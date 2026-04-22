Tipsport extraliga 2025/26

Hadamczik vyzývá extraligu ke změnám, ta tvrdí: Jednání vyhrocuje, my jsme otevření

Autor: ,
  16:02
Téma, které se řeší už několik let, na konci sezony opět ožívá. Jak s hokejovou baráží? Měl by se systém případného postupu a sestupu mezi dvěma nejvyššími soutěžemi změnit? Prezident svazu Alois Hadamczik tepe do extraligy, ta na jeho slova odpovídá: „Mrzí nás, že místo hledání společné cesty nepochopitelně volí populistickou rétoriku, která celý proces ve skutečnosti pouze poškozuje.“
Prezident svazu Alois Hadamczik vystupuje na tiskové konferenci, kritizuje jednání výkonného výboru. | foto: ČTK

Extraliga reagovala na Hadamczikovo prohlášení, jenž vydal Český hokej v pondělí na svých webových stránkách.

V něm prezident svazu mimo jiné uvedl, že věří, že představitele nejvyšší soutěže budou rozumní a zavedou přímý postup a sestup mezi extraligou a Maxa ligou, jak – podle něj – požaduje hokejová veřejnost.

„Považujeme za důležité připomenout, že problematika baráže je výrazně komplexnější, než jak ji prezident svazu ve svém prohlášení prezentuje,“ stojí ve zprávě, kterou APK rozeslala médiím.

„Jde o silné téma, které rezonuje napříč hokejovým prostředím. Prezident svazu Alois Hadamczik dobře ví, že otázka otevřenosti soutěže, přímého sestupu či podoby baráže není černobílá a že její řešení vyžaduje seriózní jednání. To navíc na úrovni vedení svazu probíhá a prezident je jeho přímým účastníkem,“ připomíná extraliga.

„APK LH je jednání o podobě soutěží otevřená. Očekáváme ale, že i druhá strana dá přednost odpovědné debatě před mediálními gesty v podobě burcování fanouškovské veřejnosti. Prezident má ze své pozice hokejové hnutí spojovat, ne rozdělovat a vyhrocovat probíhající jednání,“ dodává ještě APK.

Hadamczik s aktuálním formátem baráže nesouhlasí, vystupuje proti němu. Už po svém znovuzvolení do čela Českého hokeje prosazoval přímý sestup a postup.

„Snad každý den mi v souvislosti s probíhající baráží mezi Litvínovem a Jihlavou přichází nějaký mail se stížností a množí se dotazy fanoušků, proč s tím nic nedělám. Chápu jejich frustraci,“ poznamenal.

Ani ze své pozice nic nezmůže, předchozí vedení svazu totiž v roce 2022 podpisem smlouvy svěřilo řízení extraligy APK (Asociace profesionálních klubů).

„Český hokej bohužel nemá žádnou páku. Proti stávajícímu stavu se staví takřka celý výkonný výbor svazu, bohužel s výjimkou zástupců extraligy samotné,“ řekl Hadamczik.

Jihlava - Litvínov 1:5, Verva pohodlně došla k barážovému mečbolu. Vyhrála i potřetí

Zároveň věří, že při rostoucím tlaku veřejnosti extraliga nakonec ustoupí: „Fanoušky, kteří mají v tomto směru dotazy nebo chtějí vyjádřit svůj názor na aktuální situaci kolem modelu baráže, tak prosím, aby se obraceli přímo na prezidenta Asociace profesionálních klubů ledního hokeje Jana Tůmu a ředitele extraligy Martina Loukotu.“

Celek z druhé nejvyšší soutěže marně čeká na vítězství v barážovém zápase od 21. dubna 2022. Tehdy si s Kladnem poradila Jihlava, která o postup usiluje také letos.

Zatím marně, rozdíl mezi Duklou a Litvínovem je znatelný, poslední celek extraligové základní části vede v sérii 3:0 a má nakročeno k suverénní záchraně.

Při třetím utkání jihlavští fanoušci opakovaně skandovali „Zk***ená baráž“ nebo „APK mafia“. Když útočník Tomáš Harkabus dostal po prohře 1:5 otázku, co na pokřiky říká, jen odvětil: „Že mají pravdu.“

APK mafia! Fanoušci v Jihlavě nadávali na baráž. Mají pravdu, doplnil je útočník

V první lize se většina klubů zapojila do iniciativy Stop baráži!, kterou podporuje i Hadamczik.

Dle platných smluv ale mohou změnu učinit jen extraligové kluby, APK nehodlá na nátlak slyšet: „Sportovní úsek ČSLH např. loni v červnu navrhoval výkonnému výboru svazu úpravu systému soutěže Maxa ligy, aby umožnil jejímu vítězi lepší přípravu na baráž. Samy kluby 1. ligy ale takovou úpravu odmítly. I to ukazuje, že nejde o jednoduše rozlišitelnou situaci „kdo chce“ a „kdo nechce“, ale o soubor sportovních, ekonomických a organizačních konsekvencí.“

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Do konce dubna se rozhodne finále hokejové extraligy a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Semifinále

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:0
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Pardubice - Třinec 4:2. Východočeši ve finále odskakují, výhru dirigoval Červenka

Pardubičtí hráči slaví gól ve druhém finále proti Třinci.

Také druhé finále hokejové extraligy zvládly vítězně Pardubice, Třinec tentokrát přetlačily výsledkem 4:2. Triumf dvěma trefami a jednou asistencí dirigoval Roman Červenka. Série bude za stavu 2:0...

Kuriózní gól. Brankář Buffala si nadával, inkasoval po obloučku z poloviny hřiště

Ukko-Pekka Luukkonen, gólman Buffala, se rozcvičuje před duelem s Ottawou.

Nestačil se divit. Brankář Buffala Ukko-Pekka Luukkonen zažil v hokejové NHL nešťastný večer, když pustil za záda nahození bostonského útočníka Morgana Geekieho z poloviny hřiště. Kromě toho...

22. dubna 2026  16:27

Chcete utřít slzy? Tampa vyhrotila ostrou sérii, Slafkovský dostal lekci při bitce

Rozhodčí se snaží uklidnit hromadnou potyčku hokejistů Tampy a Montrealu.

Dva vyrovnané zápasy, které vyvrcholily až prodloužení. Výrazné individuální výkony. A také spousta emocí. Souboj mezi Tampou a Montrealem zatím patří k ozdobám letošního play off hokejové NHL. „Jo,...

22. dubna 2026  14:02

Maskot MS v hokeji 2026: kdo je kravička Cooly a přehled minulých postaviček

Kravička Cooly už se těšila na šampionát v roce 2020, jenže ten zhatil covid....

K hokejovým šampionátům neodmyslitelně patří maskoti, kteří dokážou výrazně oživit atmosféru zápasů. Na mistrovství světa ve Švýcarsku se vrací kravička Cooly. V následujícím textu se dozvíte, co...

22. dubna 2026  13:59

Expertům jsme zavřeli hubu! Nahodilova žula v emocích povolila: Byl jsem dojatý

Lukáš Nahodil z Olomouce se raduje z gólu.

Už jenom ty statistiky zaujmou. Ostatně 725 odehraných zápasů v hokejové extralize mluví samo za sebe. Lukáš Nahodil se stal bezesporu jednou z ikon olomouckých kohoutů. A taky oblíbencem fandů,...

22. dubna 2026  13:30

Covidový skandál vyvolal ve švýcarském nároďáku rozepře. Josi žádá koučův návrat

Švýcarský trenér Patrick Fischer promlouvá ke svým svěřencům.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Odvoláním trenéra Patricka Fischera krátce před domácím mistrovství světa ještě skandál z olympijských her v Pekingu 2022 neskončil. Za kouče, který zfalšoval covidový certifikát, se postavil hvězdný...

22. dubna 2026  13:29

APK mafia! Fanoušci v Jihlavě nadávali na baráž. Mají pravdu, doplnil je útočník

Ondřej Dlapa z Jihlavy tvrdě atakuje Matěje Maštalířského z Litvínova.

Rok co rok stejné téma. Také letos vývoj extraligové baráže ukazuje, že systém, který jí předchází, není férový. V úterním třetím zápase série se také ozvali jihlavští fanoušci, jejichž tým už ztrácí...

22. dubna 2026  11:03

Talent k nepřehlédnutí. Pojede Tomek na MS v sedmnácti? Trumfnout může i Jágra

Sedmnáctiletý útočník Petr Tomek z Karlových Varů.

V září o něm věděli jen opravdoví fajnšmekři. Během sezony se však dostával i do povědomí běžných hokejových fanoušků, svými výkony v Karlových Varech náramně upoutával. No a v play off? Rázem hlavní...

22. dubna 2026  9:55

Prohrát finále? Z té představy je mi zle, říká Kondelík. Udivuje ho dříč Červenka

Jáchym Kondelík před brankou Marka Mazance.

Ve středu a ve čtvrtek od 18, respektive 17 hodin se v Třinci rozehrají dvě slezské odvety finále hokejové extraligy. Pardubické Dynamo před nimi vede 2:0 na zápasy a Oceláři zkoušejí všechno, aby se...

22. dubna 2026  9:20

Boston i díky produktivitě Pastrňáka se Zachou srovnal sérii s Buffalem

Morgan Geekie s Davidem Pastrňákem (vzadu) slaví branku.

Hokejový útočník Pavel Zacha vstřelil rozdílový gól u výhry Bostonu 4:2 na ledě Buffala. Dvě asistence bral za vítěze David Pastrňák, jenž tak s průběžnými pěti zápisy kraluje produktivitě play off...

22. dubna 2026  7:11,  aktualizováno  8:24

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Už ať je to za námi... Hráči Litvínova zaplatili fandům výjezd, útočí na záchranu

Markus Hännikäinen z Litvínova slaví vstřelený gól na hřišti Jihlavy.

Další důkaz, že tahle skládačka do sebe zapadá. Fanoušci hokejového Litvínova v extraligové baráži vytáhli transparent s motivem puzzle a nápisem „My na tribuně, vy na ledě. Litvínov nespadne“ – a ve...

22. dubna 2026  7:57

Jihlava - Litvínov 1:5, Verva pohodlně došla k barážovému mečbolu. Vyhrála i potřetí

Hokejisté Litvínova se těší z branky na ledě Jihlavy.

Také po třetím zápase hokejové baráže o extraligu platí, že je v ní litvínovská Verva stoprocentní. Severočeši ovládli také první zápas série hraný v Horácké aréně, a to suverénním výsledkem 5:1. Už...

21. dubna 2026  18:50,  aktualizováno  21:48

