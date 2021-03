Pokusy zn. Kosticyn a Barulin nevyšly. Veteráni z východu ukázali málo

„I přes hořkost z vyřazení hodnotím sezonu spíš pozitivně,“ říká sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický. „Protože když se ohlédnu a vidím, co všechno se událo, najdu víc pozitiv než negativ. A tím je i angažování obou borců.“

Dušan Salfický

Angažmá, která mimochodem tímto play off končí, klub se s oběma už rozloučil. Ostatně současnou jedničku Milana Kloučka má po sezoně doplnit plzeňský brankář Dominik Frodl.

„Já jsem pro jejich angažmá moc pochopení neměl. Nedávalo mi to logiku,“ oponuje bývalý úspěšný trenér a televizní expert Marek Sýkora. „Pokud je brali se zřetelem na play off, tak to asi moc nevyšlo. Nebyly to šťastné volby. Já vím, po bitvě je každý generál, ale Kosticyn měl i tu pověst o životosprávě špatnou.“



Salfický má v jednom pravdu, Pardubice měly na začátku sezony po 18 zápasech 12 porážek, v klubu se i s novým vlastníkem a příchodem nového trenéra Richarda Krále děly mnohé změny, takže sedmé místo po základní části a čtvrtfinále je z celkového pohledu vlastně úspěchem.

Marek Sýkora

„Ano, neskončilo to všechno špatně, určitě ne, někam došli, to je určité plus na to, jak to bylo na začátku sezony mrtvé,“ souhlasí Sýkora.



Jak si tedy stáli 36letý útočník Kosticyn a stejně starý brankář Barulin, posily z ruské KHL, sami o sobě?

Na první dobrou vypadají Kosticynova čísla zdařile. V základní části 12 zápasů, 7 bodů (1+6), v play off 8 zápasů, 8 bodů (4+4). Až bližší pohled naznačí víc. Trenéři v čele s Richardem Králem nebo Tomášem Rolinkem se na Kosticyna nemohli moc spoléhat.

Podívejte se na Kosticynovu spolupráci s Anthonym Camarou:

Při vyrovnaném počtu hráčů na ledě nestíhal, bruslařsky zaostával, fyzička pokulhávala. V předkole proti slabším Karlovým Varům se tento deficit tolik neprojevil i proto, že jej trenéři chytře schovali do čtvrtého útoku a pouštěli na led hlavně v přesilových hrách, kde mohl využit náramnou šikovnost rukou a parádní střelu. Kde nemusel zvlášť bruslit.

„Kosťa ví, jaká je jeho role. Fyzička není taková, jaká by měla být, má taky svoje roky. Dostane nějakých 14 minut na zápas, to taky není úplně málo, bavili jsme se o tom,“ řekl v play off trenér Král.

Ve čtvrtfinále s kvalitnější Boleslaví už pardubický tým Kosticynovy nedostatky poznal. Čísla mluví jasně. Pardubice nevyužily ani jednu z osmi přesilových her. Může za to jediný hráč? Jistěže ne, ale právě v nich vězela Kosticynova úloha, hlavně tam měl Dynamu přispět.

Proti Mladé Boleslavi strávil v početních výhodách dohromady na ledě přes dvanáct minut, v celém play off 23 z celkových 109 minut, co se do hry dostal (takový Tomáš Zohorna strávil na ledě v play off celkem 156 minut, Robert Kousal 152 a Ondřej Roman s Anthonym Camarou přes 140).

„Zklamání to určitě je, nicméně Boleslav bránila oslabení velmi dobře a nemůžeme házet nepodařené přesilové hry v play off na hlavu jediného hráče,“ říká Salfický.

„Přivedli jsme Andreje kvůli jeho zkušenostem, ve třetím zápase série zaznamenal dva body při vyrovnaném počtu hráčů na ledě, v posledním čtvrtém asistenci. Vidíte, že se dokáže přizpůsobit a případný nedostatek rychlosti kompenzovat jinak. Obrovským přehledem a skvělou přihrávkou,“ dodává.

Podívejte se na Kosticynův první bod v extralize:

„Já se tomu od samého začátku divil. Spíš měli uvažovat o někom, kdo padne do rány, kdo bude bojovat. To tam vůbec neměli. Stříleli jim od modré čáry... Asi věděli, co dělají, on umí přihrát, zahraje v přesilovce, ale v zápasech, co jsou nahoru dolu, propadá,“ hodnotí Sýkora.



Kosticyn mohl Dynamu pomoct ještě víc, jenže to by nesměl pět zápasů (tři + dva) vynechat kvůli disciplinárním trestům za hloupé a nebezpečné fauly na olomouckého juniora Adama Rutara a třineckého beka Davida Musila.

Barulin nepřesvědčil

Pokud můžeme u Kosticyna debatovat (a klidně se hádat), jaký přínos Pardubicím dodal a zda se vyplatil, u Barulina bude taková debata rychlá.

Barulin byl trefa vedle.

V základní části nastoupil jako rovnocenný konkurent 22letého Milana Kloučka do osmi zápasů. Pět jich prohrál, pustil průměrně přes tři góly a úspěšnost zákroků mu spadla na rovných 90 procent.

Televizní expert České televize David Pospíšil Barulina nezatracoval, ve vysílání upozornil, že pokud se Kloučkovi nebude dařit, Barulin jej může zastoupit a klidně se ukázat jako trefa do černého.

Jak moc trenéři Barulinovi věřili, ukázala čtvrtfinálová série. Ani za stavu 0:2 na zápasy s Mladou Boleslaví, ani za stavu 0:3, když Klouček ve třech zápasech pustil devět gólů, ruského gólmana do brány nepostavili.

Klouček si výkony důvěru v play off právem zasloužil, úspěšnost zákroků držel nad 92 procenty, nicméně po třech prohrách byste mohli očekávat, že trenérský štáb, pakliže ho má, vsadí příště na kvalitního náhradníka.

Nestalo se.

„Barulin? Žádný zázrak. Od prvního zápasu,“ říká rozhodně Sýkora.

„Trenérskému týmu se koncem základní části více líbily výkony Milana Kloučka, a tak play off odchytal on. V osobě Konstantina Barulina měl na střídačce plnohodnotnou a spolehlivou náhradu,“ tvrdí naopak Salfický.



Při nedávném jednání pardubického zastupitelstva utekla omylem na veřejnost informace, že Dynamo v sezoně zaplatilo za posily 4,1 milionu korun.

V téhle částce jsou schované i platy Kosticyna a Barulina.