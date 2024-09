Moc jsem s týmem netrénoval, ale už jsem v plné síle, hlásí útočník Nestrašil

Po bezmála pěti měsících je třinecký útočník Andrej Nestrašil zpátky ve hře. „Očekával jsem, že to bude horší,“ komentoval Nestrašil svůj návrat.

„Neříkám, že jsem spokojený s výkonem, ale jsem rád, že jsem těch minulých šestnáct, sedmnáct, osmnáct týdnů, už ani nevím kolik, do toho dal hodně úsilí. Doufám, že se mi to teď hlavně na začátku sezony vrátí.“

Kvůli poraněnému ramenu jste neodehrál poslední dva finálové zápasy minulé sezony proti Pardubicím. Chyběly vám hodně ostré zápasy?

Určitě. Hlavně jsem nechtěl jít na operaci, dát se poté znovu zdravotně do pořádku stojí obrovské úsilí a práci. Jen škoda, že jsem před třemi čtyřmi týdny měl ještě jiné problémy, které mě trochu zbrzdily.

Prozradíte, oč šlo?

Jedna věc byla covid a pak další, tak se mi to v jednu chvíli sešlo. Ale dostal jsem se z toho a už jsem v plné síle. Snad už mám dost protilátek.

Jaký jste měl průběh covidu?

Nebyl silný. Ta jiná věc byla horší, ale nemusel jsem doma ležet s hadrem na hlavě. Bylo to nepříjemné, nevěděl jsem moc, o co jde. Až zpětně jsem zjistil z krevních testů, co všechno to bylo.

Co byla ta druhá nemoc?

Měl jsem irseny, což je bakterie, kterou člověk může mít z nějaké špatné úpravy masa. Musel jsem brát týden antibiotika. Bohužel mě to zpomalilo.

Co bylo pro vás při návratu nejtěžší?

Upřímně, ani jsem ještě neabsolvoval moc tréninků s týmem (usmívá se), takže takové ty herní situace, kdy je málo prostoru, málo času. Měl jsem nějaké ztráty kotouče, které bych asi za normálních okolností nedělal. Jsou to takové ty reakční věci, ty člověk nabude v tréninku. Ale tím, jak jsem další tři čtyři týdny marodil s něčím jiným, tak jsem se moc do tréninku nedostal. Musel jsem však do toho skočit a nebylo to úplně špatné.

Martin Zaťovič se raduje z branky proti Třinci.

První zápasy bývají syrové. Bylo pro vás těžké dostat se do tempa?

Hlavně na začátku sezony má každý tým ještě spoustu sil, je to takové hodně ubojované, nemůžeme hrát moc na krásu. Když jsem viděl výsledky ostatních mužstev, tak jen ukazují, jak vyrovnaná extraliga bude. Nemůžeme si myslet, že budeme dávat góly do prázdné branky a budeme si furt nahrávat. Obzvlášť na začátku sezony to musí být takové jednodušší, musíme stavět na základních věcech.

Trenér váš návrat minule ještě neočekával. Mlžil?

Ne. Byli jsme domluveni, že to nechá na mně, až se budu cítit ready, že řeknu. Včera jsem oznámil, že bych do toho už skočil, takže nelhal.

A zástupci klubu hned poslali Kamila Walegu na hostování do Žiliny...

Předpokládám, že to tak bylo, ale do těch věcí nevidím. Ani jsem nevěděl, že má Kamil jít někam na hostování, dozvěděl jsem se to až včera po tréninku.

Při přesilovkách místo vás naskakoval mladý Petr Sikora. Nemáte strach, že přijdete o místo ve speciální formaci?

Péťa je výborný hráč, minule dál gól, dnes také zachránil puk, než vyjel z pásma a potom jsme vstřelili branku. Spíše to bylo tím, že jsem přesilovku ještě netrénoval a měli jsme jich málo, potřebovali jsme dát gól, a proto trenér zvolil tuto variantu. Každopádně strach nepociťuji, ale neříkám, že se to nemůže stát. Člověk si vše musí uhrát, ale věřím, že při přesilovce na ledě budu.