
Během olympijské přestávky jste se synem vyrazil na akci hokejistů Vítkovic Den s Vítkem. Byl jste tam pro inspiraci, anebo se chystáte přestoupit?
To komentovat nebudu. Jestli vás to bude zajímat, můžeme se o tom pobavit v létě po sezoně. Teď máme před sebou dva zápasy do konce základní části ligy a připravujeme se na play-off, takže asi chápete, že o tom mluvit nebudu.